El incidente vial ocurrió sobre el puente George Washington después de un intento de cambio de carril entre ambos vehículos (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Un juez ordenó este lunes el encarcelamiento en Rikers Island del exdetective retirado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) Victor Romero, acusado de asesinar a un conductor en el puente George Washington en un aparente episodio de furia vial, luego de que un gran jurado lo imputara por homicidio en segundo grado.

El acusado, de 62 años, había quedado en libertad bajo una fianza de USD 1 millón tras ser acusado inicialmente del cargo menor de homicidio culposo, informó Associated Press.

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La audiencia se desarrolló el lunes en el Tribunal Supremo de Manhattan ante una sala colmada por familiares, compañeros de trabajo y seguidores de Koran Irvine, la víctima. Grupos de manifestantes llenaron los pasillos del tribunal con gritos de “asesino” y “vergüenza” mientras Romero era conducido al interior, y una ovación atronadora recorrió el edificio cuando el juez resolvió su remisión a prisión.

Mientras que afuera, decenas de personas portaban carteles con la leyenda “Justicia para Koran” y usaban camisetas con el nombre del trabajador fallecido.

Un juez del Tribunal Supremo de Manhattan ordenó el traslado del exdetective Victor Romero a la cárcel de Rikers Island por el cargo de homicidio en segundo grado (ABC7)

La fiscalía del Distrito de Manhattan argumentó que el acusado representa un riesgo de fuga: posee pasaporte dominicano y una propiedad en Pensilvania. La defensa alegó que Romero es diabético y requiere control glucémico diario, pero el juez rechazó el argumento y ordenó su traslado a Rikers. La próxima audiencia quedó fijada para finales de febrero.

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Cámaras lo captaron limpiando el auto en ubicaciones distintas

La acusación presentó pruebas nuevas que, según el fiscal auxiliar de Manhattan Matt Sears, refuerzan la hipótesis de un crimen intencional. Menos de 12 horas después del disparo, cámaras de seguridad de una estación de servicio cerca de su casa en Haverstraw, Nueva York, registraron a Romero frotando durante seis minutos el lado del conductor de la camioneta —una SUV Range Rover propiedad de su empleador, que él conducía como chofer— con un trapo y un líquido limpiador.

Las imágenes mostraron que limpió el interior del auto, incluyendo la consola central, el tablero, el volante y la puerta del conductor, pero no el resto del vehículo.

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Luego se trasladó al garaje de su empresa en la ciudad, donde llegó alrededor de las 5:30 de la madrugada y volvió a limpiar sectores del lado izquierdo de la camioneta. Horas más tarde, cuando los investigadores lo localizaron, Romero les dijo que “no había chocado” y que “no había ningún daño” en el vehículo, según consta en documentos judiciales citados por la fiscalía.

Familiares y allegados de Koran Irvine colmaron los pasillos del tribunal de Nueva York para reclamar justicia por la muerte del conductor (ABC7)

Investigadores vincularon el arma hallada en su domicilio con la bala extraída del cuerpo

Al día siguiente del homicidio, Romero entregó a los investigadores un revólver, afirmando que era el arma que cargaba habitualmente. Pero cuando la justicia ejecutó una orden de allanamiento en su hogar y en la SUV, los pesquisas hallaron una pistola semiautomática de 9 milímetros en una funda sobre su mesa de noche, además de una vaina percutida en el piso bajo el asiento del conductor.

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Las pruebas de balística determinaron que tanto la bala extraída del cuerpo de Irvine como la vaina recuperada en el vehículo habían sido disparadas desde esa misma arma. Entre otras armas incautadas figuran una pistola semiautomática sin registro hallada en una caja fuerte del placard y otra que permanece sin localizar, según The New York Times.

El fatal episodio duró apenas unos segundos

La secuencia del hecho, ocurrida el 20 de octubre a las 18:47, fue captada por las cámaras de vigilancia del puente. Según la fiscalía, Irvine intentó cambiar de carril al acercarse al George Washington Bridge cuando casi chocó con la camioneta de Romero, que se desplazaba hacia el mismo carril. Ambos frenaron y evitaron el impacto.

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Romero entonces comenzó a seguir de cerca al Volkswagen de Irvine, se adelantó hasta quedar en el punto ciego del lado derecho y disparó un único tiro a través de la ventanilla trasera del pasajero cuando ambos vehículos ya se dirigían hacia Nueva Jersey.

Los peritajes balísticos confirmaron que la bala extraída del cuerpo de la víctima pertenecía a la pistola semiautomática hallada en la vivienda del imputado (ABC7)

La bala ingresó por el hombro derecho de Irvine, atravesó su corazón y ambos pulmones, y se alojó en la zona inferior izquierda del torso. El Volkswagen derrapó a través de cuatro carriles antes de impactar contra el cantero central.

Irvine era empleado de la empresa eléctrica Con Edison, integrante del sindicato y padre de dos hijos. Regresaba a su casa en el momento del ataque. Murió poco después.

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La familia reclamó desde el principio que la acusación reflejara la gravedad del crimen

La familia de Koran Irvine había presionado públicamente desde el inicio para que la acusación fuera de homicidio en segundo grado, considerando insuficiente el cargo original de homicidio culposo.

El abogado de la familia, Nicholas Liakas, señaló que antes de la elevación del cargo era “profundamente perturbador” que Romero solo enfrentara cargos menores y hubiera podido pagar la fianza.

“Está claro que recibió un trato preferencial por su condición de ex integrante de las fuerzas del orden”, sostuvo, y adelantó que continuarán exigiendo “rendición de cuentas y justicia”.

Koran Irvine, era el trabajador de Con Edison y padre de dos hijos que resultó baleado el 20 de octubre en el puente George Washington (GoFoundMe)

La hermana de la víctima, Zeria Irvine, habló con la prensa entre lágrimas a la salida del tribunal. “No me lo van a devolver”, dijo. También agregó: “Siento que lo perdí todo. Todos dicen que están conmigo y que me quieren, pero me siento tan sola”.

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Romero prestó servicio en el NYPD durante seis años y se retiró en 2001. En su historial figura un tiroteo en el que fue herido cuando, fuera de servicio, enfrentó a hombres que intentaban asaltar la lavandería de su familia.

Si es hallado culpable del cargo de homicidio en segundo grado, podría enfrentar una pena mínima de 15 años de prisión, o incluso, hasta la condena perpetua.