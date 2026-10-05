México

Beca Rita Cetina 2026: quiénes cobran su dinero del lunes 5 al viernes 9 de octubre

La primera tanda de depósitos del ciclo escolar 2026-2027 arranca este lunes para beneficiarios de continuidad y el orden depende de la letra inicial del primer apellido del alumno en el padrón

La dispersión del apoyo se organiza según la letra del primer apellido del alumno inscrito.
La dispersión del apoyo se organiza según la letra del primer apellido del alumno inscrito.
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La Beca Universal Rita Cetina inicia este lunes 5 de octubre la primera tanda de pagos para estudiantes de secundarias públicas, correspondiente al primer periodo del ciclo escolar 2026-2027, según el calendario compartido por Julio León.

El apoyo está dirigido a los beneficiarios de continuidad del programa, siendo el primer pago del ciclo escolar 2026-2027, correspondiente a los meses de septiembre y octubre.

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Quiénes son los primeros en cobrar del lunes 5 al viernes 9 de octubre

El calendario de la primera semana queda de la siguiente manera:

  • Lunes 5 de octubre: apellidos con A y B
  • Martes 6 de octubre: apellidos con C
  • Miércoles 7 de octubre: apellidos con D, E y F
  • Jueves 8 de octubre: apellidos con G
  • Viernes 9 de octubre: apellidos con H, I, J, K y L
El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para secundarias públicas inicia este lunes 5 de octubre. (Foto: X/ Julio León)
El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para secundarias públicas inicia este lunes 5 de octubre. (Foto: X/ Julio León)

El bloque del viernes 9 de octubre concentra el mayor número de letras de toda la primera semana, con cinco iniciales distintas asignadas al mismo día de pago.

Qué es la Beca Rita Cetina para secundarias y quiénes son beneficiarios de continuidad

La Beca Universal Rita Cetina está destinada a estudiantes inscritos en secundarias públicas del país. El objetivo del apoyo es garantizar la permanencia escolar en este nivel educativo.

Joven sonriente con sudadera blanca, mochila y sobre rojo del Gobierno de México. Logo de birrete dorado y escudo con figura. Texto blanco 'Becas Bienestar'.
Los beneficiarios de continuidad reciben el depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios de continuidad son los alumnos que ya formaban parte del padrón en ciclos escolares anteriores y que, al mantenerse inscritos en una secundaria pública, conservan su registro dentro de Becas Bienestar sin necesidad de un nuevo trámite de incorporación.

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Cómo verificar el depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar

Los beneficiarios reciben el apoyo en la tarjeta del Banco del Bienestar vinculada al programa.

La dispersión responde a la letra del primer apellido del alumno inscrito en el padrón, no del tutor o tutora que realizó el trámite.

Para consultar el saldo y realizar movimientos se puede descargar la app del Banco del Bienestar. (YouTube/Banco del Bienestar)

Para confirmar el depósito, las familias pueden revisar el saldo directamente en un cajero automático del Banco del Bienestar, en la aplicación móvil de la institución o en los módulos de atención distribuidos en cada entidad.

Qué hacer si el pago no se refleja en la fecha señalada

Si el depósito no aparece reflejado en la fecha correspondiente, la recomendación es esperar hasta 48 horas hábiles antes de acudir a un módulo de atención. El banco puede presentar demoras en la actualización del saldo según la región del país.

Tarjeta bancaria del Banco del Bienestar, billetes mexicanos difuminados y un teléfono móvil con el mensaje "DEPÓSITO RECIBIDO".
El apoyo busca garantizar la permanencia escolar de los estudiantes de secundaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que el retraso se extienda más allá de ese plazo, los beneficiarios deben acudir con una identificación oficial y el comprobante de inscripción al programa a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a su domicilio.

Qué pasa si una familia tiene varios hijos en secundaria inscritos en el programa

El calendario de pagos aplica de forma individual para cada estudiante registrado en el padrón, incluso si varios hijos de una misma familia cursan secundaria y reciben el apoyo.

Si los apellidos de los hermanos corresponden a letras distintas, el depósito puede llegar en días diferentes dentro del mismo periodo.

Cada alumno inscrito recibe el pago en una fecha distinta según su apellido, aunque sea hermano de otro beneficiario.
Cada alumno inscrito recibe el pago en una fecha distinta según su apellido, aunque sea hermano de otro beneficiario.

Los tutores con más de un beneficiario en casa deben revisar el calendario de forma independiente para cada menor inscrito, pues el sistema de Becas Bienestar no agrupa los pagos familiares en una sola fecha, a menos de que tengan los mismos apellidos.

Qué documentos pide el banco ante cualquier aclaración

Cuando un beneficiario necesita realizar una aclaración sobre su pago, el Banco del Bienestar solicita la identificación oficial vigente del tutor o tutora, la CURP del alumno inscrito y el número de folio o comprobante entregado durante el proceso de registro al programa.

Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar en una mesa de madera. La rodean tres billetes de 500 pesos, cuatro de 200 pesos y cinco de 100 pesos.
Los tutores pueden verificar el depósito en cajeros, en la aplicación móvil o en módulos de atención del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención en ventanilla se realiza por orden de llegada en cada sucursal, por lo que la recomendación de Becas Bienestar es acudir temprano y evitar los últimos días del calendario de pagos, cuando la afluencia de beneficiarios suele incrementarse en todo el país.

El calendario completo de la segunda semana, del 12 al 16 de octubre

Después del fin de semana, la dispersión para secundarias continúa con un segundo bloque de cinco días hábiles. El orden queda así:

  • Lunes 12 de octubre: apellidos con M
  • Martes 13 de octubre: apellidos con N, Ñ, O, P y Q
  • Miércoles 14 de octubre: apellidos con R
  • Jueves 15 de octubre: apellidos con S
  • Viernes 16 de octubre: apellidos con T, U, V, W, X, Y y Z
Calendario de escritorio de la SEP en octubre de 2026, cuaderno con lápices y mochila sobre un pupitre frente a un pizarrón.
Según el calendario compartido por Julio León, todo el proceso de pago de la Beca Rita Cetina para secundarias públicas termina el viernes 16 de octubre, fecha en la que cobran los apellidos con las letras T, U, V, W, X, Y y Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 16 de octubre cierra este primer periodo de pago con el bloque más extenso de todo el calendario, siete letras en un solo día.

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