"El Gobierno debe entender que Vaca Muerta no puede recibir al conurbano bonaerense", sentenció un ex gobernador de Neuquén

Vista aérea de Añelo, la ciudad neuquina clave de la cuenca de Vaca Muerta

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El exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag, advirtió que Vaca Muerta no tiene capacidad para absorber una llegada masiva de población desde el conurbano bonaerense. Sus definiciones, recogidas por el diario Río Negro, ponen el foco en la presión demográfica y de infraestructura que acompaña la expansión de la actividad hidrocarburífera.

Sapag planteó que las inversiones provinciales en infraestructura crecen al ritmo del desarrollo petrolero, pero sostuvo que ese esfuerzo no alcanza para una migración de gran escala. “Hay que hacerle entender al Gobierno nacional que Vaca Muerta no puede recibir al conurbano bonaerense. Y no lo va a hacer porque no entra, en el conurbano bonaerense hay millones de habitantes”, afirmó.

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El exmandatario vinculó su advertencia con la promoción de la Casa Rosada para orientar la inmigración interna hacia regiones que atraviesan un ciclo de expansión por actividades extractivas, como los hidrocarburos y la minería. Para Sapag, ese enfoque no resuelve los problemas económicos y sociales del área metropolitana de Buenos Aires ni contempla los límites de las localidades neuquinas vinculadas a la energía.

“La forma de solucionar al conurbano bonaerense no es con la minería, el petróleo o los alimentos, es potenciar la industria con una estrategia dedicada para las pymes”, sostuvo. Su planteo apuntó a que la respuesta debe buscarse en el fortalecimiento de pequeñas empresas, antes que en un traslado de población hacia zonas con recursos naturales.

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Jorge Sapag, ex gobernador de Neuquén. (Foto: Jaime Olivos)

En ese punto, expresó diferencias con la política económica nacional y se refirió al escenario que enfrentan los emprendimientos locales. Dijo que su posición no supone respaldar “a los grandes industriales que supuestamente aprovechan la protección hace años”, sino acompañar a quienes intentan poner en marcha negocios en un contexto de apertura de importaciones.

“En eso no comparto la teoría económica del Gobierno nacional”, agregó Sapag. También mencionó el caso de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump elevó aranceles para resguardar a empresas locales. Sostuvo que Neuquén debe preservar las oportunidades laborales de su población, en un escenario en el que la cantidad de trabajadores que llegan y la de bebés que nacen a nivel local son similares.

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Obras pendientes

La advertencia demográfica se complementa con un diagnóstico sobre la capacidad física que requiere el crecimiento de Vaca Muerta. Sapag identificó a la logística como uno de los rubros donde todavía es posible reducir costos, en particular por el traslado de arena utilizada en la explotación petrolera offshore.

Según explicó, ese insumo “moviliza unos siete millones de toneladas y en unos ocho años van a ser 15 o 20 millones”. La proyección anticipa una mayor exigencia sobre los corredores viales de la provincia, aun cuando las empresas avancen con alternativas que combinen ferrocarril y camiones.

El exgobernador cuestionó el efecto de ese movimiento sobre las rutas. “Ya destruimos la Ruta 22 y ahora podríamos hacer lo mismo con la Ruta 40”, evaluó al aludir a la iniciativa de YPF para transportar arena mediante un sistema mixto. El volumen creciente de cargas, señaló, puede profundizar un cuello de botella que impacta sobre la circulación cotidiana y la actividad productiva.

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Un pozo petrolero con su torre de perforación y una antorcha de quema de gas opera en la zona de Vaca Muerta, Neuquén, bajo un cielo crepuscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como alternativa, Sapag propuso construir una vía exclusiva para ese flujo. “Así como tenemos gasoductos o oleoductos dedicados, hay que hacer rutas dedicadas y ver quién asume esa responsabilidad”, dijo. La idea apunta a separar el tránsito pesado que demanda la industria de las rutas que utilizan habitantes, servicios y otras actividades económicas.

De la caída convencional al desarrollo no convencional

Sapag formuló declaraciones en el marco de la feria Argentina Oil & Gas donde presentó su libro Vaca Muerta: Tesoro y faro para la Argentina. Situó el origen del ciclo actual en el momento en que la provincia buscaba revertir el declive de la producción convencional. “La producción convencional estaba declinando de una forma tremenda y eso nos obligó a buscar nuevos horizontes”, recordó sobre los inicios del aprovechamiento de la formación.

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Atribuyó un papel central a la Ley 26.197, conocida como ley corta, sancionada en 2006. La norma permitió a las provincias ejercer derechos como titulares de los recursos del subsuelo, en línea con la reforma constitucional de 1994. A partir de allí, indicó, se articuló un trabajo entre el Estado nacional, Neuquén y las compañías petroleras.

Para Sapag, esa coordinación permitió “aprovechar una roca única en el mundo como Vaca Muerta y sentar las bases de un crecimiento acelerado”. También afirmó que el desarrollo derivó en un avance para la seguridad energética del país. “Le dimos autoabastecimiento a la república”, señaló.

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