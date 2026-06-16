El litio se vuelve estratégico y cinco países lideran las reservas: por qué puede cambiar con el tiempo

El litio se consolidó como un recurso estratégico para la economía mundial por la demanda de baterías recargables, teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El litio se ha posicionado como un recurso para la economía mundial, impulsado por la demanda de baterías recargables en teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos.

A medida que la transición energética avanza, el interés por las reservas de litio de este metal crece y ciertos países se vuelven protagonistas del mercado global.

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Según el portal especializado en ciencia y tecnología HowStuffWorks y datos respaldados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el valor estratégico del litio ha hecho que gobiernos y empresas intensifiquen la búsqueda y el desarrollo de nuevos yacimientos.

Los países con mayores reservas de litio

Las reservas de litio ganaron peso en el mercado global a medida que avanzó la transición energética y gobiernos y empresas intensificaron la búsqueda de nuevos yacimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, estos son los 5 países con mayores reservas de litio, ordenados de menor a mayor:

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5. Australia: 10 millones de toneladas

Se ha consolidado como líder en la producción mundial de litio, gracias a depósitos de roca dura como Greenbushes, en Australia Occidental. El país ha desarrollado una industria minera con alta tecnología y estándares ambientales cada vez más exigentes, que le permite abastecer principalmente a los mercados asiáticos y europeos.

En los últimos años, Australia ha recibido importantes inversiones extranjeras para expandir su capacidad extractiva y fortalecer su posición global, actuando como proveedor clave para empresas tecnológicas y automotrices.

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Australia cuenta con 10 millones de toneladas de reservas de litio y se destacó como líder de la producción mundial gracias a depósitos de roca dura como Greenbushes (Pixabay)

4. Chile: 13 millones de toneladas

Cuenta con una industria extractiva altamente desarrollada, centrada en el salar de Atacama, una de las zonas más áridas y soleadas del planeta, lo que facilita la evaporación natural en el proceso de obtención del mineral.

El litio es considerado un recurso estratégico en el país, con regulaciones específicas que limitan la participación extranjera y promueven la intervención estatal.

Chile ha mantenido durante décadas una posición de liderazgo en exportación, firmando acuerdos con multinacionales y apostando a la innovación para mejorar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental.

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Chile tiene 13 millones de toneladas de reservas de litio y sostiene su liderazgo exportador con una industria extractiva centrada en el salar de Atacama (REUTERS/Iván Alvarado)

3. Bolivia: 23 millones de toneladas

Las reservas bolivianas se concentran en el salar de Uyuni, el mayor yacimiento sin explotar del mundo.

Bolivia ha impulsado varios planes para industrializar el litio y captar mayor valor agregado, aunque enfrenta desafíos técnicos, logísticos y regulatorios que han limitado la entrada de capital extranjero y el desarrollo de una industria exportadora robusta.

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Las condiciones climáticas, la falta de infraestructura y la complejidad de la extracción en salares de alta altitud dificultan el avance de los proyectos, aunque el país mantiene negociaciones para alianzas internacionales.

Bolivia concentra 23 millones de toneladas de reservas de litio en el salar de Uyuni, pero enfrenta desafíos técnicos, logísticos y regulatorios para desarrollar su industria exportadora (REUTERS/Claudia Morales)

2. Argentina: 28 millones de toneladas

El litio argentino se encuentra en salares del noroeste, especialmente en la provincia de Catamarca y el salar del Hombre Muerto.

En los últimos años, la industria local ha experimentado un marcado crecimiento debido al interés de empresas internacionales y la multiplicación de proyectos en distintas etapas, que van desde la exploración inicial hasta operaciones comerciales consolidadas.

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El sector enfrenta el desafío de combinar el desarrollo productivo con prácticas responsables, avanzando hacia una mayor sustentabilidad y fomentando el diálogo con las comunidades cercanas a los yacimientos.

Argentina suma 28 millones de toneladas de reservas de litio y expandió proyectos e inversiones en los salares del noroeste, como Catamarca y el salar del Hombre Muerto (REUTERS/Agustin Marcarian)

1. Estados Unidos: 30 millones de toneladas

Lidera el ranking global con la mayor cantidad de reservas estimadas, ubicadas principalmente en Nevada y otras zonas del oeste del país.

Ante el auge de la movilidad eléctrica y la necesidad de reducir la dependencia de importaciones, Estados Unidos ha impulsado políticas para aumentar la exploración, el desarrollo de tecnologías propias y la creación de cadenas de suministro internas.

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El país apuesta a asegurar el suministro estratégico para su industria tecnológica y automotriz, priorizando la innovación y el desarrollo de métodos más eficientes y sostenibles.

Estados Unidos encabeza el ranking de reservas de litio con 30 millones de toneladas y busca ampliar su capacidad productiva para reducir la dependencia de importaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Triángulo del Litio, integrado por Argentina, Bolivia y Chile, concentra una parte significativa de las reservas mundiales: Argentina busca capitalizar esa posición con la expansión de proyectos y la atracción de capital extranjero, mientras Bolivia enfrenta limitaciones de infraestructura y marcos regulatorios.

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Qué se considera reserva de litio

Las reservas de litio corresponden a los recursos identificados y económicamente explotables en cada país, según las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. Estas cifras están sujetas a revisión conforme avanzan la exploración y el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción.

El cálculo de las reservas no solo depende de la cantidad de litio presente en el subsuelo, sino también de factores como la viabilidad económica de explotación, el acceso a los yacimientos, la calidad del mineral y los precios internacionales. Por eso, un país puede poseer abundantes recursos geológicos, pero solo una parte se considera reserva si es técnicamente posible y rentable extraerla en el contexto actual.

Las reservas de litio corresponden a recursos identificados y económicamente explotables en cada país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y oportunidades para los países con reservas de litio

Contar con las mayores reservas de litio no garantiza el liderazgo en el mercado mundial. Bolivia, pese a su volumen, enfrenta dificultades para convertir su potencial en ingresos sostenibles, debido a limitaciones de infraestructura, marcos regulatorios y la necesidad de atraer inversiones extranjeras.

Por el contrario, Chile y Australia han logrado consolidar sus industrias extractivas sobre la base de estabilidad política, experiencia minera y acuerdos comerciales internacionales. Ambos países han invertido en investigación y en el cumplimiento de estándares ambientales, factores que les permiten acceder a mercados y asegurar contratos de largo plazo con fabricantes de baterías y vehículos eléctricos.

Estados Unidos, además de liderar en reservas, apuesta a fortalecer su independencia energética mediante la innovación y el desarrollo de tecnologías propias. La competencia internacional por el litio impulsa la cooperación entre gobiernos y empresas, así como la búsqueda de prácticas más sostenibles.