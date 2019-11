Con la próxima generación de consolas en el horizonte es imposible no pensar en la franquicia de DBZ con una activa participación en ellas. En este plano, la productora japonesa afirmó que “Al igual que otros juegos de Bandia Namco, el camino pasa no tanto por desarrollar una secuela sino por cuidar a la comunidad que apoya al título”. Para finalizar agregó que prefieren “maximizar” el DBFZ a través de DLC y contenidos externos, además de confirmar que no están trabajando con los kits de PlayStation 5.