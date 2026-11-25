El estado de Nueva York registró 43.379 casos confirmados de gripe, una cifra seis veces superior a la del año previo (Ryan Murphy/Pool via REUTERS)

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Nueva York superó los 43.000 casos de gripe confirmados desde comienzos de octubre, a pocos días de Thanksgiving, que este año se celebra el 26 de noviembre.

El aumento anticipado de la circulación del virus coloca el foco en las reuniones familiares, donde una persona con síntomas puede transmitir la infección a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

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Los datos más recientes del Departamento de Salud del estado, correspondientes a la semana que terminó el 14 de noviembre, sitúan el acumulado en 43.379 casos de influenza. En la misma etapa de la temporada anterior se habían registrado cerca de 7.000.

La cifra contempla diagnósticos confirmados en laboratorio, por lo que no representa todos los contagios: los análisis rápidos y las pruebas realizadas en el hogar pueden quedar fuera de los registros oficiales.

El repunte alcanzó también a la ciudad de Nueva York. El Departamento de Salud municipal informó 6.467 casos durante la semana más reciente disponible y señaló que los positivos notificados por laboratorios habían aumentado durante diez semanas consecutivas. La proporción de visitas a salas de emergencia relacionadas con gripe superó el 2 %.

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La ciudad de Nueva York acumuló diez semanas consecutivas de aumento en los diagnósticos de laboratorio por influenza (Ryan Murphy/Pool via REUTERS)

La circulación se adelantó y las hospitalizaciones también aumentaron

La actividad creció con rapidez en la primera mitad de noviembre. El informe estatal registró 12.006 casos en la semana finalizada el 7 de noviembre, un alza del 50 % frente a la semana previa, y 871 hospitalizaciones asociadas a influenza en ese período. Para la semana siguiente, la cifra de internaciones estatales superó las 880, de acuerdo con la vigilancia sanitaria.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York indicó que la influenza A concentra la mayor parte de los positivos analizados. La expansión temprana no permite, por sí sola, determinar cuán intensa será toda la temporada, aunque obliga a reforzar la prevención antes de las celebraciones bajo techo.

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Las complicaciones afectan con mayor frecuencia a los mayores de 65 años, los niños menores de 5 años —en especial los menores de 2—, las embarazadas y quienes padecen asma, diabetes, enfermedades cardíacas u otras afecciones que comprometen el sistema inmunitario.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan que estos grupos consulten sin demora a un profesional si desarrollan síntomas compatibles con la gripe, ya que los antivirales pueden ser más eficaces cuando se inician temprano.

Las autoridades sanitarias aconsejan el aislamiento domiciliario inmediato de cualquier persona con síntomas respiratorios antes de las reuniones festivas

La decisión más importante es no ir a la reunión si hay síntomas

La medida de mayor impacto para una familia que planea reunirse en Thanksgiving es que quien se sienta enfermo se quede en casa.

Los CDC recomiendan retomar las actividades habituales solo cuando los síntomas lleven al menos 24 horas mejorando y la persona no haya tenido fiebre durante 24 horas, sin usar medicamentos para reducirla. Durante los cinco días posteriores conviene adoptar precauciones adicionales, sobre todo alrededor de personas vulnerables.

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Fiebre o escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga pueden indicar influenza. En niños también pueden presentarse vómitos o diarrea.

No es aconsejable atribuir esos signos a un resfriado leve y asistir de todos modos: los contagios suelen producirse con facilidad en comidas prolongadas, vehículos y ambientes cerrados con poca renovación de aire.

Si los síntomas son intensos, empeoran o aparecen en alguien con alto riesgo de complicaciones, es recomendable buscar atención médica y consultar sobre tratamientos antivirales.

La dificultad para respirar, el dolor o la presión persistente en el pecho o el abdomen, la confusión, la deshidratación, los labios azulados o una mejoría seguida de empeoramiento requieren atención urgente.

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Los mayores de 65 años, menores de 5 años y personas con enfermedades crónicas presentan un riesgo mayor de sufrir complicaciones

Vacunarse aún puede proteger durante el resto de la temporada

La vacunación anual sigue siendo la principal herramienta de prevención. Los CDC recomiendan la vacuna contra la gripe para todas las personas a partir de los 6 meses, salvo excepciones médicas.

Aunque lo ideal es recibirla antes de que aumente la actividad viral, vacunarse ahora sigue siendo útil porque la circulación de la influenza suele prolongarse durante meses.

El organismo advierte que el cuerpo tarda alrededor de dos semanas en desarrollar anticuerpos tras la aplicación. Por esa razón, una dosis recibida esta semana puede no brindar la máxima protección para la cena de Thanksgiving, pero puede reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalización en los encuentros de diciembre y durante el resto de la temporada.

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Para las personas de 65 años o más, los CDC recomiendan de forma preferente las vacunas de dosis alta, con adyuvante o recombinantes, cuando están disponibles.

Los bebés menores de 6 meses no pueden vacunarse; proteger a quienes los rodean y evitar exponerlos a visitantes enfermos resulta especialmente importante.

El organismo tarda cerca de dos semanas en generar anticuerpos tras la aplicación de la vacuna contra la gripe (Ryan Murphy/Pool via REUTERS)

Ventilación, higiene y mascarilla reducen el riesgo en interiores

Las autoridades de Nueva York aconsejan sumar varias barreras de protección en vez de confiar en una sola medida. Antes de la reunión, los anfitriones pueden pedir a los invitados que avisen si tienen síntomas y ofrecer una alternativa para participar a distancia o reprogramar la visita.

Durante el encuentro, abrir ventanas cuando el clima lo permita, usar sistemas de ventilación o un purificador con filtro HEPA y evitar el hacinamiento ayuda a disminuir la concentración de partículas virales en el aire.

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Lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse la tos o los estornudos con el codo o un pañuelo desechable y no compartir vasos ni cubiertos añaden protección.

Una mascarilla bien ajustada puede ser útil en el transporte, los aeropuertos, los espacios concurridos y al estar cerca de familiares con mayor riesgo.

Estas medidas cobran relevancia si habrá invitados mayores, bebés, embarazadas o personas inmunodeprimidas. La combinación de vacunación, aislamiento ante síntomas y aire más limpio ofrece la mejor protección posible para las reuniones familiares.