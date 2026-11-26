Un controlador aéreo advirtió sobre condiciones meteorológicas adversas al piloto del Cessna 210 antes de la caída en el Golfo de México (EuropaPress/USCG)

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Un controlador aéreo del aeropuerto Internacional de Gulfport-Biloxi advirtió al piloto Brent Stokes de lluvia y mal tiempo en su ruta poco antes de que su avioneta Cessna 210 cayera al Golfo de México, frente a Misisipi, y murieran las seis personas a bordo, según informó el New York Post, tabloide estadounidense, con base en grabaciones de LiveATC.net.

Sin llamada de emergencia ni señal de alerta

Stokes, de 50 años, volaba de regreso a Fort Myers, Florida, con su hijo Hunter, de 16; su hermana Arlyn Knox y el esposo de ella, Michael Knox, ambos de 43; y los hijos de la pareja, Charles Holden, de 12, y Truett, de 10. Volvían de un viaje de pesca en Luisiana.

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Brent era presidente de Stokes Marine, una empresa de construcción naval radicada en Fort Myers. Arlyn y Michael dirigían Knox Technology, una compañía de tecnología de la información que fundaron en 2012. Michael Knox era además piloto habilitado, según confirmó el forense del condado de Jackson, Bruce Lynd Jr.

Según las grabaciones citadas por el tabloide, el piloto no informó problemas al despegar del aeropuerto Lakefront, en Nueva Orleans, ni lanzó una llamada de emergencia durante el vuelo. El controlador le avisó de precipitaciones y condiciones adversas justo antes de que se perdiera el contacto.

Buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi hallaron los cuerpos de las víctimas dentro del fuselaje cerca de la isla Horn (Facebook)

La Guardia Costera informó que el radar mostró a la aeronave descendiendo a 10.000 pies (3.048 metros) por minuto cuando se cortó la comunicación. Datos del sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24 aportaron más detalle: la aeronave comenzó a descender de forma abrupta aproximadamente 30 minutos después del despegue, cuando volaba a unos 8.800 pies (2.682 metros) de altitud.

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En los últimos segundos antes de que el sistema dejara de registrar su posición, la tasa de descenso había alcanzado los 18.000 pies (5.486 metros) por minuto, equivalentes a más de 320 kilómetros por hora en caída vertical.

La avioneta fue hallada a unos 3,2 kilómetros (2 millas) de la isla Horn, y buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi encontraron los cuerpos dentro del fuselaje. En la superficie hallaron también tres chalecos salvavidas y una balsa. En el operativo participaron, además de la Guardia Costera, efectivos de la Fuerza Aérea y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

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Sin causa oficial mientras NTSB reconstruye el vuelo

Las seis personas a bordo fallecieron cuando regresaban a Fort Myers tras un viaje de pesca familiar en Luisiana (Facebook)

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigan el accidente. Hasta ahora no hay una conclusión oficial sobre la causa, y el aviso meteorológico no demuestra por sí solo que el clima provocara la caída. Un familiar indicó a Fox 8, cadena local de televisión de Nueva Orleans, que la aeronave volaba cerca de la costa para evitar una tormenta en el golfo, aunque esa versión no fue confirmada por las autoridades.

Un instructor de vuelo de Lakefront, Emmet Bartholomew, dijo a Fox 8 que el mal tiempo suele estar detrás de una pérdida de control como esa, aunque pidió esperar el trabajo de la NTSB. Además, explicó que este tipo de avioneta no lleva registrador de datos de vuelo ni de voz, lo que complica la pesquisa.

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El horario del accidente tampoco está del todo claro: la Guardia Costera lo ubicó cerca de las 15:30, hora local, y el aviso de desaparición se emitió a las 15:45, mientras que un sitio de seguimiento de vuelos registró su última posición cerca de las 14:38.

La familia, a través de Wyman Stokes, padre de Brent y de Arlyn, afirmó: “Murieron haciendo lo que amaban”. El aeropuerto Page Field de Fort Myers, donde operaban los pilotos, también emitió un comunicado: “Hemos perdido grandes amigos y aviadores destacados”, según The Independent, diario británico.

La comunidad de Fort Myers instaló un memorial con ofrendas florales en homenaje a los integrantes de las familias Stokes y Knox. (Facebook)

En el vecindario de Fort Myers, vecinos instalaron un memorial con flores, velas y globos. Nadine Serwich, residente de la zona, resumió el peso de la pérdida: “Volvían para el Día de Acción de Gracias. La familia va a tener una mesa vacía”, dijo, según Gulf Coast News. La NTSB suele publicar un informe preliminar a las pocas semanas; el informe final puede tardar más de un año.

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