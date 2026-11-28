El ejército de Estados Unidos evitó confirmar o desmentir los informes sobre una intrusión en la plataforma digital Cloud One. (REUTERS/Joshua Roberts)

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El ejército de Estados Unidos rehusó el viernes confirmar o desmentir los informes sobre una intrusión en la plataforma Cloud One de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según la AFP, de confirmarse, el incidente sería el más reciente de una serie de interrupciones en la infraestructura digital del gobierno estadounidense y del sector privado.

El Departamento de Defensa no desmintió de forma específica que Cloud One hubiera sufrido una intrusión, pero un funcionario de la misma cartera declaró el viernes por la noche: “Los sistemas del Departamento de Guerra son seguros, están protegidos y son gestionados las 24 horas por los mejores expertos y equipos del mundo”.

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La Fuerza Aérea, por su parte, señaló que no comenta “la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos”, aunque aclaró que toma medidas permanentes para proteger su información y sus capacidades de misión.

Qué es Cloud One y por qué un hackeo a esta plataforma pone en riesgo datos militares sensibles

Cloud One es la principal plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En términos simples, una plataforma en la nube es un entorno digital centralizado donde organizaciones almacenan datos, ejecutan programas y gestionan operaciones a través de internet, en lugar de hacerlo en servidores físicos propios.

Cloud One funciona como el entorno centralizado de la Fuerza Aérea e integra servicios de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet. (U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw/Handout via REUTERS)

Creada en 2017, Cloud One integra servicios de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet —la empresa matriz de Google— para sostener decenas de aplicaciones. Entre ellas figuran sistemas de gestión de personal, pagos, logística y mantenimiento, así como herramientas de comando y control aéreo y el Sistema de Municiones de Combate Integrado de Teatro (TICMS, por sus siglas en inglés), que monitorea bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea en todo el mundo.

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“Una vulneración aquí es un asunto grave”, dijo una de las fuentes a Reuters.

Cómo detectaron el ciberataque a la plataforma en la nube del Pentágono

La intrusión fue detectada en el último mes, durante trabajos de actualización del sistema, según informó Reuters el 27 de noviembre de 2026, con base en tres fuentes familiarizadas con el caso. La agencia no pudo establecer la identidad de los atacantes, el alcance total de la intrusión ni si hubo robo de información.

La plataforma aloja herramientas estratégicas como el sistema TICMS, que supervisa municiones y misiles en más de 200 bases aéreas. (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Una de las fuentes indicó que los intrusos aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al llamado “plano de control” de la plataforma. Este componente funciona como el sistema nervioso central de Cloud One: quien lo controla puede, en teoría, consultar el estado operativo de aeronaves militares o rastrear el movimiento de repuestos.

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No hay pruebas públicas de que los atacantes hayan utilizado ese acceso con esos fines.

Qué consecuencias tuvo el hallazgo de la brecha en Cloud One

Tras el descubrimiento, el Comando Cibernético de Estados Unidos —la fuerza cibernética del ejército— recibió el llamado para evaluar los daños, según una de las fuentes consultadas por Reuters. La agencia aclaró que el Comando Cibernético no respondió a sus solicitudes de comentario.

El Comando Cibernético de Estados Unidos recibió el encargo de evaluar el alcance de los daños y la exposición de datos militares sensibles. (U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw/Handout via REUTERS)

La detección del ataque generó una cadena de interrupciones operativas. Se suspendió la migración de aplicaciones administrativas hacia Cloud One, una prioridad de larga data para el ejército. También se bloquearon las actualizaciones de los sistemas ya alojados en la plataforma y algunos usuarios perdieron sus permisos de administrador.

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En paralelp, NBC News informó, con base en declaraciones de un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado, que la vulneración “podría haber expuesto información militar sensible”.

El hackeo de Cloud One se suma a una serie de ciberataques contra organismos del gobierno de Estados Unidos

El incidente se produce en un contexto de vulnerabilidad creciente para las instituciones públicas y privadas estadounidenses.

Según Reuters, el gobierno ya enfrenta las consecuencias de al menos otros seis ciberataques revelados recientemente: dos contra la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), uno contra datos del Pentágono, una filtración de información del personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una brecha que afectó a al menos dos agencias de inteligencia y un ataque contra el Departamento del Tesoro.

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El gobierno estadounidense enfrenta una serie de ciberataques contra dependencias públicas como el FBI, la CIA y el Departamento del Tesoro. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La AFP precisó que, en las últimas semanas, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el FBI también habrían sufrido ataques cibernéticos. Según The Guardian, la CIA se negó a comentar al respecto, mientras que un representante de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) afirmó que “no hubo interrupciones en capacidades críticas ni en sistemas clasificados”.

Además, la agencia informó que los proveedores de instituciones financieras como JPMorgan Chase, Visa y Mastercard también se vieron afectados por incidentes similares.

Cloud One ya había sido blanco de intentos de intrusión en el pasado. En 2023, su propia dirección reconoció en una nota pública en FedScoop que la plataforma enfrentaba una cantidad “asombrosa” de intentos de penetración, aunque destacó un “100% de éxito” en su defensa.

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“No hay margen de error cuando se trata de seguridad”, escribió entonces su liderazgo.