Los últimos centavos estadounidenses se subastaron por 16,76 millones de dólares en California

La subasta de los últimos centavos estadounidenses recaudó 16,76 millones de dólares y marcó el fin de una era numismática. (Foto AP/Matt Slocum)

La subasta de los últimos centavos estadounidenses marcó un hito en la historia numismática y cultural del país, al recaudar 16,76 millones de dólares por 232 juegos de monedas, según datos de Stack’s Bowers Galleries.

El evento, realizado en California, coincidió con el cierre definitivo de la producción del centavo por parte del gobierno federal, una decisión que pone fin a más de dos siglos de circulación de esta moneda.

La venta, organizada por Stack’s Bowers Galleries, ofreció 232 juegos compuestos por tres monedas cada uno: un centavo de 2025 acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia, un centavo de oro de 24 quilates de la misma casa y un centavo de 2025-D de la Casa de la Moneda de Denver, según detalló la casa de subastas.

El lote final alcanzó un precio de 800.000 dólares

El lote más valioso, con los tres últimos centavos y los troqueles de acuñación, alcanzó un precio de USD 800.000 en la subasta. (Foto AP/Matt Slocum)

Cada una de estas piezas lleva grabado el símbolo omega (Ω), un distintivo que señala la última tirada de la moneda, acuñada por primera vez en 1793. El lote final, el número 232, alcanzó un precio de 800.000 dólares e incluyó, además de las monedas, los troqueles utilizados para su fabricación.

El promedio de venta por cada trío de monedas superó los 72.000 dólares, una cifra que refleja el valor simbólico y coleccionable de estos centavos en el contexto de su despedida. Stack’s Bowers Galleries explicó que la cantidad de juegos subastados corresponde a los años que el centavo formó parte de la vida estadounidense.

El centavo estadounidense, introducido en 1793, fue durante generaciones una pieza cotidiana en la economía y la cultura popular. En sus primeros años, permitía adquirir productos básicos como galletas o dulces, pero con el paso del tiempo su uso se redujo, quedando relegado en muchos casos a frascos o cajones. Para los coleccionistas, sin embargo, el centavo se ha convertido en una reliquia histórica, especialmente tras el anuncio de su desaparición.

La decisión de poner fin a la producción del centavo respondió a motivos económicos

El presidente Donald Trump impulsó la suspensión de la acuñación del centavo por su alto costo, ordenando detener la producción en febrero. (AP foto/Alex Brandon)

Según The Associated Press, el costo de fabricación de cada moneda superaba su valor nominal, lo que generó pérdidas para la Casa de la Moneda de Estados Unidos. El informe anual de la agencia al Congreso reportó una pérdida de 85,3 millones de dólares en el año fiscal 2024 solo por la fabricación de centavos.

El presidente Donald Trump, a través de una publicación en Truth Social citada por ABC News y The Associated Press, justificó la medida al señalar: “Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de dos centavos. ¡Es un desperdicio! He ordenado a mi Secretario del Tesoro que deje de producir nuevos centavos. Eliminemos el desperdicio del presupuesto de nuestra gran nación, aunque sea un centavo a la vez”.

La subasta generó reacciones entre autoridades y expertos del sector

La directora interina de la Casa de la Moneda de Estados Unidos destacó el orgullo de ofrecer estos conjuntos especiales al público. (Foto AP/Matt Slocum)

John Kraljevich, director de numismática americana en Stack’s Bowers, destacó la singularidad del evento: “He estado asistiendo a subastas de monedas durante 40 años y puedo decirles que nunca había visto nada igual, porque nunca ha habido nada igual”, afirmó en declaraciones recogidas por The Associated Press.

Por su parte, Brian Kendrella, presidente de Stack’s Bowers Galleries, expresó: “Es un honor extraordinario ser seleccionado nuevamente para asociarme con la Casa de la Moneda de los Estados Unidos para ofrecer emocionantes rarezas numismáticas al público coleccionista”.

Kristie McNally, directora interina de la Casa de la Moneda, subrayó el orgullo de la institución al ofrecer estos conjuntos especiales: “El centavo ha perdurado 232 años en la historia de nuestra nación, y nos enorgullece ofrecer al público la oportunidad de celebrar este momento eternamente adquiriendo uno de estos conjuntos especiales. Es un verdadero honor seguir conectando a Estados Unidos a través de las monedas”.

Aunque la producción de nuevos centavos ha cesado desde noviembre, los ejemplares existentes continuarán en circulación, según confirmaron The Associated Press y ABC News. El símbolo omega en las últimas monedas y la limitada cantidad de juegos subastados refuerzan el carácter de cierre de una era para esta pieza.