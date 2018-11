No hay detenidos por el hallazgo, que habría sido hecho en un control de rutina. Las botellas estaban en un bolso. Fuentes en el procedimiento afirman que los testigos convocados "no firmaron por la apertura del bolso en el acta" sino por la presencia de las botellas mismas en una mesa. Hay un garage a metros del taxi, sin embargo, voces en el lugar afirman que "las cámaras de seguridad no andan".