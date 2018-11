Pero la guerra comercial no es el único tema que preocupa, hay una decena de frentes abiertos que confluirán en la Argentina en menos de tres semanas. Donald Trump tendrá su reunión paralela con el chino Xi Jinping; el norteamericano, además, deberá verse con el ruso Vladimir Putin; el turco Erdogan se enfrentará al príncipe heredero de Arabia Saudita con el escándalo del periodista opositor descuartizado de por medio; la británica Theresa May enfrentará los fantasmas del Brexit con una tribuna europea esperándola en el predio de Costa Salguero, y se topará con Putin después del escándalo por el envenenamiento del ex espía ruso Serguei Skripal en Londres; y la posible visita del presidente electo brasileño Jair Bolsonaro podría cambiar el tablero regional… estos son solo algunos de los frentes abiertos con los que Argentina deberá lidiar como anfitrión. Aquí, los 5 más calientes: