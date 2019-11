Romancing SaGa 3 (PS4, Xbox One, PC, Switch, Vita, ios y Android)

El 11 de noviembre llegará en formato digital para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, y sorprendentemente, también para PS Vita.

Yaga (PS4, Xbox One, Switch y PC)

Llegará el 11 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC.

Age of Empires II: Definitive Edition (PC)

El clásico Age Of Empires II: Definitive Edition celebra el vigésimo aniversario de uno de los títulos de estrategia en tiempo real más populares con una versión remasterizada en 4K ultra HD. Entre las novedades que ofrece el título se encuentran una nueva banda sonora y una expansión llamada “Los últimos Kanes”, que brinda 3 nuevas campañas y 4 nuevas civilizaciones.

Bee Simulator (PS4, Xbox One, Switch y PC)

Llegará el 14 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC.