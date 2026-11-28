La ley HB 4698 obligará a los centros de salud de Illinois a advertir a los pacientes sobre posibles cargos adicionales en consultas de rutina a partir de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir del 1 de enero de 2027, clínicas, consultorios médicos y organizaciones de atención de salud en Illinois deberán avisar a sus pacientes que los servicios adicionales tratados durante una visita preventiva o de bienestar podrían generar cargos de facturación separados.

La medida, establecida en la Ley de la Cámara de Representantes 4698 (HB 4698), apunta a frenar una práctica que derivó en facturas inesperadas para miles de pacientes: acudir a un chequeo de rutina y descubrir después que parte de lo que se conversó o realizó ese día no estaba cubierto por el seguro médico.

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Los pacientes ya no podrán ser sorprendidos con cargos que no anticiparon

El problema que HB 4698 viene a resolver es conocido y frecuente en el sistema de salud estadounidense. Durante una consulta preventiva —en principio cubierta en su totalidad por la mayoría de los planes de seguro— el médico puede abordar síntomas o condiciones adicionales que el propio paciente menciona. Esa conversación, en muchos casos, dispara una segunda línea de facturación clasificada como consulta diagnóstica, que sí implica copagos u otros gastos de bolsillo.

Bajo la nueva ley, los centros de atención deberán entregar un aviso explícito antes de que eso ocurra. La norma obliga a consultorios médicos, clínicas y grupos de práctica a informar a sus pacientes sobre la posibilidad de cobros adicionales derivados de servicios discutidos en ese tipo de visitas.

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La obligación recae sobre las organizaciones, no sobre los médicos individuales

Un detalle clave de HB 4698 es su alcance: la obligación de notificar aplica a las organizaciones de atención de salud, pero no a los proveedores individuales. Un médico que ejerce de forma independiente, sin estar vinculado a una clínica, grupo de práctica u organización sanitaria, queda fuera del requisito.

Esto significa que el impacto de la ley se concentrará principalmente en entornos de atención institucional —hospitales con consultorios ambulatorios, grandes grupos médicos, cadenas de clínicas—, donde la mayoría de los pacientes de Illinois reciben su atención primaria.

El aviso previo se suma a otras protecciones financieras aprobadas para 2027

La ley HB 4273 exigirá una notificación previa de sesenta días a las aseguradoras de viviendas que aumenten las primas en más del 10%

HB 4698 forma parte de un paquete más amplio de medidas que entrarán en vigor en Illinois el año próximo y que, en conjunto, buscan dar a los consumidores mayor control sobre sus gastos en salud y seguros.

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Entre las disposiciones relacionadas, destaca la que amplía la cobertura de seguros de salud individuales y colectivos para incluir dispositivos de detección de convulsiones recetados médicamente. La ley correspondiente, el Proyecto de Ley del Senado 2762 (SB 2762), prohíbe además los requisitos de autorización previa y los copagos para esos dispositivos, y extiende la cobertura a planes de empleados estatales, gobiernos locales, escuelas y el programa Medicaid.

En el ámbito odontológico, una nueva norma prohíbe que las aseguradoras exijan a los proveedores dentales aceptar exclusivamente pagos mediante tarjeta de crédito o transferencia electrónica, y veda que el método de pago preferido por el dentista influya en la decisión de acreditarlo dentro de una red.

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Seguros de automóvil y de propietarios también reciben cambios significativos

Fuera del sector salud, otras dos leyes modifican las reglas para los seguros de automóvil y de vivienda. A partir del 1 de julio de 2027, todas las pólizas de automóvil con cobertura de daños físicos en Illinois deberán incluir el derecho del asegurado a solicitar una tasación independiente cuando exista una disputa con la aseguradora sobre los costos de reparación o el valor de pérdida total del vehículo, lo que elimina la necesidad de recurrir a los tribunales.

En materia de vivienda, la Ley de la Cámara de Representantes 4273 (HB 4273) —que también entra en vigor el 1 de julio— prohibirá a las compañías de seguros de propietarios incrementar las primas en más de un 10% sin notificar al titular de la póliza con al menos 60 días de anticipación. La norma establece además que las primas no podrán ser excesivas, insuficientes ni discriminatorias de forma injusta.

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Los asegurados de vehículos en Illinois contarán con el derecho a pedir una tasación independiente para resolver disputas por reparaciones desde julio de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva normativa sobre transparencia en facturación médica llega en un contexto de creciente presión legislativa en varios estados del país para reducir las llamadas “sorpresa médicas”, facturas que los pacientes reciben sin haber podido anticipar ni consentir los costos involucrados.

En Illinois, HB 4698 representa un paso concreto en esa dirección, aunque su alcance acotado a organizaciones —y no a proveedores individuales— deja un margen de situaciones que la ley, por ahora, no cubre.