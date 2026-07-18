Historias

A 50 años del día que Nadia Comaneci se convirtió en la niña del 10 perfecto y logró lo inalcanzable en los Juegos Olímpicos

Fue la primera gimnasta en recibir esa puntuación en su disciplina, alcanzando la consagración mundial el 18 de julio de 1976. Pero detrás de la gloria se ocultaba una realidad opresiva: una vida bajo estricta vigilancia, asfixia política y un dramático escape hacia los Estados Unidos

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Nadia Comăneci 10 olimpico
Nadia Comaneci suspendida en un salto perfecto durante los Juegos Olímpicos de Montreal 1976: hizo historia al conseguir el primer 10.00 de la gimnasia artística

Su cuerpo parecía suspendido en el aire, ajeno a las leyes de la gravedad que rigen para el resto de los mortales. Nadia Comaneci se balanceaba entre dos barras como si no existieran límites y con una gracia hipnótica. En el pabellón del Forum de Montreal, el murmullo de miles de espectadores se apagó por completo. La niña de 14 años, con el flequillo impecable, peinada con una colita y una mirada que mostraba su profunda concentración, estaba a punto de culminar una rutina que cambiaría la gimnasia artística para siempre.

Cuando sus pies tocaron las colchonetas tras el desmonte final, la caída fue perfecta. Durante unos segundos, el público quedó en silencio, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Luego llegó la ovación: una explosión de entusiasmo ante algo que hasta entonces parecía imposible en esa disciplina. Los jueces se miraron entre sí mientras confirmaban una puntuación que nadie había conseguido antes en unos Juegos Olímpicos.

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Aquel histórico domingo 18 de julio de 1976, la joven rumana entró en la historia al convertirse en la primera gimnasta en recibir un 10 perfecto en una competencia olímpica. Aquella tarde, en plena Guerra Fría, la adolescente consiguió que el mundo mirara más allá de las tensiones políticas para concentrarse en su actuación extraordinaria. Sin embargo, detrás de la gloria deportiva comenzaba una historia mucho más compleja: la de una campeona atrapada entre la fama, el poder y la búsqueda de su propia libertad.

El perfecto 10 de Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montréal, Canadá: con apenas 14 años, la joven rumana hizo historia e inspiró a gimnastas de todo el mundo

El nacimiento de una leyenda

Millones de personas, tanto en el Forum de Montreal como frente a sus televisores, contuvieron el aliento durante una deslumbrante exhibición en las barras asimétricas. Cuando la rutina terminó, el marcador electrónico mostró un resultado desconcertante: 1.00. No se trataba de un error de los jueces ni de un fallo de la gimnasta. Los tableros electrónicos, diseñados para mostrar puntuaciones de hasta 9.99, nunca habían sido programados para registrar un 10.00, ya que la perfección se consideraba prácticamente inalcanzable. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, una atleta recibía la máxima calificación posible.

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El impacto de aquel puntaje trascendió el ámbito deportivo. Hasta entonces, la gimnasia artística femenina había estado dominada casi por completo por las estrellas soviéticas, como Olga Korbut y Ludmilla Tourischeva. Sin embargo, Nadia llegó con una combinación inédita de precisión, elegancia y dificultad técnica. Con apenas 14 años, desafió los estereotipos de las grandes potencias de ese deporte bajo la exigente dirección de su entrenador, Béla Károlyi, quien la preparaba desde los seis años en la pequeña ciudad rumana de Onesti.

La imagen de aquella niña de rostro serio y precisión milimétrica en cada movimiento recorrió el mundo. En los días siguientes, Nadia convirtió la perfección en una costumbre y acumuló siete puntuaciones perfectas: cuatro en las barras asimétricas y tres en la viga de equilibrio. Ese rendimiento excepcional le permitió cerrar los Juegos Olímpicos de Montreal con cinco medallas: tres de oro —en el concurso completo individual (All-Around), las barras asimétricas y la viga de equilibrio—, una de plata por equipos con Rumanía y una de bronce en los ejercicios de suelo.

Su fama alcanzó una dimensión internacional sin precedentes. Apareció en las portadas de las revistas Time, Newsweek y Sports Illustrated en la misma semana, convirtiéndose en uno de los grandes íconos del deporte y de la cultura popular de los años setenta.

Pero detrás de la deportista que parecía dominar cada movimiento con absoluta serenidad había una historia mucho más compleja. Nadia no solo había conquistado la cima de la gimnasia mundial; también había crecido en una Rumanía sometida a una dictadura que muy pronto intentaría convertir su éxito en una de sus más eficaces herramientas de propaganda.

Nadia Comăneci 10 olimpico
Durante los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Nadia Comaneci acumuló siete puntuaciones perfectas que le permitieron ganar cinco medallas: tres de oro, una de plata y una de bronce

La niña nacida para ser gimnasta

Nadia Elena Comaneci nació el 12 de noviembre de 1961 en Onești, una pequeña ciudad de Rumanía situada en la región de Moldavia, cerca de los montes Cárpatos. Era hija de Gheorghe Comaneci, mecánico de automóviles, y de Ștefania Alexandrina, trabajadora de un hospital. Desde muy pequeña mostró una energía difícil de contener y para canalizar esa vitalidad, su madre decidió inscribirla en clases de gimnasia a los 5 años.

Al año siguiente, su talento llamó la atención del matrimonio de entrenadores Béla y Márta Károlyi, quienes la descubrieron casi por casualidad cuando la vieron hacer el pino y dar volteretas en el patio de su escuela junto a una amiga. En aquel momento, el matrimonio estaba desarrollando un innovador sistema de formación para jóvenes gimnastas rumanas. Apenas la vio, Béla reconoció en Nadia una combinación poco común de fuerza, coordinación y una extraordinaria capacidad de concentración.

Aunque el entrenamiento era extremadamente exigente, la pequeña Nadia pasó largas jornadas en el gimnasio perfeccionando cada movimiento hasta alcanzar una precisión excepcional. La disciplina marcó su infancia, pero también sentó las bases de una carrera que avanzaría de manera asombrosa.

A los nueve años ya era campeona nacional de Rumanía y, en 1972, consiguió sus primeros triunfos internacionales en competiciones juveniles. Tres años más tarde, con solo 13 años, conquistó cuatro medallas de oro en el Campeonato de Europa celebrado en Skien. Aquella actuación la confirmó como una de las mayores promesas de la gimnasia mundial y le abrió las puertas de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976.

Allí llegó con apenas 14 años. Fuera de Rumanía era prácticamente una desconocida, pero tenía el talento, la preparación y la disciplina necesarios para protagonizar uno de los momentos más memorables de la historia del deporte.

Nadia Comăneci 10 olimpico
El sistema de puntuación no estaba programado para registrar un 10.00 perfecto, una hazaña que hasta ese día se consideraba inalcanzable

El precio de la perfección

El regreso de Nadia a Rumanía después de los Juegos Olímpicos de Montreal estuvo muy lejos de ser una simple celebración deportiva. En un país gobernado con mano de hierro por el dictador Nicolae Ceaușescu, los triunfos internacionales eran utilizados como prueba de la supuesta superioridad del sistema que impulsaba. Prácticamente de la noche a la mañana, Nadia dejó de ser una adolescente admirada en todo el mundo para convertirse en un símbolo nacional que el gobierno pretendía controlar.

La joven recibió los más altos honores del Estado y fue presentada como el máximo ejemplo del éxito de la patria rumana. Sin embargo, detrás del reconocimiento público comenzó una etapa mucho más compleja. En 1977, el gobierno decidió alejarla de sus entrenadores, Béla y Márta Károlyi, las figuras que habían construido su carrera desde la infancia. Separada de las personas en quienes más confiaba, Nadia atravesó un período de frustración e incertidumbre sobre su futuro deportivo.

La adolescencia tampoco le dio tregua. Su cuerpo empezó a cambiar y la gimnasia artística —un deporte en el que cada centímetro y cada gramo pueden influir en el rendimiento— se convirtió en un desafío aún mayor. Aun así, contra muchos pronósticos, logró adaptarse, recuperar su mejor nivel y clasificarse para los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 bajo una enorme presión psicológica.

En territorio soviético y en un ambiente marcado por las tensiones de la Guerra Fría, Nadia volvió a demostrar su fortaleza competitiva. Tras cometer un error poco habitual en las barras asimétricas, no se dejó vencer por la presión: reaccionó con actuaciones brillantes en el resto de los aparatos y conquistó dos nuevas medallas de oro y dos de plata. Aquella actuación en Moscú marcaría la última gran competición de una de las carreras más extraordinarias en la historia de la gimnasia.

Nadia Comăneci 10 olimpico
Nadia ejecuta un movimiento de altísima dificultad en las barras asimétricas durante los Juegos de Montreal, actuación que inauguró su histórica racha de siete puntuaciones perfectas

De símbolo del régimen a mujer libre

Después de los Juegos de Montreal, Nadia Comaneci pasó de ser una campeona admirada en todo el mundo a convertirse en una figura cuya vida quedó estrechamente ligada a los intereses del régimen de Nicolae Ceaușescu. Su fama internacional hizo que las autoridades la vigilaran de cerca, conscientes de que una eventual huida podría transformarla en una figura incómoda para el gobierno rumano.

La situación se volvió aún más compleja en 1981, cuando sus entrenadores, Béla y Márta Károlyi, solicitaron asilo político durante una gira por Estados Unidos y decidieron no regresar a Rumanía. Nadia también tuvo la posibilidad de quedarse, pero el temor a las represalias contra su familia la llevó a volver a Bucarest. Después de ese episodio, la Securitate —la policía secreta del régimen— incrementó el control sobre su vida: sus comunicaciones fueron vigiladas, sus movimientos quedaron restringidos y sus viajes al extranjero se volvieron prácticamente imposibles.

A los 22 años, ese asedio la llevó a retirarse de la alta competencia en 1984. Nadia esperaba dejar atrás la presión de la gimnasia, pero no recuperó la libertad que había perdido. Mientras Rumania atravesaba una profunda crisis económica y social durante los últimos años del gobierno de Ceaușescu, la antigua campeona olímpica continuó viviendo bajo una estricta vigilancia.

Pero, a finales de 1989 decidió que ya había sido suficiente, después de años de limitaciones y control. La noche del 27 de noviembre cruzó de manera clandestina la frontera junto a un pequeño grupo de personas guiadas por Constantin Panait, un ciudadano rumano residente en Estados Unidos. La travesía en medio del frío estuvo marcada por el temor a ser descubiertos y un momento crítico al atravesar un lago helado cerca de la frontera con Hungría, cuando el hielo cedió y el grupo cayó al agua.

Nadia Comaneci recibiendo el premio Laureus World Sports en el Palacio de Cibeles, Madrid, el abril de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)
Nadia Comaneci recibiendo el premio Laureus World Sports en el Palacio de Cibeles, Madrid, el abril de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)

Finalmente logró llegar a Hungría y después viajar a Austria, donde recibió ayuda de la embajada estadounidense. El 1 de diciembre de 1989 aterrizó en Nueva York y comenzó una nueva etapa como mujer libre. Semanas más tarde, la caída del régimen de Ceaușescu puso fin a la dictadura que había condicionado gran parte de su vida.

Instalada en Estados Unidos, Nadia construyó una nueva identidad lejos del control político. En 1996 regresó a una Rumanía democrática para casarse con el gimnasta estadounidense Bart Conner, en una ceremonia celebrada en Bucarest que reunió a miles de personas. El matrimonio desarrolló proyectos vinculados con la gimnasia y la formación deportiva, además de iniciativas de apoyo a la infancia.

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