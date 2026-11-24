El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se dirige a un grupo de trabajadores en las oficinas de la compañía tecnológica. (Telemundo)

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Jensen Huang regresó a la sede de Nvidia en Santa Clara, California, y se paró frente a cientos de empleados en el atrio para, antes de recibir aplausos, pedir perdón. “Cometí errores muy graves y voy a trabajar para recuperarme”, dijo el cofundador y presidente ejecutivo, reinstalado por unanimidad el lunes 23 de noviembre tras 11 días fuera del cargo. Una empleada se adelantó entre la multitud y lo abrazó. El resto del edificio, con trabajadores apilados en tres pisos de balconadas, estalló en cánticos de su nombre.

Huang pidió disculpas a su equipo antes de agradecer el apoyo

El discurso improvisado de Huang en el lobby de la sede fue breve y directo. Comenzó con un chiste —“Este es mi primer día de trabajo; no tengo computadora, así que el departamento de IT me va a dar una nueva”— pero enseguida cambió el tono. “Lo siento muchísimo por haberlos hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves”, dijo. Las imágenes fueron compartidas originalmente por Ming-Yu Liu, vicepresidente de investigación de Nvidia, en X. Luego agradeció la segunda oportunidad y prometió ser “un mejor CEO esta vez”. El video se volvió viral en pocas horas.

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Los empleados llenaron tres pisos del edificio para recibirlo

La escena fue registrada desde distintos ángulos por trabajadores que la subieron a redes sociales. Según informó CNBC, que tuvo acceso al video, el atrio de la sede concentró a empleados en la planta baja y en los balcones superiores, todos aplaudiendo y coreando “Jensen”. Alec Fong, gerente sénior de ingeniería de software de la compañía, publicó imágenes del momento final del discurso, cuando la multitud estalló en ovación. Gavin Baker, director de Inversiones de Atreides Management y uno de los accionistas que presionaron por la reincorporación, escribió en X que “los empleados de Nvidia lo querían de vuelta más que a ninguna otra cosa”.

La junta directiva lo reinstalaba mientras la investigación interna continúa abierta

Jensen Huang saluda y abraza a una empñeada conmovida por su vuelta frente a un grupo de trabajadores que aplaude en las oficinas de la compañía. ((Captura video Telemundo))

La junta directiva de Nvidia votó de forma unánime para reincorporar a Huang como presidente, CEO y miembro del directorio, con vigencia inmediata. En un comunicado, el directorio afirmó estar satisfecho con su “franqueza y capacidad de liderazgo”. La decisión llegó antes de que concluya la investigación interna que la propia junta había ordenado tras las acusaciones contra el ejecutivo, que incluyen relaciones extramatrimoniales —una de ellas con una mujer señalada como presunta agente de inteligencia extranjera— y el incumplimiento de políticas corporativas internas. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos confirmaron a la junta que la reincorporación no representa un riesgo para la seguridad nacional.

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Cinco días antes de volver, Huang ya había reconocido sus errores públicamente

El regreso del lunes no fue la primera vez que Huang admitió sus faltas. Cinco días después de su renuncia, publicó un mensaje en X donde escribió: “No estuve a la altura de los estándares que se le exigen a todos en Nvidia y cometí errores graves en mi vida personal”. Agregó que había “creado problemas para la junta” que lamentaba profundamente y que se comprometía a cooperar con la investigación independiente. Señaló también que volvería si el directorio consideraba que era lo mejor para los accionistas, los empleados y la empresa.

Las acciones de Nvidia subieron 31,5% el día de su regreso

La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones de Nvidia treparon un 31,5% el lunes, en lo que constituyó uno de los mayores rebotes individuales de la compañía en su historia reciente, e impulsaron una recuperación generalizada en Wall Street. El escándalo había borrado USD 1,5 billones en capitalización de mercado desde que estalló el 8 de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber llamado personalmente a Huang y a la junta para organizar el retorno y lo calificó como “un genio” y “un gran patriota”. Legisladores de ambos partidos, en tanto, mantuvieron sus objeciones a la reinstalación mientras la investigación no haya concluido.

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