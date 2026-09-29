Un director de ingeniería de The New York Times murió baleado en medio de un divorcio conflictivo: sus suegros, arrestados por sospecha de homicidio

Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años, fueron detenidos en el lugar minutos después del tiroteo y permanecen bajo custodia sin derecho a fianza (Dublin Police)

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El sábado por la tarde, un sargento de la Policía de Dublín, California, que circulaba por la zona encontró a un hombre tendido en el estacionamiento del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

Minutos antes, testigos habían visto a una pareja alejarse del lugar con calma. Se trataba de los suegros de la víctima.

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Jonathan McKinsey era director de ingeniería del departamento de juegos de The New York Times, donde trabajaba desde 2023, luego de pasar por empresas como Splunk, Coursera y Oracle.

Tenía 40 años, atravesaba un divorcio y había acusado a su familia política de maltratarlo por ser un hombre transgénero. El sábado fue asesinado, presuntamente, por los padres de su esposa.

La víctima había solicitado el divorcio en diciembre de 2025 y temía por la seguridad de sus hijos, según consta en documentos judiciales (LinkedIn)

La pareja detenida tiene 76 años y enfrenta cargos de homicidio

Las autoridades arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años, residentes del área y padres de la esposa de McKinsey, Candice Jang.

La pareja fue detenida sin posibilidad de fianza por sospecha de asesinato, descarga intencional de arma de fuego con negligencia grave, conspiración y puesta en peligro de menores con probabilidad de causar lesiones graves o la muerte.

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La vinculación del último cargo con un menor en particular no quedó del todo clara.

Assad Razawi, un testigo que se encontraba junto a su automóvil frente a un supermercado cercano, declaró al San Francisco Chronicle que escuchó entre cinco y seis detonaciones provenientes del parque.

Al girar, vio a un hombre caer al suelo y a una pareja alejarse con calma. Los testigos presentes señalaron a Zhang y Chen como los responsables.

El complejo atlético y área de juegos, ubicado en Dublín, California, a unos 56 kilómetros al este de San Francisco, se convirtió en escena del crimen un sábado por la tarde (AP Photo/Terry Chea)

El matrimonio atravesaba un proceso de divorcio con acusaciones cruzadas de violencia doméstica

Cada uno había solicitado órdenes de restricción por violencia doméstica contra el otro en el condado de Alameda durante el año anterior.

McKinsey era un hombre transgénero y, en su solicitud de orden de restricción presentada en diciembre de 2025, acusó a su esposa y a sus suegros de haberlo maltratado a causa de su identidad.

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Según ese escrito, McKinsey había denunciado que su suegra lo llamó a él y a uno de sus hijos “pervertido” y “monstruo” después de que el niño se probara vestidos, y que su suegro lo golpeó en el pecho mientras se recuperaba de una doble mastectomía en 2010.

McKinsey también había acusado a Jang de haberlo golpeado en la cabeza con una sartén, de haberlo obligado a ingerir una cucaracha y de haberle propinado otro golpe en la cabeza con un espejo que, al romperse, le seccionó un tendón y un nervio en la mano, lo que requirió cirugía y le dejó una pérdida permanente de sensibilidad en el pulgar.

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“Cuando protestaba por cualquiera de estas cosas, ella me amenazaba con hacerme daño o decía que llamaría a la policía y les diría que yo estaba lastimando a nuestros hijos”, afirmó McKinsey en su presentación ante la justicia, recogida por The New York Times.

Los registros del tribunal del Condado de Alameda muestran que ambos cónyuges presentaron solicitudes de órdenes de restricción por violencia doméstica en 2025 (Darwin BondGraham/The Oaklandside via AP)

En su propia solicitud de octubre de 2025, Jang declaró que McKinsey la había tomado por los antebrazos durante una discusión y la había arrojado contra el borde de una mesa, fracturándole una vértebra en la parte superior de la espalda.

También lo acusó de maltratar emocionalmente a su madre. Los intentos por contactar a Jang y a su abogada el lunes no tuvieron éxito, según The New York Times.

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McKinsey había sido imputado por dos cargos de abuso infantil, a los que se declaró inocente; aseguraba que su esposa lo había tendido una trampa al dejar al menor solo en casa (@Jon McKinsey)

McKinsey enfrentaba cargos por abuso infantil y sostenía que había sido incriminado

En paralelo al conflicto conyugal, McKinsey había sido imputado en el Tribunal Superior del condado de Alameda por dos cargos de delito menor de abuso infantil vinculados a dos incidentes separados.

Se había declarado no culpable en ambos casos y fue liberado bajo la condición de completar 12 clases de crianza. Una audiencia previa al juicio estaba programada para el mes siguiente.

Según un informe policial, el 17 de octubre de 2025, un oficial tomó contacto con Jang, quien señaló que su esposo había golpeado a su hijo de 6 años en la cara con la mano abierta.

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Al concurrir al domicilio, los agentes hallaron a un menor de 2 años solo y sin supervisión en una habitación del piso superior, y determinaron que McKinsey lo había dejado durante más de una hora mientras salía de compras.

La Policía de Dublín investiga el caso y aguarda la audiencia de arraigo de los detenidos, programada para el miércoles siguiente al crimen (WTOC-TV )

McKinsey negó los hechos en su solicitud de orden de restricción y sostuvo que Jang era la responsable de los hijos durante la semana laboral y que no le había avisado antes de salir que el niño dormía en su cuna. “Ella hizo esto a propósito, para tenderme una trampa”, escribió, según recogió The New York Times.

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Ese mismo mes inició los trámites de divorcio y manifestó que, pese a que su esposa había obtenido la custodia total de los hijos, temía por la seguridad de ellos.

Zhang y Chen tienen programada su presentación ante el juez para el miércoles. Hasta el momento, se desconoce si cuentan con representación legal.