Más allá de estos vaivenes y temores sobre como tratar a los usuarios, desde Crystal Dynamics revelaron que el propio Stan Lee sirvió como inspiración para la creación del hilo narrativo del juego. El creador de Marvel ayudó a los desarrolladores en un rol de consultor, prestando ideas y consejos para la creación de este nuevo título. “Stan tenía idea de que cualquier cómic podría ser el primero de alguien”, contó Amos recordando a Lee y, por qué no, tocando un punto sensible de unos fans que cuestionan muchos de los pasos que está tomando este nuevo título. Marvel’s Avengers se lanzará el 15 de mayo de 2020 para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.