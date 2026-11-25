Mark Rutte sostuvo que la estrategia de Donald Trump busca comprobar si Vladimir Putin aceptará negociar el fin de la guerra en Ucrania. (REUTERS/Yves Herman)

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió la estrategia de Donald Trump frente a Vladimir Putin y sostuvo que el presidente de Estados Unidos busca comprobar si el líder ruso está dispuesto a negociar el fin de la guerra contra Ucrania. La explicación llegó antes de una reunión entre ambos en Florida, en medio de las críticas por el trato cordial que Trump mostró hacia Putin durante su reciente visita a China.

Rutte afirmó que el mandatario estadounidense está sometiendo al Kremlin a una prueba política. Según dijo, las palabras de Trump en Shenzhen, donde se refirió al jefe del Kremlin como “amigo” y evocó una relación de años, forman parte de una iniciativa para medir su disposición a dialogar.

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“Lo que este presidente está haciendo desde el primer día en que asumió el cargo es poner a prueba a Putin”, declaró el jefe de la OTAN. Luego planteó las preguntas que, a su juicio, guían la gestión de Washington: “¿Qué tan serio es? ¿Está dispuesto a cooperar? ¿Está dispuesto a poner fin a esta terrible guerra?”.

El dirigente neerlandés agregó que Trump intenta determinar si Putin aceptará sentarse a negociar y participar de conversaciones sustantivas. “Creo que está funcionando y tenemos que mantenerlo”, señaló al respaldar la continuidad de la presión estadounidense sobre Rusia.

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Mark Rutte destacó el impulso para que los aliados eleven sus inversiones de seguridad hasta el cinco por ciento del producto interno bruto.

La defensa de Rutte se produce después de que Trump recibiera cuestionamientos por describir a Putin como un amigo durante el encuentro en China. El presidente estadounidense también habló de una “gran relación de muchos años” con el mandatario ruso. Ambos participaron la semana pasada de una reunión bilateral junto al presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen.

La cercanía expresada por Trump generó reparos entre quienes consideran que ese tono puede debilitar la exigencia internacional hacia Moscú. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, cuestionó la falta de presión que, según su evaluación, ejerce Washington sobre Rusia. “Si hablas de Putin como si fuera un amigo, por supuesto que no siente que sea un asesino. No siente suficiente presión”, dijo en una entrevista.

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Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha presentado a Estados Unidos como un actor capaz de mediar para alcanzar una salida al conflicto, en lugar de definir su papel exclusivamente como respaldo militar y político a Ucrania. Esa orientación ha alimentado el debate entre los aliados sobre el alcance de las concesiones que podrían plantearse en una negociación y sobre cómo asegurar que Rusia cumpla cualquier compromiso.

Rutte insistió en que la presión impulsada por Trump debe sostenerse. También destacó que el presidente estadounidense consiguió avances en la distribución de responsabilidades dentro de la OTAN, especialmente en materia de defensa y gasto militar. Según el secretario general, los países europeos y Canadá financian equipos que Estados Unidos proporciona a Ucrania, mientras Washington continúa compartiendo información clave para las operaciones ucranianas.

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Volodímir Zelensky advirtió que el tono cordial de Washington reduce la presión internacional sobre el Kremlin. (Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

El jefe de la Alianza afirmó que la cooperación industrial transatlántica también se está fortaleciendo. La producción europea de defensa, dijo, se beneficia de los recursos y capacidades estadounidenses, al tiempo que los gobiernos europeos asumen un papel más importante en la seguridad del continente.

Rutte atribuyó a Trump parte del impulso para que los aliados europeos aumenten sus compromisos militares y avancen hacia un objetivo de gasto equivalente al cinco por ciento del producto interno bruto. La meta incluye defensa y otras inversiones de seguridad, con aplicación sujeta a decisiones y plazos nacionales.

La reunión en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en West Palm Beach, Florida, forma parte de los contactos regulares entre ambos dirigentes. Rutte suele visitar al presidente estadounidense antes de encuentros importantes de la Alianza y ha procurado mantener una relación de trabajo estrecha con la Casa Blanca.

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El encuentro tendrá lugar una semana antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN prevista para el 2 de diciembre en Bruselas. Allí, los gobiernos aliados deberán coordinar sus posiciones sobre la guerra, el respaldo a Ucrania y las responsabilidades compartidas en defensa.