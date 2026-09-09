La universidad puede costar más de USD 100.000 al año: algunos padres están gastando miles más en un rubro que sorprende

El precio anual de lista de la universidad en decenas de instituciones de Estados Unidos ya se acerca o supera los USD 100.000 al año (AP foto/Steven Senne)

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La mudanza a la universidad solía significar inversiones en sábanas, un neceser para la ducha y quizá algunos pósteres pegados con cinta a una pared de bloques de cemento. Para algunas familias, eso ya no alcanza.

Los padres están desembolsando miles de dólares para convertir las habitaciones temporales de residencia de sus hijos en espacios cuidadosamente diseñados, con cabeceras personalizadas, papel tapiz, ropa de cama a juego y decoración instalada por profesionales.

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La tendencia dio lugar a toda una industria del diseño de dormitorios universitarios y a un flujo constante de elaboradas revelaciones de habitaciones en TikTok e Instagram.

Y ocurre al mismo tiempo que el precio de simplemente atravesar las puertas de la universidad alcanza un nuevo umbral llamativo: el precio anual de lista en decenas de universidades e instituciones de educación superior de Estados Unidos ya se acerca o supera los USD 100.000 al año, según un análisis de CNBC. Eso incluye matrícula, aranceles, alojamiento y comida, libros, transporte y otros gastos.

El gasto en muebles para residencias y departamentos alcanzaría un récord de USD 14.000 millones, con un promedio de USD 194 por familia (Reuters)

El gasto adicional no se limita a las familias que contratan diseñadores de interiores. Se espera que los estudiantes universitarios y sus familias gasten un récord de USD 103.500 millones, o USD 1.437,79 por comprador, para prepararse para el ciclo escolar este año, según la Federación Nacional de Minoristas y Prosper Insights & Analytics, frente a los USD 88.800 millones del año pasado.

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Se espera que un récord de USD 14.000 millones de ese total se destine solo a muebles para residencias y departamentos, frente a los USD 12.800 millones del año pasado. La familia promedio planea gastar USD 194 en esa categoría, pero una decoración de dormitorio cada vez más elaborada puede elevar esa cuenta a miles de dólares.

Los precios pueden generar sorpresa, pero los estudiantes son quienes viven con el resultado. “No importa cuán absurdo le parezca a la gente gastar todo este dinero en la habitación de tu residencia, tu hijo va a estar aquí los próximos nueve meses”, dijo a Axios, Henley Bedwell, estudiante de primer año entrante de la Universidad James Madison. “¿Por qué no preferirías que estuviera cómodo?”.

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La mudanza a la universidad en Estados Unidos impulsó una industria del diseño de dormitorios universitarios con habitaciones decoradas por profesionales (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Shelly Gates, fundadora de Mary Margaret Designs, conoce el ritual de primera mano. La madre de tres hijos de Misisipi creó el negocio después de decorar la habitación universitaria de su propia hija en Mississippi State en 2020 y publicar fotos en Facebook.

Lo que comenzó como una actividad adicional de verano finalmente se convirtió en su trabajo de tiempo completo: diseñar habitaciones universitarias en todo el Sur. Su propia residencia en la Universidad Estatal de Luisiana era “esencialmente una celda de prisión”, aseguró en Axios.

Pero las habitaciones que diseña hoy pueden incluir doseles personalizados para escritorios, candelabros con control remoto y obras de arte por encargo.

Gates se ocupa de unas 35 habitaciones universitarias este año, y algunos de sus proyectos anteriores alcanzaron los USD 20.000, una suma que presenta como una inversión de cuatro años. “Quiero que el arte sea un recuerdo de la universidad”, planteó. “No quiero que sea algo que superen”.

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Shelly Gates fundó Mary Margaret Designs después de decorar la habitación universitaria de su hija en Mississippi State y publicar las fotos en Facebook (Mary Margaret Desings)

La experiencia universitaria de USD 100.000

Desde luego, un precio de lista de USD 100.000 no significa que cada estudiante que asiste a esas instituciones realmente pague USD 100.000 al año.

Aun así, superar las seis cifras constituye un hito simbólico para una industria que ya enfrenta preguntas sobre la accesibilidad y sobre si vale la pena obtener un título universitario.

Pero las familias que gastan miles de dólares en decoración para residencias no son necesariamente las mismas que pagan seis cifras por la universidad.

Sara Harberson, autora de la guía de admisión universitaria Soundbite, dijo que la tendencia de los dormitorios diseñados por profesionales es particularmente común en las grandes universidades públicas del Sur, donde incluso el costo para estudiantes de otros estados puede ser considerablemente más bajo que asistir a algunas universidades privadas.

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Eso puede dejar a las familias con más margen para gastos discrecionales una vez que se paga la matrícula.

“Luego llega la ‘parte divertida’, a ojos del estudiante”, indicó Harberson en Fortune. Harberson también es fundadora y directora ejecutiva de Application Nation, una red de grupos privados de Facebook para padres que atraviesan el proceso de admisión universitaria.

Sara Harberson afirmó que la decoración de habitaciones universitarias es común en grandes universidades del Sur de Estados Unidos (Duke University)

“Muchas familias consideran la decoración de la habitación universitaria como un gasto necesario. Sin embargo, existen grandes márgenes de variación a ambos lados del costo real de hacer que una habitación parezca un hotel de cinco estrellas. Esto permite a las familias gastar lo que quieran en ello”, remarcó la autora.

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La ayuda por mérito puede ampliar esa brecha, dijo Harberson. Las grandes universidades públicas del Sur pueden ofrecer becas sustanciales por mérito, incluso a estudiantes de otros estados, mientras que ese tipo de premios puede ser mucho más difícil de conseguir en algunas universidades privadas de élite.

Para algunas familias, elegir la institución menos costosa puede liberar dinero para todo, desde decoraciones para la residencia hasta ahorros.

“Al final, las familias están dejando claro dónde y en qué quieren gastar su dinero cuando se trata de la universidad”, concluyó Harberson.

(c) 2026, Fortune