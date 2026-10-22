Acusan de asesinato a un exdetective por un tiroteo en el puente George Washington

El exdetective de la Policía de Nueva York Victor Romero enfrenta un cargo de asesinato por el tiroteo en el puente George Washington (Captura de video)

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Un detective retirado de la Policía de Nueva York enfrenta un cargo de asesinato por el tiroteo que mató a Koran Irvine en el puente George Washington, ocurrido la noche del martes 20 de octubre. Las autoridades investigan el caso como un posible episodio de violencia vial, informó CBS New York.

Victor Romero, de 62 años, fue identificado por la Policía como el acusado. Romero dejó la Policía de Nueva York hace 25 años, tras haber trabajado durante siete años en la institución y alcanzar el rango de detective en el área de narcóticos, detalló el medio estadounidense.

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La víctima, Koran Irvine, tenía 46 años y residía en Valley Cottage, en el condado de Rockland. Fue encontrado con una herida de bala luego de que agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria acudieran al puente por el aviso de un choque en el carril central.

La Policía halló a Irvine herido tras atender un choque en el puente

Los oficiales de la Policía de la Autoridad Portuaria hallaron a Irvine con una herida de bala tras acudir al reporte de un choque (Captura de video)

El tiroteo ocurrió poco después de las 19:00 del martes, en el puente George Washington, que conecta los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Irvine fue trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente murió, de acuerdo con la información publicada por CBS New York.

Los investigadores analizan las circunstancias previas a los disparos y revisan imágenes de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona. La tecnología del puente y los sistemas de lectura de matrículas permitieron avanzar en la identificación del vehículo que, presuntamente, estaría relacionado con el hecho.

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La Policía recuperó un arma que será sometida a peritajes para establecer si fue utilizada en el ataque. Asimismo, el vehículo de Romero quedó bajo custodia de las autoridades, mientras agentes de la Policía de Nueva York se dirigieron a su vivienda en Haverstraw, en el estado de Nueva York, con el objetivo de ejecutar una orden de registro, aseguró el canal.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron una reconstrucción completa de la secuencia que derivó en la muerte de Irvine. La hipótesis inicial apunta a una discusión entre conductores, aunque la pesquisa continúa para determinar responsabilidades y confirmar el vínculo del arma recuperada con el homicidio.

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Romero se retiró de la Policía de Nueva York después de recibir un disparo

El exdetective Victor Romero enfrenta un cargo de asesinato por la muerte a tiros de Koran Irvine en el puente George Washington (Captura de video)

Romero ingresó a la Policía de Nueva York en 1994 y trabajó durante siete años antes de retirarse por incapacidad. El exdetective había resultado herido de bala durante un robo en la lavandería de monedas de su familia, ubicada en Brooklyn, indicó CBS New York.

El medio también señaló que, en 2000, la Junta de Revisión de Quejas Civiles recibió una denuncia contra Romero por haber disparado un arma. Sin embargo, el entonces agente dejó la fuerza antes de que el organismo concluyera su investigación.

Ese antecedente forma parte de los datos divulgados tras su arresto, pero no fue presentado por las autoridades como una prueba vinculada al tiroteo del puente. La investigación actual se centra en las pruebas físicas, el vehículo bajo custodia y las grabaciones que podrían mostrar lo ocurrido antes de que Irvine fuera baleado.

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La acusación por asesinato supone que los fiscales atribuyen a Romero la muerte de Irvine. El proceso judicial deberá establecer los cargos definitivos y evaluar la evidencia reunida por los investigadores.

Irvine trabajó 20 años en Con Edison y deja a su esposa y dos hijos

Koran Irvine residía en el condado de Rockland junto a su esposa y sus dos hijos (Captura de video)

Irvine llevaba dos décadas como empleado de Con Edison, la empresa de servicios públicos de Nueva York. La compañía expresó sus condolencias a la familia y describió la muerte de su trabajador como un “acto de violencia sin sentido”, en una declaración recogida por CBS New York.

Familiares y vecinos se reunieron en la vivienda de Irvine en Valley Cottage tras conocerse el crimen. Anthony Hodges, amigo de la víctima, afirmó al canal que su muerte era “algo sin sentido” y lo recordó como una persona alegre, cercana y siempre dispuesta a conversar.

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Una vecina, Hope Dorcelly, contó que Irvine les había llevado huevos de las gallinas que criaba para darles la bienvenida al barrio. “Estamos completamente devastados por la familia”, manifestó en declaraciones difundidas por el medio.

Irvine estaba casado desde hacía 15 años con Patricia y era padre de una adolescente y un niño menor. En un mensaje publicado en una campaña de recaudación, su familia señaló que “su familia era su mundo”, que amaba profundamente y procuraba darles la mejor vida posible.