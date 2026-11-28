Jacqueline Yolanda Robinson quedó bajo arresto en West Palm Beach por el presunto robo de más de USD 650.000 a un vecino de 65 años (Carcel del Condado de Palm Beach)

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Una mujer de 56 años fue detenida en West Palm Beach, Florida, bajo la acusación de haber sustraído más de USD 650.000 de la cuenta bancaria de un vecino mayor de 65 años que, años antes, había cubierto parte de su tratamiento contra el cáncer. La imputada, Jacqueline Yolanda Robinson, permanece bajo custodia con una fianza de USD 150.000.

El caso fue dado a conocer por el Palm Beach Daily News, que citó registros judiciales y el informe elaborado por la policía local. Las autoridades atribuyen a Robinson un esquema de débitos bancarios que habría operado durante más de tres años.

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La causa continúa bajo investigación y los cargos constituyen una acusación. Robinson no fue condenada.

La denuncia reveló 218 transacciones desde comienzos de 2026

La pesquisa comenzó el 9 de octubre, cuando el hombre se presentó ante la Policía de Palm Beach para denunciar que habían salido de su cuenta más de USD 200.000 a través de 218 movimientos bancarios registrados desde el inicio de 2026.

Un detective se entrevistó luego con empleados de la entidad financiera. La documentación entregada al investigador situó el comienzo de las extracciones no autorizadas en agosto de 2023, informó el Palm Beach Daily News. Los fondos habrían sido enviados a cuentas a nombre de Robinson y de su madre, quien ya murió.

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La Policía de Palm Beach sostuvo que la acusada habría utilizado débitos ACH, un sistema de transferencias electrónicas entre bancos de Estados Unidos. Para iniciar esas operaciones, basta con disponer del número de ruta de la institución financiera y del número de cuenta del titular.

Los investigadores calcularon que, entre agosto de 2023 y octubre de 2026, cuando la víctima bloqueó su cuenta, se realizaron movimientos por unos USD 652.350. La cadena local WPBF difundió una cifra diferente, de aproximadamente USD 598.071, a partir de una declaración jurada que respalda la causa probable para el arresto.

Los fondos se destinaron a compras, servicios y depósitos

El informe policial detalla que el dinero se empleó para pagar tarjetas de crédito vinculadas a compras en Home Depot, CVS y Walmart. También se habrían abonado facturas de Florida Power & Light, la compañía eléctrica de la zona, y alquileres de unidades de almacenamiento en West Palm Beach.

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De acuerdo con la reconstrucción de los detectives, la cuenta de la víctima habría cubierto cerca del 90 % de los cargos de las tarjetas de crédito relacionados con Robinson. La documentación bancaria permitió a los agentes seguir el recorrido de los débitos hasta las cuentas identificadas en la investigación.

La relación previa entre la acusada y el denunciante forma parte de los antecedentes expuestos ante la Justicia. El hombre declaró que Robinson era amiga de su hijo y que ambos se habían distanciado con el paso de los años.

También señaló que le entregaba cheques porque ella atravesaba dificultades económicas. El denunciante relató, además, que Robinson padecía cáncer y que él se hizo cargo de una de sus hospitalizaciones, tal como consta en los documentos citados por el diario de Florida.

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Un juez fijó una fianza de USD 150.000 para Robinson e impuso una orden que prohíbe cualquier tipo de contacto con la víctima (Carcel del Condado de Palm Beach)

La Fiscalía acusa a Jacqueline Robinson de fraude organizado, hurto mayor de USD 100.000 contra una persona de 65 años o más, uso fraudulento de datos de identificación y manipulación de pruebas.

Durante un allanamiento en la vivienda de la mujer, los investigadores encontraron tarjetas y documentos vinculados al expediente, aseguró WPBF. La emisora añadió que Robinson habría apagado su teléfono mientras los detectives intentaban extraer información del aparato.

Esa conducta derivó en el cargo de manipulación de pruebas, aunque la acusación deberá demostrarla durante el proceso judicial. La policía indicó que la investigación no concluyó y que continúa examinando los registros y elementos reunidos.

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Robinson seguía detenida en la cárcel del condado de Palm Beach al 27 de noviembre. En su primera comparecencia judicial, celebrada el 25 de noviembre, el juez fijó una fianza de USD 150.000 y ordenó que no mantenga ningún contacto con el denunciante.