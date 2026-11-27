La Corte Judicial Suprema de Massachusetts rechazó el pedido de la fiscalía para frenar el nuevo juicio contra Lindsay Clancy. (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS/File Photo)

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El máximo tribunal de Massachusetts rechazó el pedido de la fiscalía de frenar el nuevo juicio contra Lindsay Clancy, la madre de Duxbury acusada de matar a sus tres hijos. El caso avanza hacia un segundo proceso pese a que la defensa sostiene que un nuevo juicio violaría la protección constitucional contra el doble enjuiciamiento.

La Corte Judicial Suprema (SJC) denegó sin explicaciones esa solicitud de la fiscalía, según Fox News. Los fiscales del condado de Plymouth la habían presentado el lunes 24 de noviembre, mientras la defensa tramita una apelación por doble enjuiciamiento ante ese mismo tribunal —y se opuso expresamente a frenar el proceso.

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El juez rechazó investigar más al jurado en disidencia en el caso Lindsay Clancy y descartó desestimar los cargos

Tras la audiencia del 2 de noviembre, el juez William Sullivan emitió el 9 de noviembre sus resoluciones formales y rechazó los tres pedidos de la defensa: desestimar los cargos, acceder a los registros del jurado en disidencia —su cuestionario de selección y registros telefónicos— e investigar su conducta con mayor profundidad.

Este tribunal concluye que cualquier indagación judicial adicional es inapropiada, escribió el magistrado, según ABC News.

El juez William Sullivan descartó investigar la conducta del jurado en disidencia y denegó el acceso a sus registros telefónicos. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La defensa había argumentado que Sullivan debió haber interrogado más a fondo al jurado —identificado en documentos judiciales como Michael Péguy Desronvil— tras recibir notas de la presidenta del jurado que indicaban que ese jurado no seguía las instrucciones sobre la duda razonable.

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Los abogados de Clancy sostienen que, de haberlo hecho, el juez podría haber hallado motivos para destituirlo y continuar las deliberaciones con un suplente, con lo que el juicio nulo habría sido evitable. Sullivan, en cambio, llamó a los jurados a la sala y les preguntó si podían seguir sus instrucciones sobre la ley y la duda razonable, y todos confirmaron que sí.

El magistrado concluyó que la ley prohíbe interrogatorios intrusivos a los jurados para preservar la reserva de las deliberaciones. (Greg Derr/Pool)

Luego concluyó que ese tipo de interrogatorio más intrusivo está prohibido por ley para preservar el secreto de las deliberaciones. Dado que el jurado indudablemente había llegado a un punto muerto, el tribunal no consideró ni considera las notas de la presidenta como prueba fehaciente de la incapacidad o negativa del Jurado a deliberar o seguir la ley, escribió Sullivan, de acuerdo con ABC News.

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Respecto a la solicitud de acceder a los registros del jurado, el magistrado también fue categórico: El tribunal concluye que Clancy no tiene derecho a ninguno de los materiales solicitados en esta moción, según ABC News. Con esos fallos, Sullivan abrió formalmente el camino al segundo juicio.

Por qué la fiscalía quería frenar el nuevo proceso

La fiscal adjunta Melissa Johnsen sostuvo que sería “ambicioso” creer que la apelación por doble enjuiciamiento se resolverá antes de que empiece la selección del jurado. Escribió que “tiene poco sentido” avanzar hacia un juicio que el tribunal podría declarar inconstitucional.

La fiscalía del condado de Plymouth advirtió sobre la inconveniencia de avanzar hacia un juicio que la justicia podría declarar inconstitucional. (Greg Derr/Pool via REUTERS/File Photo)

Los abogados de Clancy, Kevin Reddington y Martin Weinberg, se opusieron. Argumentaron que ella “quiere mantener su fecha de juicio” y que una suspensión le causaría un “daño real”, pues lleva tres años detenida sin fianza en el Hospital Estatal de Tewksbury, según Boston 25 News. Reddington también advirtió que Sullivan alcanzará en junio la edad obligatoria de retiro, y que una demora considerable podría derivar el caso a otro magistrado.

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Lindsay Clancy enfrenta un segundo juicio por el triple homicidio de sus hijos en Duxbury

Clancy, de 36 años, está acusada por las muertes de Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, un bebé, ocurridas el 24 de enero de 2023 en la casa familiar de Duxbury, según ABC News. Se declaró no culpable de tres cargos de homicidio. La ex enfermera intentó quitarse la vida esa misma noche y quedó paralizada; desde entonces se desplaza en silla de ruedas.

El máximo tribunal revisará la apelación por doble enjuiciamiento en enero mientras la selección del jurado quedó fijada para marzo de 2027. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

El primer juicio concluyó el 4 de septiembre en un juicio nulo tras cinco semanas de testimonio y siete días de deliberaciones, cuando el jurado no alcanzó la unanimidad: estaba dividido 11 a 1 a favor de declararla inocente por insania, con Desronvil como único voto por la condena.

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Gran parte del debate giró en torno a si Clancy sufría psicosis posparto —considerada una emergencia psiquiátrica— cuando estranguló a sus hijos, y si eso la exime de responsabilidad penal.

La defensa sostiene ahora que Sullivan declaró el juicio nulo sin necesidad y que juzgarla de nuevo violaría la protección contra el doble enjuiciamiento. La SJC escuchará esa apelación en enero, según Boston 25 News. La selección del jurado para el nuevo proceso sigue fijada para el 29 de marzo de 2027.