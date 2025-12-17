Estados Unidos

Los últimos centavos estadounidenses se subastaron por 16,76 millones de dólares en California

El evento, marcó el cierre de más de dos siglos de historia monetaria, atrayendo a coleccionistas internacionales y simbolizando el fin de la producción de esta pieza en Estados Unidos

Guardar
La subasta de los últimos
La subasta de los últimos centavos estadounidenses recaudó 16,76 millones de dólares y marcó el fin de una era numismática. (Foto AP/Matt Slocum)

La subasta de los últimos centavos estadounidenses marcó un hito en la historia numismática y cultural del país, al recaudar 16,76 millones de dólares por 232 juegos de monedas, según datos de Stack’s Bowers Galleries.

El evento, realizado en California, coincidió con el cierre definitivo de la producción del centavo por parte del gobierno federal, una decisión que pone fin a más de dos siglos de circulación de esta moneda.

La venta, organizada por Stack’s Bowers Galleries, ofreció 232 juegos compuestos por tres monedas cada uno: un centavo de 2025 acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia, un centavo de oro de 24 quilates de la misma casa y un centavo de 2025-D de la Casa de la Moneda de Denver, según detalló la casa de subastas.

El lote final alcanzó un precio de 800.000 dólares

El lote más valioso, con
El lote más valioso, con los tres últimos centavos y los troqueles de acuñación, alcanzó un precio de USD 800.000 en la subasta. (Foto AP/Matt Slocum)

Cada una de estas piezas lleva grabado el símbolo omega (Ω), un distintivo que señala la última tirada de la moneda, acuñada por primera vez en 1793. El lote final, el número 232, alcanzó un precio de 800.000 dólares e incluyó, además de las monedas, los troqueles utilizados para su fabricación.

El promedio de venta por cada trío de monedas superó los 72.000 dólares, una cifra que refleja el valor simbólico y coleccionable de estos centavos en el contexto de su despedida. Stack’s Bowers Galleries explicó que la cantidad de juegos subastados corresponde a los años que el centavo formó parte de la vida estadounidense.

El centavo estadounidense, introducido en 1793, fue durante generaciones una pieza cotidiana en la economía y la cultura popular. En sus primeros años, permitía adquirir productos básicos como galletas o dulces, pero con el paso del tiempo su uso se redujo, quedando relegado en muchos casos a frascos o cajones. Para los coleccionistas, sin embargo, el centavo se ha convertido en una reliquia histórica, especialmente tras el anuncio de su desaparición.

La decisión de poner fin a la producción del centavo respondió a motivos económicos

El presidente Donald Trump impulsó
El presidente Donald Trump impulsó la suspensión de la acuñación del centavo por su alto costo, ordenando detener la producción en febrero. (AP foto/Alex Brandon)

Según The Associated Press, el costo de fabricación de cada moneda superaba su valor nominal, lo que generó pérdidas para la Casa de la Moneda de Estados Unidos. El informe anual de la agencia al Congreso reportó una pérdida de 85,3 millones de dólares en el año fiscal 2024 solo por la fabricación de centavos.

El presidente Donald Trump, a través de una publicación en Truth Social citada por ABC News y The Associated Press, justificó la medida al señalar: “Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de dos centavos. ¡Es un desperdicio! He ordenado a mi Secretario del Tesoro que deje de producir nuevos centavos. Eliminemos el desperdicio del presupuesto de nuestra gran nación, aunque sea un centavo a la vez”.

La subasta generó reacciones entre autoridades y expertos del sector

La directora interina de la
La directora interina de la Casa de la Moneda de Estados Unidos destacó el orgullo de ofrecer estos conjuntos especiales al público. (Foto AP/Matt Slocum)

John Kraljevich, director de numismática americana en Stack’s Bowers, destacó la singularidad del evento: “He estado asistiendo a subastas de monedas durante 40 años y puedo decirles que nunca había visto nada igual, porque nunca ha habido nada igual”, afirmó en declaraciones recogidas por The Associated Press.

Por su parte, Brian Kendrella, presidente de Stack’s Bowers Galleries, expresó: “Es un honor extraordinario ser seleccionado nuevamente para asociarme con la Casa de la Moneda de los Estados Unidos para ofrecer emocionantes rarezas numismáticas al público coleccionista”.

Kristie McNally, directora interina de la Casa de la Moneda, subrayó el orgullo de la institución al ofrecer estos conjuntos especiales: “El centavo ha perdurado 232 años en la historia de nuestra nación, y nos enorgullece ofrecer al público la oportunidad de celebrar este momento eternamente adquiriendo uno de estos conjuntos especiales. Es un verdadero honor seguir conectando a Estados Unidos a través de las monedas”.

Aunque la producción de nuevos centavos ha cesado desde noviembre, los ejemplares existentes continuarán en circulación, según confirmaron The Associated Press y ABC News. El símbolo omega en las últimas monedas y la limitada cantidad de juegos subastados refuerzan el carácter de cierre de una era para esta pieza.

Temas Relacionados

Centavo estadounidenseStack's Bowers GalleriesCasa de la Moneda de Estados UnidosSubasta de monedasCaliforniaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

La MTA instalará barreras metálicas y paletas en el metro de Nueva York para frenar la evasión de tarifas

El sistema de transporte apuesta por innovaciones en los accesos tras registrar pérdidas millonarias y críticas internas sobre los procedimientos de contratación

La MTA instalará barreras metálicas

Donald Trump ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela

El mandatario estadounidense también dijo que la gran armada naval estadounidense acumulada en el Caribe “solo se hará más grande” hasta que el régimen de Maduro devuelva “a los Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”

Donald Trump ordenó un bloqueo

El premio mayor de Powerball sube a 1.250 millones de dólares; el sexto más grande en su historia

La próxima edición podría entregar una suma récord y transformar la vida de quien acierte los seis números

El premio mayor de Powerball

Tensión en el Caribe: Estados Unidos renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela ante la escalada militar en la región

El despliegue de buques de guerra y aeronaves norteamericanas ha incrementado el riesgo operacional para la aviación comercial. Varias aerolíneas internacionales ya han cancelado sus itinerarios hacia el país caribeño

Tensión en el Caribe: Estados

Asesinaron en Boston a Nuno Loureiro, director de un laboratorio clave de fusión nuclear del MIT

El físico portugués, una figura central de la investigación en plasmas y energía de fusión, murió tras recibir varios disparos frente a su domicilio en Brookline. La policía investiga el crimen como un homicidio

Asesinaron en Boston a Nuno
DEPORTES
Alerta por la denuncia de

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

Se declaró la acefalía en San Lorenzo: sin Moretti al frente, cómo seguirá el futuro del club

Radiografía de la partida con la que Faustino Oro volvió a hacer historia: logró su segunda norma de gran maestro

La promesa de la selección argentina que busca River Plate como refuerzo para 2026

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

TELESHOW
Marixa Balli explicó por qué

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

Moria le recordó a Guillermina Valdés sus romances con Joaquín Furriel, Santi Maratea y Javier García: “Te bajaste unos cuantos chabones”

Cinthia Fernández logró recuperar su cuenta de Instagram con la ayuda de Roberto Castillo: “Estos ojitos son de llorar mucho”

Ángel de Brito contó la técnica que usaban Fede Bal y Laurita Fernández para no ser descubiertos: “Era recontra clandestino”

El valioso mensaje de Pitty La Numeróloga a un año de su diagnóstico de cáncer de mama: “Estoy sanísima y con proyectos”

INFOBAE AMÉRICA

¿La capacidad física alcanza su

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

El jefe del Mossad advirtió que Israel no permitirá la reactivación del programa nuclear de Irán

¿La gran jugada de Uribe?