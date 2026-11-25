Golden State Medical Supply retiró del mercado estadounidense un lote de ibuprofeno de 800 miligramos por la presencia de partículas de aluminio en las tabletas (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)

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Un fabricante farmacéutico con sede en California retiró del mercado en todo el territorio de Estados Unidos un lote de tabletas de ibuprofeno de 800 mg tras detectar posible contaminación con partículas de aluminio en la superficie de los comprimidos.

El anuncio fue emitido el 23 de noviembre de 2026 por Golden State Medical Supply, Incorporated (GSMS, Inc.), con base en Camarillo, California, y publicado al día siguiente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de ese país.

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El retiro voluntario abarca únicamente el lote identificado con el número GS069303, con número de código nacional de medicamento (NDC) 51407-841-05 y fecha de vencimiento enero de 2030. La compañía aclaró que, hasta la fecha, no tiene conocimiento de ningún evento adverso asociado a ese lote.

Riesgo menor pero no descartable, según la empresa

De acuerdo con el comunicado de GSMS, el uso continuo de las tabletas del lote afectado podría causar irritación leve y abrasión del tracto gastrointestinal, incluyendo el revestimiento del estómago y los intestinos. Sin embargo, la empresa señaló que la probabilidad de que ocurra un evento adverso relacionado es remota, dado el tamaño de las partículas identificadas, que oscilan entre 0,01 mm y 0,10 mm.

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El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) disponible en tabletas de 800 mg para administración oral. Está indicado para el alivio de los signos y síntomas de la artritis reumatoide y la osteoartritis, el dolor de leve a moderado y el tratamiento de la dismenorrea primaria. En Estados Unidos, la presentación de 800 mg está disponible únicamente con receta médica, según informó GoodRx, sitio estadounidense de comparación de precios de medicamentos.

Distribución a través de McKesson y obligaciones de retiro

El lote bajo retiro voluntario fue comercializado a través de McKesson, distribuidora farmacéutica estadounidense. La FDA instruyó a las instalaciones de McKesson a detener de inmediato la distribución, cuarentenar todos los productos remanentes bajo su control y devolver el lote retirado a GSMS.

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Se les indicó también que deben proveer a sus clientes —farmacias y consumidores— una copia de la notificación de retiro, el formulario de respuesta y la carta dirigida a pacientes y cuidadores.

Pasos para consumidores, pacientes y cuidadores

El distribuidor tiene la obligación de suministrar formularios de respuesta y cartas informativas a las farmacias y a los pacientes afectados (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)

La FDA y GSMS instruyeron a los consumidores, pacientes y cuidadores a dejar de usar el medicamento de inmediato y contactar a su médico, farmacéutico o proveedor de salud. Cualquier porción no utilizada debe ser devuelta a la farmacia donde fue adquirida.

Quienes hayan experimentado problemas que puedan estar relacionados con el uso de este producto deben comunicarse con su médico o proveedor de salud. Las reacciones adversas o problemas de calidad también pueden notificarse al programa de notificación de eventos adversos MedWatch, de la FDA, en línea, por correo postal o por fax.

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Los consumidores con preguntas sobre el retiro pueden contactar a GSMS al teléfono 1-800-284-8633, extensión 116, de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y 4 p.m., hora del Pacífico, o por correo electrónico a recalls@gsms.us. El retiro se lleva a cabo con conocimiento de la FDA.

Clasificación de Clase II a nivel minorista por la FDA

La agencia reguladora aprobó una clasificación de Clase II para este retiro a nivel minorista, según informó el portal especializado Drugs.com. Esta categoría indica que el producto puede causar consecuencias adversas para la salud, aunque la probabilidad de que sean graves o irreversibles es baja.

McKesson, con sede en Texas y uno de los mayores distribuidores de servicios de salud y medicamentos de Estados Unidos, fue el único canal de distribución del lote afectado, según precisó el News & Observer, diario estadounidense con sede en Raleigh, Carolina del Norte.

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