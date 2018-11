2- El G20 es el foro de discusión de políticas económicas más importante del mundo. Presidir este grupo es un privilegio. Hay otros, claro, pero o son muy grandes o muy pequeños; éste es el más significativo por varias razones: sus miembros representan el 85% del producto bruto global, el 66% de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones globales. Las cifras son inapelables, no hay espacio para la ideología, lo que sucede -pragmáticamente analizando- es que por primera vez en la historia, Argentina preside el club de países que manejan el mundo. No solo pertenece a ese grupo (milagrosamente no fue expulsado después de las continuas crisis económicas) sino que esta vez, lo lidera. Organiza las reuniones, organiza la agenda, y media entre líderes… Es el codiciado joystick con el que empieza esta nota.