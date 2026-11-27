Las autoridades federales confiscaron una avioneta privada tras su aterrizaje en Port Isabel, Texas (REUTERS/Archivo)

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Ocho hombres centroamericanos —tres hondureños, dos salvadoreños y tres guatemaltecos— fueron detenidos tras ser encontrados dentro de una avioneta privada que se dirigía a Port Isabel, Texas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afirmó que todos reconocieron estar en Estados Unidos sin autorización y portar documentos de identidad fraudulentos

Dos pilotos estadounidenses quedaron bajo custodia para ser interrogados mientras que la aeronave fue decomisada y el caso podría derivar en cargos penales, aunque hasta el momento no se informó de imputaciones formales.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó este jueves que el operativo ocurrió el 17 de noviembre, luego de que el Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas detectara una aeronave civil que se dirigía a esa localidad del condado de Cameron, próxima a la isla South Padre.

La agencia no divulgó los nombres de los dos pilotos ni de los ocho pasajeros.

La alerta se activó cuando la aeronave se aproximaba a Port Isabel

La notificación fue emitida a las 18:30, hora local, y movilizó a agentes de la Unidad Marítima de Brownsville, de la Patrulla Fronteriza y del cuerpo de guardas de caza de Texas, de acuerdo con el comunicado de CBP.

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Los funcionarios acudieron al lugar donde había aterrizado el avión para entrevistar a quienes lo pilotaban e inspeccionar la aeronave. Los pilotos autorizaron la revisión, afirmó la dependencia federal.

El aparato fue identificado como un Beechcraft King Air B350, fabricado en 2006. Se trata de un avión turbohélice que suele emplearse en vuelos ejecutivos y privados.

Dentro de la avioneta viajaban ocho hombres adultos, indicó CBP. Tres eran ciudadanos de Honduras, dos de El Salvador y otros tres de Guatemala. Las autoridades señalaron que todos reconocieron que se encontraban en Estados Unidos sin autorización migratoria.

Además, los migrantes llevaban documentos de identidad fraudulentos, tal y como informó el organismo. La agencia no difundió qué tipo de identificaciones fueron incautadas ni detalló si esos documentos habrían sido utilizados para abordar la aeronave o para otros fines.

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ICE interrogó a los pilotos y las autoridades decomisaron el avión

Los agentes federales comprobaron que los ocho ciudadanos centroamericanos portaban documentos de identidad fraudulentos (REUTERS/Archivo)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intervino en apoyo de los agentes que participaron en el operativo.

El comunicado oficial no establece si los pilotos conocían la situación migratoria de los ocho pasajeros ni si existía una relación previa entre ellos. Tampoco se aclara si el avión pertenecía a alguno de los hombres bajo investigación.

Un portavoz de la CBP calificó el caso como “muy inusual” para esa zona de la frontera, en declaraciones recogidas por The Epoch Times. El vocero añadió que las autoridades contemplaban posibles acusaciones, aunque no precisó qué delitos podrían investigarse ni cuándo se tomaría una decisión.

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La falta de cargos anunciados implica que la situación procesal de los pilotos todavía no está definida. Cualquier imputación dependerá de las pruebas que reúnan los investigadores y de la evaluación de la Fiscalía federal.

La CBP presentó el resultado del procedimiento como una acción coordinada entre distintas agencias. Robert Theriot, subdirector de Operaciones Marítimas de la institución, sostuvo que “la captura exitosa de ocho extranjeros en situación irregular demuestra la importancia de las alianzas” entre las autoridades participantes.

Los ocho migrantes quedaron a disposición de las autoridades migratorias

Tras la inspección, los ocho hombres quedaron en manos de las autoridades de inmigración, indicó CBP. El procedimiento que seguirá para cada uno dependerá de sus antecedentes, de la información recabada por los agentes y de las resoluciones que adopten las instancias migratorias.

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El hecho llamó la atención por el uso de una aeronave privada, algo poco común, para trasladar a un grupo de migrantes hasta el sur de Texas.

La investigación permanece abierta. El próximo paso será determinar si la Fiscalía federal presenta cargos contra los pilotos y cuál será la resolución migratoria para los ocho centroamericanos localizados en el avión.