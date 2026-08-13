Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Un vuelo de Delta Airlines regresó a Atlanta tras un reporte de olor a humo en la cabina

La aeronave que iba a Florida retornó poco después de despegar desde Hartsfield-Jackson, activó los protocolos de la compañía y tocó pista sin incidentes

Un vuelo de Delta Air Lines regresó a Atlanta tras un reporte de olor a humo a bordo (AFP)
Un vuelo de Delta Air Lines regresó a Atlanta tras un reporte de olor a humo a bordo (AFP)
Guardar

Un avión de Delta Air Lines que había despegado desde Atlanta con destino a Fort Lauderdale, en Florida, debió regresar al aeropuerto de salida luego de que se reportara un olor similar al humo dentro de la cabina, un episodio que obligó a activar los procedimientos previstos por la aerolínea y alteró el itinerario de los pasajeros. La situación ocurrió este jueves por la mañana y, de acuerdo con lo informado por CBS News Atlanta, la aeronave aterrizó sin incidentes.

El episodio involucró al vuelo 1334 de Delta, programado para partir desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta alrededor de las 7 de la mañana y llegar al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood poco antes de las 9. Pese a que el trayecto había comenzado con normalidad, la tripulación recibió un aviso por un posible olor a humo, lo que derivó en el retorno del avión poco después del despegue.

PUBLICIDAD

La aerolínea explicó que la respuesta se ajustó a sus protocolos de seguridad. En declaraciones recogidas por CBS News Atlanta, un portavoz de Delta afirmó que la tripulación “siguió los procedimientos establecidos y la aeronave aterrizó con normalidad, sin incidentes”. La compañía también remarcó que la prioridad estuvo centrada en los pasajeros y en el personal a bordo.

Qué ocurrió durante el vuelo 1334

El vuelo 1334 de Delta había despegado desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson con destino a Fort Lauderdale (REUTERS/Jeenah Moon//File Photo/File Photo)
El vuelo 1334 de Delta había despegado desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson con destino a Fort Lauderdale (REUTERS/Jeenah Moon//File Photo/File Photo)

La información disponible hasta el momento indica que el avión abandonó Atlanta en el horario previsto, pero no continuó su ruta hacia el sur de Florida. Tal y como informó CBS News Atlanta, la aeronave volvió al aeropuerto poco después del despegue luego de que alguien a bordo advirtiera un olor que podía estar relacionado con humo.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, Delta Air Lines no precisó cuál fue el origen del olor ni confirmó si se detectó una falla técnica concreta. La compañía tampoco difundió detalles adicionales sobre inspecciones mecánicas inmediatas ni sobre eventuales tareas de revisión realizadas tras el aterrizaje. Ese punto, de momento, permanece sin explicación pública.

El portavoz de la empresa aseguró además que “nada es más importante que la seguridad de nuestros clientes y de nuestra tripulación, y pedimos disculpas a nuestros clientes por la demora en sus viajes”, siempre de acuerdo con lo publicado por CBS News Atlanta. La declaración buscó dejar en claro que el regreso del avión respondió a una decisión preventiva.

Ese tipo de maniobras forma parte del esquema habitual de seguridad en la aviación comercial cuando surge cualquier señal que pueda afectar las condiciones normales de vuelo. Aunque el episodio no derivó en una emergencia mayor, el regreso preventivo de una aeronave por un posible indicio de humo constituye una medida relevante dentro de los protocolos operativos del sector.

La respuesta de la aerolínea y el impacto en los pasajeros

La aerolínea no informó cuál fue el origen del olor ni confirmó una falla técnica en el vuelo de Delta (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
La aerolínea no informó cuál fue el origen del olor ni confirmó una falla técnica en el vuelo de Delta (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El incidente generó una demora para quienes viajaban hacia Fort Lauderdale, aunque el vuelo pudo reanudarse más tarde. Según datos de FlightAware citados por CBS News Atlanta, la aeronave volvió a despegar a las 10:27 de la mañana y tenía previsto aterrizar en Florida poco antes del mediodía.

Ese margen horario muestra que el contratiempo provocó una interrupción de varias horas en el traslado original. Si bien la empresa no detalló cuántos pasajeros viajaban a bordo ni si se ofreció asistencia adicional durante la espera, la reprogramación permitió completar el recorrido el mismo día.

En este tipo de situaciones, las aerolíneas suelen priorizar la revisión del avión antes de autorizar una nueva salida, aun cuando el aterrizaje previo se haya desarrollado con normalidad. CBS News Atlanta señaló que no se informó una causa potencial para el olor detectado, por lo que la secuencia quedó restringida a la notificación inicial, el regreso al aeropuerto y la posterior reanudación del servicio.

La falta de una explicación técnica inmediata evita, por ahora, avanzar sobre hipótesis. Por ese motivo, la información disponible se apoya únicamente en lo comunicado por Delta, en los registros de vuelo y en el reporte difundido por CBS News Atlanta.

Qué se sabe hasta ahora sobre la causa del olor

Uno de los aspectos centrales del caso es que todavía no hay una causa confirmada para el olor reportado dentro del avión. Ni la aerolínea ni las autoridades mencionadas en la cobertura difundieron datos sobre humo visible, fuego, evacuación o lesionados. La información publicada hasta este jueves se limita al aviso recibido a bordo y al regreso sin consecuencias mayores.

Ese detalle resulta clave para entender el alcance del episodio. Aunque la expresión utilizada por la compañía remite a un olor que “podría haber sido humo”, no hubo hasta ahora una confirmación pública de que efectivamente existiera un foco de incendio o una falla de gravedad. En términos informativos, la diferencia es sustancial: se trató de un reporte preventivo, no de una causa ya establecida.

La cobertura de CBS News Atlanta también dejó en claro que el vuelo completó más tarde su ruta hacia destino, un dato que sugiere que la situación fue contenida sin necesidad de cancelar la operación durante el resto de la jornada. Aun así, cualquier episodio vinculado con olores extraños dentro de una aeronave suele recibir atención especial por el riesgo potencial que implica para la seguridad operativa.

Por ahora, el caso queda circunscripto a lo ya informado: un vuelo de Delta Air Lines que partió de Atlanta rumbo a Fort Lauderdale, un reporte de olor a humo, un retorno preventivo, un aterrizaje normal y una nueva salida horas después. A la espera de más precisiones, esa es la reconstrucción disponible del incidente.

Temas Relacionados

AtlantaFloridaAeropuertoDelta AirlinesEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sismo de magnitud 3.8 sacude el Área de la Bahía de San Francisco

El temblor ocurrió a las 8:30 a.m. entre Oakland y San Leandro, donde miles de residentes percibieron el fuerte movimiento. El evento causó retrasos en la red local de trenes

Sismo de magnitud 3.8 sacude el Área de la Bahía de San Francisco

Cuál es la ciudad más favorable de Estados Unidos para aquellos que compran su primera vivienda

Un informe de Redfin, basado en datos de junio de 2026, ubicó a este estado como el mercado con mayor alivio para quienes buscan ingresar por primera vez al sector residencial

Cuál es la ciudad más favorable de Estados Unidos para aquellos que compran su primera vivienda

Volver a clases con zapatillas nuevas ya es un gasto difícil de afrontar en Estados Unidos

La suba del calzado infantil, la presión de las marcas y los ingresos ajustados empujan a muchas familias a recortar compras, buscar descuentos o rechazar pedidos de sus hijos

Volver a clases con zapatillas nuevas ya es un gasto difícil de afrontar en Estados Unidos

Andy Green estableció otro récord de velocidad en Utah: esta vez en un automóvil propulsado por hidrógeno

El británico superó los 600 kilómetros por hora en las Salinas de Bonneville con el modelo JCB Hydromax. La marca fue certificada por la FIA tras una prueba orientada a mostrar esa tecnología

Andy Green estableció otro récord de velocidad en Utah: esta vez en un automóvil propulsado por hidrógeno

Tres narcotraficantes fueron condenados por interceptar cargamentos de cocaína que flotaban en aguas de Florida y distribuirlos

La investigación reveló una operación que aprovechaba embarcaciones rápidas y el conocimiento de las rutas marítimas para localizar paquetes abandonados en el océano

Tres narcotraficantes fueron condenados por interceptar cargamentos de cocaína que flotaban en aguas de Florida y distribuirlos

TECNO

La configuración secreta de WhatsApp que libera hasta 10 GB de espacio en el teléfono

La configuración secreta de WhatsApp que libera hasta 10 GB de espacio en el teléfono

Avanza un 80% la reparación de infraestructura de telecomunicaciones en zonas del terremoto en Colombia: Claro y Tigo afectadas

Cómo ver más de 10.000 películas y series gratis en Google TV

Guía para ahorrar batería en el celular durante emergencias como terremotos o sismos

Regalo en Steam: consigue gratis este juego de estrategia antes de que pase a ser de pago

ENTRETENIMIENTO

El actor de “Crepúsculo” que cambió Hollywood por una vida cristiana

El actor de “Crepúsculo” que cambió Hollywood por una vida cristiana

Syrax, el dragón de ‘House of the Dragon’, inspira el nombre de un lagarto recién descubierto en Tailandia

Chris Brown simula una escena sexual en el escenario de Toronto y desata críticas en redes: “Esta gira está descontrolada”

Bill Nighy vuelve al cine con & Sons y dejó definiciones filosas sobre la fama y la edad

Travis Kelce por fin habló de su boda con Taylor Swift y la resumió en una sola frase

MUNDO

Los países del Indo-Pacífico ante una oportunidad: equilibrar al régimen de China en América Latina

Los países del Indo-Pacífico ante una oportunidad: equilibrar al régimen de China en América Latina

La bajante del agua dejó al descubierto restos del Puente de Constantino

Un explorador británico salió hace 28 años de Chile para llegar a su casa en Inglaterra a pie: cómo es su travesía

La historia de las Kuriles: ocupación rusa, deportaciones forzosas y la firma de la paz con Japón que nunca se concretó

Ucrania dejó fuera de servicio a una de las refinerías más importantes de Rusia: “Está completamente parada”