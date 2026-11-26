Los mensajeros en bicicleta de Nueva York trasladaban documentos corporativos entre oficinas durante los años 80 y 90

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Los mensajeros en bicicleta de Nueva York anticiparon, varias décadas antes de la expansión de las aplicaciones, algunas de las características del actual trabajo de plataformas. Durante los años 80 y 90, estos repartidores recorrían Manhattan a contrarreloj para trasladar documentos y mensajes entre empresas, en una ciudad donde el crecimiento del sector financiero había generado nuevas demandas de servicios y una particular organización del trabajo.

En una columna de Infobae a la Tarde, Tomás Trapé reconstruyó el origen de aquella actividad y explicó su relación con la transformación económica de Nueva York. La historia de los llamados fixie riders permite entender cómo se desarrolló un modelo basado en la velocidad, la disponibilidad y la intermediación, características que hoy forman parte del funcionamiento de empresas como DoorDash, Uber y Rappi.

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Los mensajeros que recorrían Manhattan antes de las aplicaciones

Los fixie riders trabajaban en una ciudad que todavía dependía del traslado físico de documentos, contratos y mensajes. Antes del correo electrónico, los teléfonos inteligentes y los sistemas de comunicación instantánea, las grandes corporaciones necesitaban trabajadores capaces de conectar sus oficinas y entregar información en el menor tiempo posible.

“Los repartidores aparecían como la economía a sangre que motorizaba la información, los memos, los mensajes que todas esas corporaciones necesitaban”, explicó Trapé.

Los mensajeros en bicicleta de Nueva York trasladaban documentos corporativos entre oficinas durante los años 80 y 90 (Christopher Lee/The New York Times)

La bicicleta ofrecía una ventaja frente al tránsito congestionado de Manhattan y permitía trasladar documentación entre oficinas, estudios jurídicos y entidades financieras. Sin embargo, aquella actividad también desarrolló una identidad propia, con códigos, espacios de encuentro y competencias clandestinas.

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Uno de sus principales puntos de reunión era Washington Square, en el sur de Manhattan. Allí se concentraba una cultura urbana asociada con las bicicletas de piñón fijo, los tatuajes, el skate y la música, que contrastaba con la imagen de los jóvenes profesionales vinculados con el crecimiento de Wall Street.

“Si los yuppies eran esa imagen que vimos en muchas series, jóvenes de traje con teléfono celular que laboraban para grandes corporaciones, los fixie riders eran justamente esta cultura alternativa”, señaló el columnista.

Los repartidores también organizaban las llamadas alley cats, carreras informales en las que debían completar recorridos entre distintos puntos de la ciudad. La competencia no dependía exclusivamente de la velocidad: conocer las calles, encontrar atajos y anticipar las dificultades del tránsito podía resultar determinante.

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“Lo determinaba no solamente lo rápido que uno pedaleaba, sino cuánto uno conocía ese mapa complejo y dinámico que era la ciudad de Nueva York”, recordó Trapé.

Wall Street y la transformación económica de Nueva York

El surgimiento de los mensajeros estuvo relacionado con una transformación más profunda de la estructura económica de la ciudad. Trapé situó uno de sus antecedentes en la crisis fiscal de Nueva York de 1975, un período que marcó un cambio en el peso relativo de las actividades industriales y financieras.

La crisis fiscal de 1975 aceleró la transformación de Nueva York hacia una economía basada en los servicios financieros (REUTERS/Tyrone Siu)

La producción manufacturera perdió protagonismo frente al crecimiento de los servicios financieros, las inversiones y la administración de negocios internacionales. Nueva York comenzó a consolidarse como uno de los principales centros de decisión de la economía global.

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“Deja de ser una ciudad que fabricaba cosas a una ciudad que administraba cosas”, resumió Trapé.

Para explicar ese proceso, recuperó los aportes de la socióloga Saskia Sassen y su libro La ciudad global, publicado en 1991. La investigadora analizó cómo Nueva York, Londres y Tokio se convirtieron en centros estratégicos de una economía que distribuía sus cadenas de producción en distintas regiones, pero concentraba las decisiones financieras y administrativas en determinadas metrópolis.

“Mientras la globalización dispersaba las cadenas de producción alrededor del mundo, centralizaba en algunas ciudades justamente la gestión y la administración”, explicó.

Ese cambio también modificó la estructura social de Nueva York. Mientras Wall Street concentraba a financistas, abogados, ejecutivos y consultores con altos ingresos, crecía la demanda de trabajadores de servicios que sostenían el funcionamiento cotidiano de esa economía.

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Los mensajeros ocupaban un lugar particular dentro de ese esquema: trasladaban físicamente la información que necesitaban empresas cada vez más orientadas a las finanzas y los servicios.

“El mensajero era la infraestructura física de una economía que comenzaba a desmaterializarse”, afirmó Trapé. Y sintetizó: “El ejecutivo de Wall Street y el mensajero en bicicleta eran productos del mismo régimen económico”.

La empresa Kozmo.com implementó entregas a domicilio por internet en 1997 como antecedente de las plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las primeras empresas de Internet al modelo de las plataformas

La expansión de Internet modificó las condiciones de trabajo de los mensajeros. El correo electrónico y las nuevas herramientas digitales redujeron la necesidad de trasladar documentos, pero también abrieron un mercado para la compra de productos a distancia y su posterior entrega a domicilio.

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Trapé mencionó como antecedente a Kozmo.com, una empresa creada en 1997 que permitía comprar productos por Internet y recibirlos en el domicilio. La iniciativa se adelantó a su época: la infraestructura tecnológica y logística todavía no estaba preparada para sostener ese modelo a gran escala.

Con el desarrollo de los teléfonos inteligentes, el GPS y los medios de pago digitales, aquella propuesta encontró condiciones para expandirse. Las aplicaciones comenzaron a conectar consumidores, comercios y repartidores mediante sistemas que permiten coordinar pedidos y entregas en tiempo real.

Para Trapé, el modelo tenía un antecedente claro en aquellas primeras experiencias: organizar una red de trabajadores para responder a una demanda de entregas inmediatas. La diferencia estuvo en la escala del negocio y en la capacidad de las plataformas para administrar esa intermediación.

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La transformación también abrió nuevas discusiones sobre las condiciones laborales. El columnista puso como ejemplo el conflicto de DoorDash en Nueva York, vinculado con la remuneración del tiempo que los repartidores permanecen disponibles para recibir pedidos.

La compañía DoorDash afrontó un pago de 131 millones de dólares en Nueva York por disputas sobre la remuneración del tiempo de espera (Fox News )

Durante la columna, mencionó que la ciudad cuenta con unos 260.000 trabajadores de plataformas y señaló que el litigio derivó en una obligación de pago de USD 131 millones para la compañía, en el marco de una investigación municipal.

El eje de la controversia era determinar si el tiempo de espera debía contabilizarse como parte de la jornada laboral, incluso cuando el repartidor no estaba realizando una entrega.

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“¿Trabajamos solamente el tiempo que estamos pedaleando o también el que estamos esperando?”, planteó Trapé.

Para el columnista, esa disponibilidad constituye una condición central del modelo de negocios. “Para que vos tengas un servicio que sea instantáneo, necesitás un ejército de trabajadores que estén esperando”, sostuvo.

Según relató, el conflicto derivó en devoluciones de dinero a los trabajadores, un pedido de disculpas y un nuevo convenio que incorporó el tiempo de espera al cálculo de la jornada remunerada.

La historia de los mensajeros de Manhattan permite reconocer algunos antecedentes del actual trabajo de plataformas. La tecnología modificó las herramientas y multiplicó la escala del negocio, pero la velocidad de las entregas y la disponibilidad de trabajadores siguen siendo condiciones centrales de un modelo económico que, varias décadas después, continúa planteando interrogantes sobre la organización y la remuneración del trabajo.

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