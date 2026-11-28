El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's celebrará su centésima edición el sábado tras suspenderse por primera vez en su historia debido a una tormenta. (REUTERS/Eduardo Munoz)

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El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, postergado por primera vez en su historia tras una tormenta con lluvias torrenciales y ráfagas de viento que golpearon Nueva York el jueves, se celebrará este sábado con la misma programación original más dos incorporaciones artísticas: LL Cool J y Gloria Gaynor.

La edición número 100 arrancará a las 8:30, hora del Este, desde la avenida Central Park West hasta Herald Square, en la calle 34, con un recorrido de 4 kilómetros (2,5 millas). NBC lo transmitirá en vivo hasta el mediodía —con Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker como conductores— y la señal también estará disponible en Peacock.

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La cadena NBC y el servicio Peacock transmitirán en vivo el recorrido de cuatro kilómetros desde Central Park West hasta Herald Square. (REUTERS/Brendan McDermid)

La programación incluirá 100 globos y elementos inflables, carrozas nuevas y presentaciones de nueve espectáculos de Broadway.

Artistas, globos y carrozas confirmados para el desfile de Macy’s 2026

Megan Moroney y Teddy Swims encabezarán el escenario de Herald Square, mientras que las carrozas trasladarán a artistas como Queen Latifah, Keke Palmer, JoJo, Jimmy Fallon & The Roots, Wyclef Jean, Leslie Odom Jr., Anthony Ramos, Feid, Il Volo, Natasha Bedingfield, Blues Traveler y Devo, entre otros. Megan Hilty liderará un homenaje a Dolly Parton. Tras el aplazamiento, se sumaron LL Cool J y Gloria Gaynor, intérprete del himno “I Will Survive”.

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Los cantantes LL Cool J y Gloria Gaynor se sumaron a la cartelera musical que encabezan Megan Moroney y Teddy Swims en Herald Square. (Gary Hershorn/Pool via REUTERS)

La edición centenaria contará con 100 globos y elementos inflables, entre ellos piezas de la colección Blue Sky Gallery de Macy’s, con diseños de Tim Burton, Keith Haring, Jeff Koons y Yayoi Kusama. Entre los nuevos personajes figuran Bluey de BBC, Buckaroo Bob el Minion de Illumination, Hello Kitty Big Apple de Sanrio y Sorcerer’s Apprentice Mickey de Disney.

El cantante de rap estadounidense LL Cool J, en una fotografía de archivo. EFE/Steve C. Mitchell

Las carrozas nuevas incluyen colaboraciones con DoorDash, HBO (Hogwarts Holiday), Planters y Geico. Además, los voluntarios a cargo del clásico globo Hipopótamo Azul de 1931 portarán un parche morado en memoria de Fiona, la hipopótamo del zoológico de Cincinnati fallecida la semana pasada.

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Por qué se postergó el desfile de Macy’s en Nueva York por primera vez en su historia

Una tormenta con lluvias torrenciales y ráfagas de viento en el aeropuerto de LaGuardia forzó la primera postergación en 100 ediciones del desfile. “La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra prioridad máxima”, declaró Macy’s al anunciar el traslado de la fecha.

La edición centenaria presentará cien figuras inflables con obras de Keith Haring y Jeff Koons junto a personajes como Bluey y Hello Kitty. (REUTERS/Adam Gray)

Para el sábado, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) prevé vientos sostenidos de entre 16 y 24 km/h (10 a 15 mph) y ráfagas de hasta 40 km/h (25 mph), por debajo del umbral municipal que obliga a mantener los globos en tierra.

Cómo afectó el cambio de fecha a bandas y espectáculos de Broadway

Según Will Coss, vicepresidente y productor ejecutivo de Macy’s Studios, entre el 90% y el 95% de las bandas, grupos artísticos y celebridades logró adecuar sus planes para el sábado, en declaraciones a The Associated Press.

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El Servicio Meteorológico Nacional estimó ráfagas de viento por debajo del límite oficial que obliga a mantener los globos en tierra. (REUTERS/Adam Gray)

Aun así, algunas agrupaciones debieron costear gastos adicionales. La Nā Koa Ali’i Hawai’i All-State Marching Band —unos 250 músicos y 100 bailarines de hula de nivel secundario, muchos sin haber viajado antes fuera de Hawái— recaudó más de USD 700.000 para extender su estadía.

“Resultó maravillosamente”, dijo BJ Yamamoto, director ejecutivo del grupo. La Million Dollar Band de la Universidad de Alabama, en cambio, no estará: regresó para el partido Alabama-Auburn, el Iron Bowl. Entre los espectáculos de Broadway confirmados figuran The Rocky Horror Show, Wicked y Hamilton.

La historia detrás de los 100 años del desfile de Macy’s

El primer desfile tuvo lugar el 27 de noviembre de 1924. Empleados de Macy’s lo idearon para celebrar las fiestas y atraer atención al que era, por entonces, el mayor almacén del mundo.

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La celebración tradicional comenzó en noviembre de 1924 y acumuló tres años de pausa entre 1942 y 1944 a causa de la Segunda Guerra Mundial. (Archivo)

Con tigres y otros animales del zoológico, una banda de jazz y un hombre disfrazado de Papá Noel, unas 250.000 personas se apostaron en las calles de Nueva York para verlo, según la División de Turismo del estado.

Los globos gigantes —hoy emblema del evento— se sumaron en 1927 con la figura de Felix the Cat, en reemplazo de los animales del zoológico. En 1928, el uso de helio permitió elevarlos a mayor altura e inauguró la tradición de soltarlos al final del recorrido.

Un globo gigante con forma de oso avanza sobre una avenida de Nueva York durante el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's ante una multitud. (Archivo)

El desfile no se celebró entre 1942 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que explica por qué la centésima edición se festeja recién en 2026 pese a que la primera marcha tuvo lugar en 1924.

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En 1953, NBC comenzó a transmitirlo a nivel nacional y desde entonces se consolidó como el espectáculo televisivo más visto del año en esa fecha.