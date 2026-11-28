El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s celebra su edición número 100 tras la primera postergación meteorológica en su historia (REUTERS/Carlo Allegri)

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El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s celebrará este sábado su edición número 100 en Nueva York, después de que una tormenta costera obligara a postergar el evento previsto originalmente para el jueves. CBS News informó que se trata de la primera suspensión por condiciones meteorológicas en la historia de la celebración, iniciada en 1924.

La convocatoria comenzará a las 8:30 de la mañana y se extenderá hasta el mediodía, de acuerdo con la cobertura del medio estadounidense. La organización espera que participe el 95 % de las personas que habían sido programadas para la fecha inicial, entre artistas, bandas, comparsas y personal técnico.

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El cambio de jornada se produjo por el impacto de un temporal que afectó a la región de los tres estados, integrada por Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Las previsiones meteorológicas para el sábado, en cambio, anticipaban una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas cercanas a los 10 ℃ y ráfagas de viento de entre 32 y 40 kilómetros por hora.

Esas condiciones se ubican por debajo del límite de 55 kilómetros por hora establecido para el despliegue de los globos, por lo que los personajes inflables podrán formar parte del recorrido, tal como detalló CBS News.

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El recorrido atravesará 4 kilómetros de Manhattan

La ruta del desfile recorre cuatro kilómetros de Manhattan desde West 76th Street hasta la tienda de Herald Square (REUTERS/Eduardo Munoz)

El desfile comenzará en la intersección de West 76th Street y Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan. Desde allí, la caravana avanzará hacia la calle 59, cruzará hacia la Sexta Avenida y concluirá frente a la tienda principal de Macy’s en Herald Square, sobre la calle 34.

La ruta tendrá una extensión aproximada de 4 kilómetros y pasará por sitios como Radio City Music Hall, Rockefeller Center y Bryant Park. Quienes planeen asistir podrán ubicarse desde las 6 de la mañana entre las calles West 75 y West 61, sobre Central Park West, informó el canal local.

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Tras el giro hacia la Sexta Avenida, los puntos destinados a espectadores estarán ubicados entre las calles West 59 y West 38. Las autoridades de transporte recomendaron utilizar el metro debido a los cierres viales y a la previsión de grandes concentraciones de personas en el centro de Manhattan.

La Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York advirtió que algunas entradas y salidas de estaciones de las líneas A, C, D, F, N, Q, R, 1, 2 y 3 podrían permanecer cerradas o registrar una alta afluencia. Además, los trenes A, C y F podrían no detenerse en algunas estaciones del área, aseguró CBS News.

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Snoopy y Underdog estarán entre los globos del centenario

La edición del centenario incluye la incorporación de un nuevo diseño de Snoopy y el retorno del personaje Underdog (REUTERS/Shannon Stapleton)

La edición de este año reunirá decenas de globos, 28 carrozas y ocho bandas de música, además de 31 grupos de payasos, 24 artistas, 17 grupos de espectáculos y nueve unidades especiales. La programación contempla la incorporación de un nuevo personaje de Snoopy y el regreso de Underdog.

También habrá cinco figuras híbridas, conocidas como balloonicles, inspiradas en personajes de Diary of a Wimpy Kid y KPOP Demon Hunters. Entre las nuevas incorporaciones figuran referencias a Hello Kitty, los Minions, Harry Potter y producciones de Disney.

El escenario musical incluirá actuaciones de Baha Men, Natasha Bedingfield, Blues Traveler, DEVO, Feid, Gloria Gaynor, JoJo, LL Cool J, Queen Latifah, Wyclef Jean, Keke Palmer, Anthony Ramos, RAYE, Megan Moroney y Teddy Swims, entre otros nombres, consignó el medio.

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La programación también prevé un número conjunto con integrantes de los elencos de los musicales The Book of Mormon, Chicago, Disney’s Aladdin, Hamilton, Rent, Schmigadoon! y Wicked. Como ocurre tradicionalmente, la aparición de Santa Claus cerrará la jornada.

Habrá desvíos de transporte y un operativo de limpieza

La empresa de transporte público dispondrá servicios adicionales de trenes de Long Island Rail Road y Metro-North Railroad hacia y desde Manhattan. Varias líneas de autobuses modificarán sus recorridos desde las 2 de la madrugada, debido al operativo de seguridad y a los cortes de calles.

En la línea C, la estación 81st Street–Museum of Natural History estará cerrada desde las 9 de la noche del viernes hasta las 11 de la mañana del sábado. La entrada de la calle 72 también permanecerá clausurada entre las 6 y las 11, aunque la de la calle 70 funcionará únicamente como salida.

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El Departamento de Saneamiento de Nueva York desplegará a más de 140 trabajadores y 24 supervisores para limpiar el trayecto una vez finalizado el desfile. El operativo utilizará barredoras mecánicas, escobas manuales, sopladores y camiones recolectores. Tras la edición de 2025, los equipos retiraron más de 37 toneladas de residuos, afirmó CBS News.