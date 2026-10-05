México

Calendario OFICIAL de pagos Beca Rita Cetina 2026: así se distribuyen los recursos de octubre a los beneficiarios de continuidad

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de la misma, dieron a conocer el calendario oficial

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)
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Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de la misma, dieron a conocer el calendario oficial de depósitos. Después de 4 meses de espera, los becarios del programa volverán a recibir su pago debido al periodo vacacional.

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Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina

Este año, la beca otorga un apoyo de 1,900 pesos bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Además, cada padre de familia que tenga a más de un alumno registrado, recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Calendario oficial de pagos Beca Rita Cetina bimestre septiembre-octubre

  1. A, B: lunes 5 de octubre
  2. C: martes 6 de octubre
  3. D, E, F: miércoles 7 de octubre
  4. G: jueves 8 de octubre
  5. H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre
  6. M: lunes 12 de octubre
  7. N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre
  8. R: miércoles 14 de octubre
  9. S: jueves 15 de octubre
  10. T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

El depósito se realiza según la letra inicial del primer apellido. No es obligatorio retirar el pago el mismo día, ya que el dinero permanece seguro en el Banco del Bienestar.

Formas de saber si ya llegó mi depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

Detalles del programa

La Beca Rita Cetina es un programa social puesto en marcha en 2025 para apoyar a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del país. Su primera fase estuvo dirigida a alumnos de secundaria y, este año, extendió su alcance a niños de primaria. Se prevé que próximamente también incluya a preescolar.

La política cuenta con más de 15 millones de beneficiarios en el país, de acuerdo con Julio León, titular del programa. El apoyo busca fortalecer la permanencia escolar de estudiantes de educación básica y reducir la carga económica de las familias.

Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

El programa representa una inversión anual cercana a 83,000 millones de pesos. Los recursos se destinan a respaldar a millones de alumnos, con prioridad para quienes estudian en escuelas públicas.

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