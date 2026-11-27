Un incendio afectó a un complejo de apartamentos en el suroeste de Atlanta durante la mañana del Día de Acción de Gracias (Captura de video)

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Un incendio declarado durante la mañana de Acción de Gracias dejó cinco personas heridas y varias viviendas afectadas en un complejo de apartamentos del suroeste de Atlanta, en el estado de Georgia. La emergencia se registró el jueves 26 de noviembre en un edificio de dos pisos ubicado sobre Campbellton Road SW, informó CBS Atlanta.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Atlanta acudió al lugar cerca de las 10:00, tras recibir el aviso sobre el fuego en la cuadra 3900 de esa vía. La información inicial divulgada por la dependencia, y recogida por el medio estadounidense, señaló que las llamas provocaron daños importantes en la construcción residencial.

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El inmueble tiene ocho apartamentos, tres de los cuales estaban vacíos al momento del siniestro. CBS Atlanta indicó que el fuego obligó a residentes a salir del edificio, aunque las autoridades no difundieron el número exacto de personas desplazadas ni precisaron cuándo podrán volver a sus hogares.

Las llamas en el ático obligaron a activar una segunda alarma

El edificio de dos plantas sobre Campbellton Road SW cuenta con ocho apartamentos, de los cuales tres permanecían vacíos (Captura de video)

Los equipos que llegaron a la zona enfrentaron un incendio de gran intensidad, especialmente en el ático del edificio. El Departamento de Bomberos y Rescate de Atlanta aseguró que las condiciones dentro de la estructura requirieron una respuesta adicional para contener la emergencia.

“La intensidad del fuego en el ático motivó una respuesta de segunda alarma y un cambio temporal a operaciones defensivas antes de que los equipos reanudaran la extinción dentro del edificio”, explicó la institución en declaraciones difundidas por CBS Atlanta.

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La estrategia defensiva implica que los bomberos combaten las llamas desde el exterior o desde posiciones de mayor seguridad cuando las condiciones internas pueden representar un riesgo para el personal. Una vez que la situación permitió el ingreso, los equipos volvieron a trabajar dentro del edificio para sofocar el incendio.

Las autoridades confirmaron más tarde que el fuego fue extinguido, aunque las cuadrillas permanecieron en el lugar para revisar la estructura e identificar posibles focos de calor. Esa tarea busca evitar que materiales que aún conservan altas temperaturas reaviven las llamas tras el control inicial del siniestro.

Dos niños sufrieron inhalación de humo durante la emergencia

El balance preliminar reportado por los bomberos fue de cinco personas lesionadas. Tres de ellas, incluidos dos niños, presentaron inhalación de humo, de acuerdo con el informe citado por CBS Atlanta.

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Las otras dos víctimas fueron trasladadas al Hospital Grady Memorial. Una de ellas recibió atención por quemaduras y la segunda por laceraciones, precisaron los funcionarios. Hasta el momento de la publicación, no se difundieron las identidades de los heridos ni detalles sobre su evolución médica.

La inhalación de humo puede producirse incluso sin contacto directo con las llamas, debido a la presencia de gases y partículas liberadas durante la combustión. Sin embargo, el Departamento de Bomberos y Rescate no informó qué zona del inmueble ocupaban las personas afectadas ni las circunstancias en las que lograron salir del edificio.

Tampoco se detalló si las víctimas fueron rescatadas por los equipos de emergencia o si lograron evacuar antes de la llegada de los bomberos. La dependencia no comunicó daños en construcciones cercanas ni informó sobre afectaciones a los servicios de la zona.

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Las autoridades investigan cómo comenzó el incendio

La causa del incendio continúa bajo investigación. El Departamento de Bomberos y Rescate de Atlanta no ha dado a conocer hipótesis sobre el origen de las llamas, ni ha informado si detectó indicios que permitan determinar dónde se inició el fuego.

La investigación deberá establecer qué ocurrió en el edificio de ocho unidades y si existieron factores que contribuyeron a la propagación de las llamas hacia el ático. También corresponderá a las autoridades evaluar el alcance de los daños antes de que los residentes puedan regresar a las viviendas afectadas.

CBS Atlanta publicó la información el 26 de noviembre, con base en los datos proporcionados por los funcionarios de emergencia.