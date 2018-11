En el Comité de Seguridad que preside la ministra Patricia Bullrich existe el convencimiento de que están lo suficientemente preparados para poder reaccionar aún ante situaciones sorpresivas. En principio, recuerdan que hace un año y medio están trabajando para la cumbre. Y resaltan que en la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se realizó en diciembre del año pasado se implementó una prueba del sistema, que se fue capacitando a lo largo y a lo ancho del país en las más de 50 reuniones que se hicieron con las distintas instancias temáticas (de ministros de Economía, de Energía, de Relaciones Exteriores, de Trabajo, de Educación, de Ciencia y Tecnología, de la Mujer, de la Juventud, de Agricultura, de Ambiente, de Negocios, de grupos think thank, etc, etc, etc), donde no se produjo un solo problema.