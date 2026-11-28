Las imágenes tomadas el 26 de noviembre mostraron restos acumulados en la costa y olas que avanzaron sobre la playa. La ciudad restringió el acceso a sectores del paseo marítimo por inundaciones, daños y escombros. (Fuente: Reuters)

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Las tormentas que coincidieron con el Día de Acción de Gracias dejaron inundaciones, rescates y cortes de electricidad en la costa este de Estados Unidos, mientras las autoridades mantenían alertas por la posibilidad de nuevas crecidas durante la marea alta.

Las precipitaciones comenzaron a perder intensidad el viernes, pero sus efectos continuaban en comunidades desde Nueva Jersey hasta Virginia. AP informó que el sistema interrumpió el tránsito, derribó árboles y tendidos eléctricos, además de obligar a equipos de emergencia a asistir a personas atrapadas por el agua.

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Más de 900.000 usuarios quedaron sin electricidad durante el temporal

Los cortes de electricidad en la costa este afectaron a más de 900.000 clientes durante el temporal de Acción de Gracias (REUTERS/Adam Gray)

Los apagones alcanzaron su punto máximo el jueves, cuando superaron los 900.000 hogares y comercios sin suministro eléctrico. Para la noche del viernes, la cifra se había reducido a cerca de 230.000 clientes, de acuerdo con el sitio de seguimiento PowerOutage.us, citado por AP.

Pensilvania concentraba la mayor cantidad de interrupciones del servicio, mientras que en Misuri la nieve también provocó dificultades. Las cuadrillas trabajaban para reponer el suministro tras una jornada marcada por lluvias intensas y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones mejorarían de forma gradual, aunque el sistema tardaría en debilitarse por completo. Las advertencias por inundaciones costeras seguían vigentes entre Nueva Jersey y Virginia, donde las autoridades se preparaban para el aumento del nivel del agua durante las mareas.

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En Nueva York, la emergencia provocó rescates de conductores cuyos vehículos quedaron inmovilizados en calles anegadas. El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, pidió a la población que no se expusiera al riesgo. “Ningún destino vale más que tu seguridad”, afirmó el funcionario, citado por la agencia.

Los equipos de rescate asistieron a personas atrapadas en vehículos y viviendas

Los equipos de emergencia rescataron a 39 personas y dos perros atrapados por el agua en Norfolk, Virginia (REUTERS/Anna Rose Layden)

Las operaciones de emergencia se extendieron por distintos puntos de la costa. En Norfolk, Virginia, los equipos rescataron a 39 personas y dos perros, aseguró el concejal municipal Tommy Smigiel en una publicación recogida por AP.

El temporal también causó daños estructurales. Techos de edificios colapsaron en Ocean City y Rockville, mientras que una parte de un muelle de pesca se derrumbó en Virginia Beach. La ciudad ordenó el cierre de unos 4,8 kilómetros de playa, incluido el paseo marítimo, debido a las condiciones peligrosas.

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Las inundaciones y los vientos afectaron además conexiones viales relevantes. El puente-túnel de la bahía de Chesapeake, en el sur de Virginia, permaneció cerrado durante varias horas el jueves por la fuerza de las ráfagas. En Carolina del Norte, el agua de mar superó las dunas y cubrió una carretera que conecta la isla de Hatteras con el continente.

En Maryland, las autoridades solicitaron a cerca de dos millones de usuarios del servicio de agua que moderaran su consumo. La recomendación respondió a interrupciones intermitentes de energía asociadas a la tormenta, detalló la cobertura de AP.

El desfile de Macy’s fue aplazado por primera vez en sus 100 años

El mal tiempo también alteró uno de los eventos centrales del feriado. Macy’s postergó hasta el sábado su tradicional desfile de Acción de Gracias en Nueva York, después de consultar con autoridades locales sobre la lluvia y los vientos previstos.

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La decisión afectó a la edición número 100 de la celebración y constituyó el primer aplazamiento en la historia del evento. La compañía explicó que tomó la medida como precaución ante el impacto que las ráfagas podían tener sobre los globos gigantes, que recorren las avenidas entre los edificios de Manhattan.

Mientras los preparativos para el desfile continuaban, las autoridades mantenían la vigilancia sobre los sectores costeros y las comunidades que todavía enfrentaban calles inundadas, daños en la infraestructura y cortes de electricidad tras el paso del sistema meteorológico.