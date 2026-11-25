Tommy Zeigler murió a los 81 años en el hospital de la prisión estatal tras pasar medio siglo en el corredor de la muerte de Florida (AP Photo/Curt Anderson)

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William Thomas “Tommy” Zeigler, el preso que más tiempo pasó en el corredor de la muerte de Florida, murió el martes por la noche a los 81 años en el hospital de la prisión estatal, según declaró su abogado, Terry Hadley, a WESH, canal de televisión local de Orlando afiliado a NBC. Una oficina de medicina forense de Florida confirmó el fallecimiento a la cadena WKMG este miércoles.

Cuatro muertes en una mueblería

Zeigler fue condenado en julio de 1976 por los crímenes de la Nochebuena de 1975 en su mueblería de Winter Garden: su esposa, Eunice; los padres de ella, Perry y Virginia Edwards; y Charlie Mays, un cliente que hacía trabajos ocasionales para él. Fue sentenciado a muerte y pasó más de 50 años tras las rejas, informó WESH.

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Siempre sostuvo su inocencia. Sus abogados plantearon que el propio Mays pudo haber sido uno de los atacantes esa noche, según WKMG. Zeigler esquivó dos órdenes de ejecución al conseguir suspensiones que le permitieron seguir apelando, señaló WESH.

La última batalla judicial: el ADN

Tommy Zeigler sostuvo su inocencia durante décadas y logró suspender dos órdenes de ejecución dictadas en su contra (YouTube: Cate Farms Presents)

En diciembre de 2025, una audiencia de una semana en Orange County revisó nuevas pruebas de ADN y testimonios inéditos. Hadley dijo al juez que los análisis demostrarían que no había sangre de la esposa ni de los suegros en la ropa de su cliente. Zeigler asistió en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno, según WESH.

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Florida tiene el segundo corredor de la muerte más poblado del país

El estado de Florida alberga a 234 reclusos en el corredor de la muerte, lo que lo sitúa como el segundo estado del país con mayor población de condenados a muerte, detrás de California. El estado permite la pena capital para delitos de asesinato en primer grado y otros crímenes graves.

Una vez dictada la sentencia, los condenados pueden interponer sucesivas apelaciones —ante los tribunales estatales y, en casos federales, ante la Corte Suprema de Estados Unidos— que en muchos casos se extienden por décadas. El gobernador es quien firma las órdenes de ejecución; los jueces pueden suspenderlas si hay recursos pendientes de resolución.

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La jueza Leticia Marques rechazó el pedido de nuevo juicio en marzo de 2026: concluyó que la nueva evidencia no bastaba para considerar probable una absolución. La fiscalía estatal había sostenido que las pruebas científicas no cambiarían el resultado. En abril, la magistrada también rechazó una moción posterior, informó el medio West Orange Times & Observer.

La defensa presentó pruebas de ADN en Orange County para demostrar que la vestimenta de Tommy Zeigler no tenía sangre de sus familiares

La defensa apeló ante la Corte Suprema de Florida y el recurso seguía en trámite cuando Zeigler murió. Hadley afirmó: “Al menos no fue ejecutado por el Estado de Florida, y se fue en sus propios términos. Pero es un día triste: este hombre pasó su vida en prisión y no obtuvo justicia”.

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Hasta el momento no se informó la causa de la muerte ni qué ocurrirá con la apelación pendiente ante el máximo tribunal estatal.