Estados Unidos lanzará un programa de USD 8.000 millones para compensar los costos del diésel a los agricultores

El combustible que mueve al campo estadounidense se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza para el sector (REUTERS/Mike Blake)

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El precio del diésel en Estados Unidos alcanzó un promedio de USD 6,32 por galón, casi el doble de los USD 3,63 que costaba hace un año, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) citados por The Hill.

La escalada, impulsada en gran parte por el conflicto bélico con Irán en Medio Oriente, golpea de lleno a los productores agrícolas en pleno período de recolección, cuando la demanda de combustible se dispara.

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Ante esa presión, la administración de Donald Trump decidió intervenir con un paquete de asistencia directa al sector.

El mandatario eligió un acto partidario en Kansas para presentar su nueva apuesta por el voto rural (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Esta noche, también me complace anunciar que el Departamento de Agricultura lanzará un nuevo Programa de Alivio de Combustible de Cosecha, que proporcionará a nuestros agricultores USD 8.000 millones en apoyo para compensar los costos del diésel durante esta temporada de cosecha”, declaró el presidente ante sus seguidores en Park City, Kansas, tal y como recogió Reuters.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) precisó que los fondos del denominado Harvest Fuel Relief Program estarán disponibles como desembolsos únicos para los productores afectados por la volatilidad de precios y el encarecimiento de los insumos durante el ciclo agrícola 2026.

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El organismo será el encargado de distribuir los fondos a través de su red de agencias en todo el país (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

Cómo funcionará el programa y quiénes podrán acceder

La mecánica del programa contempla una fórmula uniforme que tomará en cuenta tres variables: los acres plantados declarados ante la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), las estimaciones de costos de producción del Servicio de Investigación Económica del USDA y los rendimientos y precios proyectados en las Estimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial.

Los fondos están autorizados bajo la Commodity Credit Corporation Charter Act y serán administrados por la FSA. Las tasas específicas por cultivo para productos contemplados en el Título I de la ley agrícola se darán a conocer en noviembre, mientras que la metodología de pago para otros productos elegibles se anunciará en una fecha posterior, detalló el USDA tras el discurso presidencial.

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No se requerirá contar con un seguro de cosecha para acceder al programa. Sin embargo, el departamento instó a los agricultores a aprovechar las herramientas de gestión de riesgo incluidas en la Working Families Tax Cuts Act.

Quienes se dedican a cultivos especiales, la pesca u otros rubros que no figuran en el Título I pueden enviar datos sobre sus gastos de combustible al correo electrónico HarvestFuel@usda.gov para que el USDA los considere al determinar los montos correspondientes, indicó el organismo.

El modelo de cálculo cruzará datos de superficie sembrada, costos estimados y precios proyectados para definir cada pago (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)

El contexto político detrás del anuncio

La decisión no surge de forma aislada. Congresistas republicanos de estados agrícolas llevaban semanas de presión sobre la administración para que tomara medidas concretas frente al alza del diésel.

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A principios de octubre, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a ampliar el acceso al diésel teñido de rojo, una variante exenta de impuestos que se identifica con ese colorante.

El mandatario viajó a ese estado para respaldar al senador republicano Roger Marshall, quien busca la reelección en una contienda que se volvió competitiva frente a su rival demócrata, Adam Hamilton.

“Roger Marshall es el líder que luchó para que esto ocurriera. Roger lo logró”, afirmó Trump durante el acto.

El senador republicano de Kansas recibió el respaldo directo del presidente en plena carrera por conservar su banca (REUTERS/Jonathan Ernst)

Un anuncio con tono de campaña electoral

El presidente no ocultó la naturaleza electoral de sus anuncios. Calificó las medidas como “some more goodies” —“más regalos”— ante la multitud reunida en Kansas, según consignó Yahoo News.

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La promesa se suma a otra que reiteró en las últimas semanas: entregar USD 5.000 a cada ciudadano adulto de Estados Unidos si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso tras las legislativas.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, respaldó la iniciativa y describió el programa como una respuesta necesaria ante la suba sostenida del combustible que afecta la rentabilidad del sector agrícola, de acuerdo con Reuters.

La secretaria de Agricultura respaldó públicamente la medida como una herramienta para sostener al campo frente al encarecimiento del combustible (REUTERS/Kylie Cooper)

El programa se inscribe en una serie de iniciativas similares del USDA durante la actual administración, como el Farmer Bridge Assistance, que utilizó una metodología de pagos comparable.

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El período de solicitudes aún no fue anunciado, aunque el departamento pidió a los productores elegibles que creen de forma anticipada una cuenta en Login.gov para agilizar el proceso cuando las solicitudes estén disponibles.