Meta centraliza el proceso para recuperar cuentas de Instagram en la dirección oficial instagram.com/hacked. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Quien sospecha que le robaron su cuenta de Instagram puede intentar recuperarla desde la web o desde la aplicación. Meta, la empresa matriz, indica en su centro de ayuda oficial que el punto de partida es la dirección instagram.com/hacked, disponible en el navegador de una computadora o de un teléfono.

La propia compañía advierte que algunos pasos pueden no estar disponibles según el tipo de cuenta, pero sugiere probarlos todos. Los pasos dependen de una pregunta: si el atacante cambió los datos de acceso o si la persona todavía puede entrar.

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El primer paso es revisar el correo asociado. Si Instagram envió un mensaje desde security@mail.instagram.com para avisar que se cambió el correo de la cuenta, ese mensaje incluye la opción “secure my account” (asegurar mi cuenta), que permite deshacer el cambio. Si se modificó la contraseña, Meta indica pedir un enlace de acceso o un código de seguridad.

El mensaje remitido por security@mail.instagram.com permite deshacer el cambio de correo electrónico en la cuenta. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo pedir el enlace de acceso o ayuda directa si hackearon la cuenta de Instagram

Desde una computadora, el proceso tiene cuatro pasos. Primero, en la pantalla de inicio, elegir la opción de contraseña olvidada. Segundo, escribir el nombre de usuario, el correo o el teléfono de la cuenta y pulsar “Send login link” (enviar enlace de acceso). Tercero, resolver el captcha, la prueba que confirma que quien escribe es una persona. Cuarto, abrir el enlace que llega por correo o mensaje de texto.

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Si no se tiene acceso al nombre de usuario, al correo ni al teléfono de la cuenta, Meta remite a instagram.com/hacked. Cuando el enlace no alcanza, la empresa indica que se puede pedir ayuda desde un celular, con una dirección de correo segura a la que solo tenga acceso el titular. Allí llegarán los pasos siguientes.

El soporte técnico de Meta solicita información sobre el dispositivo original de registro cuando el perfil carece de fotos personales. (REUTERS/Dado Ruvic)

Si la cuenta no tiene fotos de la persona, el servicio de asistencia de Meta responde con un mensaje automático. Pide el correo o el teléfono con que se registró la cuenta y el tipo de aparato usado al crearla, por ejemplo iPhone, Android o iPad.

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Si la cuenta sí tiene fotos del titular, Instagram solicita un video selfie. La persona debe girar la cabeza en distintas direcciones para que el sistema compruebe que es real. Según Meta, el video nunca se muestra en Instagram y se borra en un plazo de 30 días.

La empresa explica que usa este método porque las fotos y los documentos de identidad pueden alterarse digitalmente. Mientras lo revisa, no da acceso a la cuenta. Si lo aprueba, envía al correo seguro un enlace para restablecer la contraseña. Si no, avisa por el mismo medio y puede permitir enviar otro video desde la aplicación. Quien decida no hacerlo puede no recuperar la cuenta.

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Meta sugiere aplicaciones de autenticación externa como Google Authenticator o Duo Mobile para habilitar códigos de respaldo. (Europa Press)

Qué hacer si todavía se puede entrar a la cuenta de Instagram

Cuando la persona logra iniciar sesión, pero sospecha que hubo un intento de robo, Meta sugiere varias acciones. La primera es cambiar la contraseña o enviarse un correo para restablecerla. La segunda es activar la verificación en dos pasos, con la que Instagram pide un código o una confirmación cuando alguien intenta entrar desde un dispositivo que no reconoce.

En la versión web, el camino es Más, Configuración, Ver más en el Centro de cuentas, Contraseña y seguridad, Autenticación en dos pasos. Meta ofrece tres métodos: aplicación de autenticación, mensaje de texto o WhatsApp. Para usar WhatsApp, primero hay que activar el mensaje de texto.

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El Centro de cuentas de Meta ofrece herramientas para eliminar perfiles vinculados no reconocidos y revocar permisos a aplicaciones desconocidas. (Europa Press)

La empresa sugiere la aplicación de autenticación, como Duo Mobile o Google Authenticator, porque permite vincular varios dispositivos. Solo puede activarse desde la aplicación de Instagram para Android o iPhone. Si el titular pierde el teléfono, puede entrar con un código de respaldo.

La tercera acción es comprobar que el número de teléfono y el correo de la configuración son correctos. La cuarta es revisar el Centro de cuentas y quitar las cuentas vinculadas que no se reconozcan. La quinta, revocar el acceso a aplicaciones de terceros sospechosas.

La sexta corresponde a cuentas profesionales: si el titular puede entrar pero un atacante sigue actuando en ella, el centro de ayuda tiene un artículo específico. Al activar la verificación, Meta advierte que no conviene tocar “Trust this device” (confiar en este dispositivo) en equipos públicos o compartidos.

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