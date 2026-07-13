Estados Unidos

Bisonte embiste a un abuelo frente a su nieto en un camping de Yellowstone: el impactante video del ataque

El hombre terminó con lesiones graves y fue atendido por equipos de emergencia pocos minutos después, mientras su familia pedía ayuda y otros visitantes intentaban mantener al animal lejos

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Las imágenes muestran el momento en que el animal embiste a un turista y lo lanza varios metros por el aire cerca de un camino del campamento. La víctima fue hospitalizada.

El viernes por la noche, un bisonte macho atacó a un turista en el campamento Bridge Bay del Parque Nacional de Yellowstone, lo lanzó a más de 2,4 metros por el aire y le causó heridas graves. Fue el segundo incidente similar registrado en el parque en 2026.

El ataque fue presenciado y grabado en parte por Mike MacLeod, fotógrafo de Bozeman, Montana, quien relató que el animal estaba alterado, con una agresividad propia del periodo de apareamiento, que en estos animales se extiende de junio a septiembre.

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MacLeod, con experiencia en fotografía de combate y formación en biología de vida silvestre, afirmó que “el bisonte estaba teniendo una especie de ataque de furia” y que el episodio “cambió su idea de qué esperar de estos animales en esta época del año”.

Según el testimonio disponible, el bisonte arremetió contra un adulto que caminaba con su nieto, lo levantó por el aire tras engancharlo con el cuerno y obligó a otros visitantes a intervenir para que el animal se alejara, mientras los servicios de emergencia asistían a la víctima.

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Un hombre con jeans y camisa clara vuela por el aire. Detrás, un bisonte levanta polvo. Un contenedor rojo y un vehículo plateado están cerca
Un bisonte macho atacó a un turista en el campamento Bridge Bay del Parque Nacional de Yellowstone y lo lanzó más de 2,4 metros por el aire (Captura Cowboy State Daily)

Cómo se produjo el ataque

El incidente comenzó cuando el bisonte atravesó el campamento y cargó primero contra un grupo de adolescentes que fotografiaba al animal desde lejos, quienes lograron dispersarse sin daños.

Según MacLeod, la situación se agravó por momentos. Luego, el animal se revolcó en el polvo, lo que dio la impresión de que se había calmado de manera momentánea.

En ese instante, la víctima y su nieto —que ni siquiera estaban dentro del área principal de acampe, sino caminando por la carretera— se detuvieron para tomar fotografías y se mantuvieron a aproximadamente 91 metros del animal, una distancia superior a la recomendada por las autoridades del parque.

Las normas del Parque Nacional de Yellowstone exigen a los visitantes permanecer, como mínimo, a 23 metros de los bisontes en todo momento.

Según el testimonio recogido, tanto la víctima como su nieto respetaron ese margen y no incurrieron en maniobras imprudentes.

Un bisonte americano reposa en la hierba. Detrás, un hombre con cámara y una joven con teléfono observan. Hay árboles y un contenedor
Una camioneta pickup blanca alteró al bisonte, que embistió el vehículo, golpeó un árbol y luego desvió su ataque hacia el hombre y su nieto (Captura Cowboy State Daily)

La reacción del animal

La aparente calma se quebró cuando una camioneta pickup blanca pasó cerca y alteró al bisonte. El animal embistió el vehículo y, tras descargar parte de su energía contra un árbol, se desvió hacia donde el hombre y su nieto se resguardaban entre los árboles.

En ese momento, el bisonte embistió al adulto, lo enganchó con el cuerno izquierdo a la altura de la cadera y lo lanzó al aire, donde giró antes de caer de costado. El animal permaneció sobre el hombre y mostró signos de agitación y agresividad.

MacLeod intervino al temer que el bisonte continuara el ataque mientras el hombre yacía en el suelo. “Dejé de filmar, corrí hacia el animal, grité fuerte y traté de parecer lo más grande e intimidante posible”, relató.

Otros testigos siguieron su ejemplo, lo que finalmente hizo que el animal se alejara rápido de la escena.

La asistencia al herido

Varias personas acudieron en ayuda del herido. Según MacLeod, la víctima sintió un dolor intenso en la cadera y la pierna, aunque en ese momento no se advirtieron lesiones externas sangrantes.

Los servicios de emergencia del parque llegaron pocos minutos después y se hicieron cargo de la atención.

El nieto del hombre manifestó que su abuelo sufría lesiones de consideración y permanecía en estado delicado tras el incidente.

Bisonte interactúa con persona en un entorno natural boscoso con una mesa de pícnic, una camioneta SUV plateada y una caja de almacenamiento
El bisonte cruzó el campamento Bridge Bay y primero cargó contra un grupo de adolescentes que le tomaba fotos, aunque lograron dispersarse sin heridas (Captura Cowboy State Daily)

El antecedente en Yellowstone

El caso fue el segundo ataque de un bisonte a personas en Yellowstone durante 2026. El episodio anterior se registró el 26 de junio, cuando un niño de 12 años resultó herido cerca de Mud Volcano, al norte de Fishing Bridge.

Hasta el momento, el Servicio de Parques Nacionales no emitió comunicados oficiales sobre el incidente más reciente ni actualizó el estado de salud de la víctima.

MacLeod destacó que, a diferencia de otros episodios en los que los turistas se acercan peligrosamente a la fauna, en esta ocasión no observó una conducta temeraria.

No vi a nadie acercándose. La gente gritaba: ‘Cuidado, hay un bisonte pasando’, y mantenían distancia. Fueron muy respetuosos”, aseguró.

La temporada alta de turismo en Yellowstone coincide con el periodo más delicado para la convivencia entre visitantes y fauna silvestre.

Visitantes en el Parque Nacional de Yellowstone deben respetar la distancia mínima de seguridad con los bisontes, especialmente durante la temporada de apareamiento, cuando estos animales incrementan su agresividad (Visit The USA)
Visitantes en el Parque Nacional de Yellowstone deben respetar la distancia mínima de seguridad con los bisontes, especialmente durante la temporada de apareamiento, cuando estos animales incrementan su agresividad (Visit The USA)

En ese contexto, los bisontes —que pueden correr hasta 48 kilómetros por hora y pesar hasta 900 kilos— concentran el riesgo de incidentes en áreas con alta circulación de personas.

El celo y la agresividad de los bisontes

Los expertos subrayan que el comportamiento del bisonte en este caso responde al aumento de testosterona propio de la época de apareamiento.

Durante este periodo, los machos incrementan su energía y agresividad, compiten por la dominancia y el acceso a las hembras, lo que multiplica el riesgo de incidentes con humanos incluso a distancias que normalmente serían seguras.

El ataque del bisonte en Yellowstone fue el segundo incidente similar registrado en el parque durante 2026 (REUTERS/Nuri Vallbona TPX IMAGES OF THE DAY)
El ataque del bisonte en Yellowstone fue el segundo incidente similar registrado en el parque durante 2026 (REUTERS/Nuri Vallbona TPX IMAGES OF THE DAY)

MacLeod, tras lo vivido, remarcó que ni la víctima ni su nieto provocaron el ataque. “Solo estaban dando un paseo al atardecer, doblaron la esquina y ahí estaba el bisonte”, relató.

El animal, en su estado de agitación, eligió a estas dos personas como blanco pese a que había más visitantes en el área, algunos incluso más cerca.

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