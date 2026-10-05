Mercados, dólar, exportaciones y turismo: que impacto tendrá en la Argentina el resultado de las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro se ubicó al frente en la primera vuelta presidencial de Brasil con el 47,03 % de los votos frente a Luiz Inácio Lula da Silva. (REUTERS/Adriano Machado)

Guardar

La sorpresa electoral en Brasil tuvo una repercusión inmediata en los mercados y abrió un canal de transmisión hacia la economía argentina. La primera vuelta presidencial, que ubicó a Flávio Bolsonaro al frente, impulsó al real y a los activos de la mayor economía de América Latina, un movimiento que puede favorecer las exportaciones locales, en especial las industriales, y modificar los precios relativos del turismo entre ambos países.

El senador Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, frente al 45,16 % del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre. La distancia respecto de los sondeos previos llevó a inversores a revisar sus expectativas sobre la política económica brasileña y a apostar por una mejora en las cotizaciones de acciones, bonos y moneda.

PUBLICIDAD

La reacción fue marcada desde la apertura de los mercados del lunes 5 de octubre. El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo subió más de 8 % y superó por primera vez los 205.000 puntos. En Wall Street, el ETF EWZ, utilizado como referencia para las inversiones globales en Brasil, avanzó más de 12 % hasta USD 43,11.

Según analistas, esto va a sentirse y de manera notoria en la Argentina. Y no sólo por el canal financiero. Para Gustavo Perego de Abeceb, el principal canal de transmisión hacia la Argentina sería la mejora en la percepción de riesgo regional. “Cuando un inversor de afuera mira la región, es importante ver alineadas a las dos economías más grandes”, sostuvo el economista. A su juicio, un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro con una agenda de reformas fiscales y promercado favorecería a Brasil, pero también podría impulsar a los activos argentinos al reducir los temores sobre la estabilidad financiera y el cumplimiento de contratos en ambos países.

PUBLICIDAD

El analista también proyectó un impacto sobre la integración comercial. “La victoria de Flávio lo que va a hacer es, en primer lugar, un relanzamiento del Mercosur. Se va a acelerar mucho el tema de los acuerdos comerciales”, afirmó. Según Perego, una mayor sintonía política entre Buenos Aires y Brasilia podría crear un marco “mucho más business friendly” para ambos países, con potencial para fortalecer el comercio bilateral, atraer inversiones y dar impulso a la negociación externa del bloque regional.

El real se fortaleció y mejora la competitividad argentina frente a Brasil

El dato más relevante para Argentina fue la apreciación del real brasileño. La moneda avanzó 4,2 % frente al dólar y perforó el nivel de 5 reales por dólar, desde los R$ 5,22 de la rueda previa, según el análisis de Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión de IOL.

PUBLICIDAD

Un real más fuerte implica que los bienes y servicios argentinos se abaratan, en términos relativos, para los consumidores brasileños. Por eso, si la apreciación se sostiene, mejora la competitividad de las ventas argentinas hacia el principal socio comercial del país en manufacturas industriales.

Portfolio Personal Inversiones señaló que Brasil tiene una ponderación de 28,2 % en el índice de tipo de cambio real multilateral argentino. Bajo esa lógica, una baja de 4,5 % en el tipo de cambio spot del real puede traducirse en una suba cercana a 1,3 % del indicador argentino, con un efecto favorable sobre la posición competitiva local.

PUBLICIDAD

La mejora cambiaria abarca a las exportaciones de bienes y a los servicios vinculados al turismo. Un viaje a destinos argentinos pasa a ser relativamente más accesible para un visitante brasileño, mientras que las vacaciones en Brasil se encarecen para los argentinos si el peso no acompaña el fortalecimiento de la moneda vecina en la misma magnitud.

El índice S&P Merval en dólares subió un 4,2 % y el riesgo país de Argentina registró una caída hasta los 614 puntos básicos. (NA)

Las exportaciones industriales tienen a Brasil como principal mercado regional

El potencial impacto no se limita a los precios relativos. La evolución de la actividad brasileña es determinante para la demanda de productos argentinos, sobre todo en el sector automotor y en otras manufacturas de origen industrial.

En los primeros ocho meses del año, las exportaciones argentinas a Brasil aumentaron 4,1 %, mientras que las importaciones desde ese país cayeron 17,2 %. Esa combinación fortaleció el intercambio comercial argentino con su principal destino regional.

PUBLICIDAD

En agosto, Argentina exportó a Brasil bienes y servicios por USD 1.099 millones, de acuerdo con datos de Abeceb. El complejo automotor concentró USD 446 millones de ese total, una muestra de la exposición de la industria local al ritmo de la economía brasileña.

Otros rubros también mostraron avances. Las ventas de productos lácteos aumentaron 27,6 % interanual, mientras que los despachos vinculados a energía crecieron 80,8 %. Una moneda brasileña más apreciada podría apuntalar esa tendencia porque mejora el poder de compra relativo de los importadores de ese país.

Juan Manuel Truffa y Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, plantearon que una aceleración de la economía brasileña, junto con un real fortalecido, conformaría un “combo expansivo” para la actividad argentina. Los analistas destacaron que Brasil crecería por debajo de 3 % anual por segundo año consecutivo en 2026, aunque una mejora de las expectativas financieras podría elevar las proyecciones.

PUBLICIDAD

El antecedente electoral de 2018 mostró un alza superior al 10 % en el Bovespa entre la primera y la segunda vuelta presidencial de Brasil. (REUTERS/Adriano Machado)

Los activos argentinos acompañaron el cambio de clima regional

La reacción de los mercados locales también reflejó el nuevo escenario. El índice S&P Merval subió 3,1 % hasta 2.852.356 puntos, mientras que su medición en dólares avanzó 4,2 % y alcanzó los 1.774 puntos.

A pesar de esa mejora diaria, el balance anual continúa en terreno negativo. El Merval acumula una caída de 6,5 % en pesos y de 11,3 % en dólares desde el inicio del año. La suba de la rueda mostró, de todos modos, que los inversores interpretaron el resultado brasileño como un factor favorable para la región y para los activos argentinos.

El riesgo país bajó 6,3 % hasta los 614 puntos básicos, aunque todavía registra un aumento de 7,5 % en lo que va del año. La caída se produjo en paralelo con la mejora de las acciones y con un mayor interés por los títulos soberanos.

PUBLICIDAD

Truffa y Caamaño recordaron el antecedente de 2018, cuando Jair Bolsonaro ganó la elección presidencial brasileña. Entre la primera y la segunda vuelta de aquella contienda, el Bovespa subió más de 10 % y el real se apreció cerca de 8 %, en un mercado que anticipó el desenlace electoral.

La segunda vuelta del 25 de octubre definirá si ese reacomodamiento de expectativas se consolida. Para Argentina, el resultado puede incidir en la cotización del real, en la demanda brasileña de productos industriales y en el flujo turístico entre ambos países.