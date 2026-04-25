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Un cazador estadounidense millonario muere pisoteado por una manada de elefantes en Gabón

Ernie Dosio, un millonario estadounidense de 75 años y con experiencia en expediciones de caza, fue embestido por cinco elefantes mientras buscaba un antílope de bosque conocido como duiker de lomo amarillo

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FOTO DE ARCHIVO: Un elefante se recorta contra la silueta mientras camina al atardecer en el Parque Nacional Aberdare, en el condado de Nyeri, Kenia, el 20 de agosto de 2024. REUTERS/Monicah Mwangi/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un elefante se recorta contra la silueta mientras camina al atardecer en el Parque Nacional Aberdare, en el condado de Nyeri, Kenia, el 20 de agosto de 2024. REUTERS/Monicah Mwangi/Foto de archivo

Un elefante africano, en sí mismo, es majestuoso e imponente. Cuatro metros de altura y hasta siete toneladas de peso; podría tener la inteligencia de una piedra y sería terrorífico igual. Lo es más, sin embargo, porque además de todo esto, estos gigantes demuestran una gran variedad de habilidades cognitivas, desde su memoria excepcional a sus estructuras sociales y su capacidad de resolución de problemas. Son, según expertos e investigadores, de los animales más avanzados intelectualmente.

Los ataques de elefantes no son nada nuevo. En su día se asumía que estos incidentes tenían que ver con la competencia territorial y por sustento que se ve en tantas especies animales, pero un estudio publicado en New Scientist en 2006 - tras una serie de informes sobre manadas de elefantes que arrasaban aldeas sin causa aparente, en una época en que la población de esta especie era reducida y el alimento abundante - sugería que los elefantes podrían estar atacando a los seres humanos como venganza por años de maltrato. Siempre se ha dicho que “los elefantes nunca olvidan”, al final.

Joyce Poole, del Proyecto de Investigación de Elefantes de Amboseli en Kenia, dijo en su día a New Scientist: “Desde luego, son lo bastante inteligentes y tienen una memoria suficiente como para vengarse”. Según explicaba, “los gestores de vida salvaje pueden pensar que es más fácil disparar a los ‘elefantes problemáticos’ que enfrentarse a la ira de la gente” por la destrucción de sus aldeas, lo que llevaba a abatir al animal “sin que los cazadores sean conscientes de las posibles consecuencias para los miembros restantes de la manada y de la posibilidad, muy real, de desencadenar un ciclo de violencia”. Cabe asumir, teniendo esto en cuenta, que un elefante es capaz de reconocer a un cazador. Y que seguramente no sean bienvenidos.

El curioso comportamiento de unos elefantes ante la aparición de un terremoto en California

Una expedición de caza en Gabón termina con un ataque mortal de elefantes

El reciente suceso en la selva de Gabón pone en primer plano esa compleja relación entre humanos y elefantes. Ernie Dosio, un millonario estadounidense de 75 años y con experiencia en expediciones de caza, perdió la vida tras ser embestido por una manada de elefantes. La expedición, por la que Dosio había pagado 40.000 dólares (34.000 euros) y tenía como objetivo un antílope de bosque conocido como duiker de lomo amarillo, había sido organizada con la ayuda de un guía local y se desarrollaba en la zona de Lope-Okanda, una región donde la vegetación densa y la presencia de crías hacen que las manadas estén especialmente alertas.

Los hechos ocurrieron cuando el grupo se adentró en el territorio de los elefantes. Según los presentes, los animales aparecieron “como si hubieran surgido de la nada” y cargaron de inmediato contra los dos hombres. El guía profesional fue alcanzado en primer lugar y resultó herido de gravedad, mientras que el cazador no pudo escapar del ataque y falleció en el acto, de acuerdo con un testigo, también cazador: “Preferiría no entrar en detalles, pero se puede asumir que fue rápido”. La embajada estadounidense en Gabón coordina actualmente la repatriación del cuerpo.

El entorno donde ocurrió el incidente, cuenta con una de las mayores concentraciones de elefantes de selva del mundo, se caracteriza por la fuerza colectiva de estos animales y su reacción coordinada ante amenazas. El caso evidencia también la dificultad de anticipar el comportamiento de una manada cuando se siente invadida o en peligro, sobre todo si hay crías implicadas.

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