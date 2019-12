A diferencia de P.T., el juego final sería en tercera persona, pero se desconoce qué relación tendrá con dicha demo. Lo cierto es que siempre se consideró a P.T. como un experimento aislado que no tendría mucho que ver con la historia principal de Silent Hills, por lo que esa parte de la historia no cambia demasiado. Por último, el posteo en reddit asegura que los inconvenientes entre el estudio y Kojima se dieron enteramente por Metal Gear Solid V y que P.T. no tuvo nada que ver.