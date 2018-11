Por eso no solo es una oportunidad para la Argentina en términos institucionales, sino que también es una oportunidad para que todos los argentinos estén en contacto con el mundo y que en el mundo vean de primera mano qué somos, qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando. Es cierto que hay una mirada de gente que dice que no a la globalización, que piensa que el globalismo no es algo bueno. Sin embargo, esas coincidencias que se alcanzaron en el G20 permitieron que la crisis financiera del 2008 no se generalice ni se profundice, porque podría haber sido como la crisis de 1929/1930, que tuvo efectos devastadores.