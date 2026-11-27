La duración promedio de las tormentas de verano en Nueva Inglaterra disminuyó casi 40 minutos entre los años 2000 y 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante décadas, el noreste de Estados Unidos fue considerado una excepción dentro del mapa climático continental: las tardes de verano rara vez producían las tormentas eléctricas intensas y veloces que caracterizan al Medio Oeste o a las regiones tropicales. Ese patrón cambió.

Desde el año 2000, Nueva Inglaterra registra un aumento marcado en las precipitaciones convectivas: lluvias breves e intensas que caen en las horas de mayor calor, mientras las lluvias prolongadas y moderadas que alguna vez cubrieron la región durante días enteros retrocedieron de forma sostenida.

PUBLICIDAD

El volumen total de lluvia acumulada en la temporada no cambió, pero la misma cantidad de agua cae ahora en períodos mucho más cortos, con consecuencias directas sobre los sistemas de drenaje urbano y la frecuencia de las crecidas súbitas. Ese retroceso agrava el riesgo de inundaciones repentinas en toda la zona.

La diferencia, en términos de riesgo, no es menor: una llovizna que dura 12 horas da tiempo a la tierra y a las cañerías para absorber el agua; un chaparrón que descarga la misma cantidad en 40 minutos, no.

Científicos de la Universidad de Brown analizaron cuatro décadas de registros meteorológicos de 80 aeropuertos para el estudio publicado en Science Advances (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas conclusiones provienen de un estudio publicado en la revista Science Advances que analizó cuatro décadas de registros meteorológicos horarios, entre 1980 y 2020, recopilados en 80 aeropuertos distribuidos a lo largo de Nueva Inglaterra.

PUBLICIDAD

La investigación fue llevada a cabo por científicos de la Universidad de Brown y representa uno de los primeros trabajos que examina en detalle la evolución de las precipitaciones convectivas de verano en esta parte del país.

Las tormentas duran casi 40 minutos menos que hace dos décadas

El hallazgo central del trabajo es que en la segunda mitad del período estudiado, entre 2000 y 2020, la duración promedio de las tormentas de verano se redujo en casi 40 minutos respecto a las décadas previas, aun cuando el volumen total de lluvia acumulada en la temporada se mantuvo estable.

El desplazamiento es todavía más visible en los eventos extremos. Las tormentas que superan los 10 milímetros de lluvia por hora, umbral a partir del cual los sistemas de drenaje comienzan a saturarse, representan hoy una proporción 25% mayor dentro del total de precipitaciones convectivas de verano que la que ocupaban en las primeras décadas del estudio, según se detalla en el trabajo.

PUBLICIDAD

Las tormentas que descargan más de 10 milímetros de agua por hora representan una proporción 25% mayor dentro de las lluvias convectivas de la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jared Kodero, autor principal del estudio y estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Ambientales y Planetarias de Brown, explicó en el comunicado de prensa de la universidad por qué esta región históricamente había quedado al margen de este tipo de investigaciones: “Esta área básicamente fue ignorada porque históricamente hay simplemente menos días de verano en los que hace suficiente calor para generar esas tormentas eléctricas vigorosas”.

Sin embargo, añadió, los datos cuentan otra historia: “Encontramos que desde el año 2000 hubo un gran aumento en esta actividad convectiva, y esas lluvias de alta intensidad son las que causan muchos problemas en términos de inundaciones repentinas”.

PUBLICIDAD

La precipitación convectiva, término técnico para este fenómeno, es el tipo de lluvia que se produce cuando el calor del suelo eleva masas de aire húmedo hacia capas más frías de la atmósfera, donde la humedad se condensa con rapidez y cae como chaparrón.

El Ártico se calienta más rápido y eso debilita las lluvias prolongadas en el noreste

Para entender por qué las tormentas se vuelven más cortas e intensas, es necesario comprender también qué ocurre con el otro tipo de lluvia: la precipitación de gran escala, que se genera cuando masas de aire cálido y frío chocan en un frente meteorológico. Ese choque empuja el aire tibio hacia arriba, donde se condensa y produce lluvias lentas y persistentes capaces de durar todo un día y de empapar el suelo de manera uniforme.

PUBLICIDAD

La razón de ese retroceso está en el Ártico, que se calentó mucho más rápido que el resto del planeta. Jung-Eun Lee, coautora del estudio y profesora asociada de ciencias de la Tierra, ambientales y planetarias en Brown, lo explicó en el comunicado de prensa: “Nueva Inglaterra está en ese límite donde el aire Ártico y el aire más cálido del sur se encuentran con frecuencia. Pero como ese gradiente de temperatura entre el Ártico y las latitudes medias está disminuyendo, hay menos precipitación de gran escala”.

El retroceso de las lluvias continuas reseca los suelos y eleva la vulnerabilidad del noreste estadounidense ante sequías relámpago (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia directa de esa caída en las lluvias prolongadas es un suelo más seco. Sin las lluvias frontales que solían mantener la tierra húmeda a lo largo del verano, el suelo de Nueva Inglaterra se recalienta con más facilidad durante las tardes, lo que a su vez genera condiciones más propicias para las tormentas convectivas.

PUBLICIDAD

Los investigadores también señalan que la región se volvió más vulnerable a las sequías relámpago, períodos de aridez que se instalan en cuestión de días o semanas, como consecuencia directa de la reducción de las lluvias de gran escala.

La infraestructura de drenaje no fue diseñada para este tipo de lluvias

Más allá de la dinámica climática, el estudio pone el foco en una vulnerabilidad concreta: los sistemas de gestión de aguas pluviales de la región son antiguos y no fueron concebidos para absorber este nuevo patrón de precipitaciones. Esa combinación de tormentas más intensas sobre infraestructura envejecida es, según los investigadores, la fórmula que explica los episodios de crecida repentina que ya empezaron a registrarse con mayor frecuencia.

PUBLICIDAD

El comunicado institucional cita dos eventos recientes como ejemplos del tipo de consecuencias que el estudio anticipa: las inundaciones del Día del Trabajo de 2022 en Providence, Rhode Island, y las de julio de 2023 en Vermont y el oeste de Massachusetts. Ambos episodios afectaron zonas urbanas con infraestructura de drenaje que no logró absorber el volumen de agua caído en un lapso muy breve.

Las inundaciones de 2022 en Providence y las de 2023 en Vermont ilustraron el colapso de las redes de cañerías ante descargas súbitas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también ofrece una explicación física para el aumento en la intensidad de las tormentas que va más allá del efecto directo del calentamiento. Se sabe que por cada grado Celsius de aumento en la temperatura atmosférica, el aire puede retener aproximadamente un 7% más de vapor de agua, lo que implica lluvias potencialmente más copiosas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ese factor solo explicaría la mitad del incremento de entre el 13% y el 14% por grado que el estudio detectó en la intensidad de las tormentas extremas. El resto, según el trabajo, se debe a una atmósfera más inestable y al suelo más seco que, como se señaló, resulta del retroceso de las lluvias frontales.

Kodero atribuyó el fenómeno a un proceso de escala mayor que trasciende las fronteras de Nueva Inglaterra: “Lo atribuimos a una expansión hacia los polos de las bandas convectivas que históricamente fueron más prevalentes en las regiones tropicales y en partes del Medio Oeste”, afirmó en el comunicado de prensa de la universidad.