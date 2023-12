La IA no te robará el trabajo, pero puede reducir tu sueldo, según el Banco Central Europeo

El progreso en inteligencia artificial podría impactar ligeramente en los salarios, aunque no en la cantidad de puestos de trabajo disponibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde el explosivo lanzamiento de ChatGPT, ha prevalecido entre los trabajadores el temor a no poder competir contra la inteligencia artificial, lo que provocaría un desempleo masivo. Sin embargo, un nuevo estudio ha sugerido que tales temores pueden ser completamente infundados. De hecho, la investigación del Banco Central Europeo (BCE) predice que la IA creará realmente puestos de trabajo y que cualquier informe que sugiera lo contrario “puede ser muy exagerado”.

Tras evaluar nueve años de datos recopilados en 16 países europeos, el BCE descubrió que los empleos de cualificación baja y media no se vieron afectados en gran medida por el auge de la tecnología, mientras que las oportunidades para los trabajadores más jóvenes y altamente cualificados aumentaron en lugar de desaparecer.

Entre 2011 y 2019, durante el cual hubo muchos avances tecnológicos en el procesamiento del lenguaje, el reconocimiento de imágenes y las recomendaciones basadas en algoritmos, los investigadores no encontraron “ninguna evidencia de que el software reemplace los trabajos rutinarios de cualificación media.”

“La relación entre la exposición al software y los cambios en el empleo es nula para la muestra agrupada”, señaló el documento. Es más, los empleos altamente cualificados en campos afectados por la IA podrían crecer hasta un 4,3%, al menos en Europa.

Pero aunque la IA no te robe el puesto de trabajo, el BCE predijo que podría venir a por tu salario. El estudio concluye que sus datos “sugieren un impacto entre neutro y ligeramente negativo” en los ingresos de los trabajadores.

Los solicitantes de empleo ya saben que los puestos de trabajo están relacionados con la IA

Para los solicitantes de empleo, las conclusiones del BCE no suponen una gran sorpresa, ya que van un paso por delante del banco central y solicitan puestos relacionados con la IA para prepararse para el futuro.

En los últimos dos años, las ofertas de empleo en LinkedIn que mencionan la IA han recibido un 17% más de solicitudes que las que no lo hacen porque, como dice Erin Scruggs, vicepresidenta de adquisición de talento global de la plataforma de redes, “los candidatos son inteligentes”.

“Están demostrando que quieren ir allí donde están las oportunidades”, añadió.

Yishan Wong, ex CEO de Reddit, explicó a Fortune que estas funciones no son exclusivas de los expertos en tecnología: la mayoría de los trabajadores pueden dar un paso al costado en el campo de la inteligencia artificial porque, en realidad, no requiere “una enorme cantidad de conocimientos técnicos”, insistió.

Mientras entidades como Goldman Sachs advierten sobre la sustitución de empleos por IA, otros ven un panorama de complementariedad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pero los líderes no se ponen de acuerdo sobre si la IA desplazará o apoyará a los trabajadores

Aunque los trabajadores, Wong y el BCE creen que el futuro del trabajo es prometedor gracias a la IA, los líderes siguen sin estar seguros. El banco de inversión Goldman Sachs calculó que la IA podría sustituir el equivalente a 300 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en todo el mundo en los próximos años.

Suumit Shah, Consejero Delegado de Duukan, empresa con sede en la India, ya ha empezado a sustituir el 90% de su plantilla por inteligencia artificial, y considera que esta medida de productividad es “obvia”.

Incluso Arvind Krishna, CEO de IBM, predijo que, aunque los “trabajos repetitivos de cuello blanco” serán los primeros en automatizarse, no está de acuerdo en que eso signifique que la humanidad se quedará sin trabajo.

“La gente confunde productividad con desplazamiento de puestos de trabajo”, afirmó en la conferencia CEO Initiative de Fortune.

Como ejemplo, señala los puestos de trabajo creados por la invención de Internet. “En 1995 nadie pensaba que habría cinco millones de diseñadores de páginas web, y los hay”, dijo Krishna.

Por su parte, el multimillonario Bill Gates, fundador de Microsft, coquetea con optimismo con la idea de una semana de tres días, en la que “las máquinas puedan fabricar toda la comida y las cosas, y no tengamos que trabajar tanto”.

En última instancia, una vez que los líderes se pongan de acuerdo sobre si la IA desplazará o apoyará a los trabajadores, como señala el documento del BCE, tendrán el mayor impacto en las perspectivas de empleo: “El resultado para el empleo depende de si las tecnologías habilitadas por la IA sustituirán o complementarán la mano de obra”.

