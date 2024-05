Nuevo sueño americano: las mujeres de las generaciones Millennials y Z ahora aspiran a tener doble ingreso y no hijos

El sueño americano se transforma para las mujeres millennials y de la Generación Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión del éxito en Estados Unidos está cambiando. Anteriormente, los adultos en Estados Unidos tal vez aspiraban a tener una familia nuclear, su nombre en una propiedad y quizás incluso una cerca blanca.

No obstante, esto ya no es así, al menos no para un número creciente de mujeres millennials y de la Generación Z, quienes están priorizando sus carreras y finanzas por encima de tener hijos.

Nuevas investigaciones de expertos en finanzas personales de Intuit Credit Karma encontraron que el 45% de las mujeres millennials no están siguiendo los “tradicional” cronogramas sociales de casarse, comprar una casa y tener hijos.

Un 41% adicional de mujeres de la Generación Z—nacidas a partir de 1997—dicen que no seguirán este camino, con un 32% indicando que su objetivo es no tener hijos en absoluto.

En lugar de eso, quieren ser ‘DINKs’—tener un doble ingreso con una pareja pero sin hijos.

Esto es parte de una tendencia creciente en Estados Unidos. En 2022, había 38.1 millones de hogares casados y sin hijos, un aumento del 140% en comparación con 1960.

Parejas DINK con las que Fortune habló anteriormente indicaron que su elección fue impulsada por una variedad de razones: perseguir pasiones, libertad financiera o un enfoque en sus carreras.

Estos factores fueron aún más pronunciados en el informe de Credit Karma. Encontró que un cuarto de las mujeres estadounidenses están retrasando tener hijos para concentrarse en sus carreras, una cifra que se correlaciona con el número de mujeres que ganan más que sus parejas.

Mientras que los trabajos y carreras forman una razón importante por la cual las mujeres no están teniendo hijos ahora, otra es la situación financiera y ahorros.

Para el 35% de las mujeres millennials que le dijeron a Credit Karma que no querían hijos, el dinero fue a menudo un factor significativo: el 40% de ese grupo dijo que no podían permitirse tener hijos, en comparación con el 35% de las Gen Zer que planean ser DINKs.

Además, tener un plan en marcha para potencialmente tener hijos en el futuro viene con una etiqueta de precio elevada. Casi un tercio de las mujeres millennials encuestadas dijo que las sumas exorbitantes que vienen con el tratamiento de fertilidad, congelación de óvulos, adopción y subrogación es lo que ha detenido su planificación familiar.

“Las últimas décadas han mostrado que las normas sociales no son lo que solían ser, y las mujeres millennials jugaron un papel importante en ese cambio”, dijo Courtney Alev, defensora financiera del consumidor en Intuit Credit Karma.

“Como resultado, las mujeres hoy no están atadas a los cronogramas establecidos por los que vinieron antes de ellas, ya que muchas eligen priorizar sus carreras por encima de ser madres jóvenes. En algunos casos, eso significa prolongar la planificación familiar hasta que se establezcan más en sus carreras, mientras que otras no ven a los niños en su futuro en absoluto. Independientemente, ambos grupos están altamente influenciados por el dinero y los altos costos asociados con concebir y criar hijos.”

Actores del poder económico

La importancia de las mujeres millennials en la economía solo va a ser más pronunciada en los próximos años, según Ned Davis Research (NDR).

El mes pasado, un estudio titulado La creciente influencia de las mujeres millennials encontró que la tasa de participación laboral de mujeres en edad óptima alcanzó máximos históricos en un puñado de economías desarrolladas en 2023.

Entre las naciones donde las mujeres ahora están teniendo un impacto desproporcionado en la economía estaban Estados Unidos, Australia, Japón, Italia, Corea del Sur y Alemania.

Este aumento en la participación viene con niveles más altos de educación, encontraron Alejandra Grindal, economista jefe de NDR, y Patrick Ayers, analista senior, con las mujeres por lo tanto más propensas a estar empleadas en roles productivos.

Grindal explicó la correlación entre educación, empleo y productividad, escribiendo: “La tasa de desempleo tiende a ser menor entre las personas con educación superior, lo que ayuda a explicar la mayor incorporación de mujeres en la fuerza laboral. Las personas con mayor educación también son más propensas a tener trabajos de tiempo completo y a estar empleadas de manera productiva.”

