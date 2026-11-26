Yazmany Abreu, de 22 años, fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado, allanamiento con arma y manipulación de evidencia en Miami (Captura de video)

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Yazmany Abreu, de 22 años, fue acusado de asesinato en segundo grado por la muerte a tiros de un hombre cuyo cuerpo apareció dentro de un contenedor de basura en Miami, según informó la policía de la ciudad. Un juez ordenó mantenerlo detenido sin fianza.

Un cuerpo en un contenedor verde

Agentes encontraron el cuerpo alrededor de las 23 del 1 de noviembre, en la avenida Northwest 14 y la calle 59.

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Según el informe de arresto citado por el Miami Herald, cámaras de seguridad habían captado casi dos horas antes a un hombre empujando el contenedor.

Los policías notaron que a una casa de la cuadra 1400 de la calle 59 le faltaba su cesto, y vieron sangre fresca en la vereda y un rastro hasta la puerta. Con una orden judicial, registraron la vivienda a las 3 del 2 de noviembre y hallaron manchas de sangre, una vaina percutida y una bala.

La víctima recibió varios disparos en la cabeza. La policía no difundió su identidad porque la investigación sigue abierta.

El área próxima a Northwest 14th Avenue y 59th Street, en Miami, donde las autoridades localizaron el cuerpo dentro de un contenedor de basura el 1 de noviembre (Captura de video)

Lo que dicen los testigos

Dos testigos que estaban en la casa, una mujer que vive allí y su pareja, dijeron a los detectives que Abreu llegó armado en busca de la víctima, que dormía en su cuarto. Oyeron una breve discusión y un disparo. Luego vieron a Abreu meter al hombre en el contenedor y disparar varias veces más, según el informe.

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Abreu fue arrestado el viernes 20 de noviembre en su casa. Les dijo a los detectives que estuvo en la vivienda esa noche y que tocó el contenedor, pero negó haber disparado.

Está acusado además de allanamiento con arma y de manipular pruebas.

La investigación comenzó cuando una persona del vecindario alertó a las autoridades sobre el cuerpo dentro del contenedor, según NBC 6 South Florida. El medio informó que los investigadores también creen que se intentó limpiar la escena con barro.

Danny Barbee, de setenta años, había sido detenido tras el hecho, acusado de deshacerse de un cadáver y manipulando pruebas, informó WSVN.

Barbee, el segundo detenido

Danny Barbee, de 70 años, fue arrestado en el marco de la investigación por presuntamente colaborar en el ocultamiento del cuerpo, según la policía (Captura de video)

De acuerdo con ese reporte, la policía lo señala por ayudar a ocultar el cuerpo. Los cargos son acusaciones: ninguno de los dos fue juzgado ni condenado. Una oficina de la Defensoría Pública de Miami-Dade, que representa a Abreu, declinó hacer comentarios.

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La causa en etapa inicial

Después de su arresto del 20 de noviembre, Abreu quedó bajo custodia mientras avanza la investigación.

Un juez ordenó que permanezca detenido sin fianza, una decisión que también confirmó WSVN.

La ley de Florida define el asesinato en segundo grado como una muerte ilícita causada por un acto inminentemente peligroso que revele indiferencia por la vida humana, sin que sea necesario probar un plan previo para matar a una persona en particular.

Se trata de un delito grave de primer grado que puede castigarse con una pena de prisión de hasta cadena perpetua, según el Estatuto 782.04 de Florida. La acusación deberá probar los cargos en el proceso judicial y Abreu conserva la presunción de inocencia.

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Quedan por conocer la identidad de la víctima, el supuesto motivo y la próxima audiencia de Abreu. La policía no precisó si habrá más acusados.