Los suegros del ejecutivo de The New York Times asesinado a tiros se declararon no culpables

El crimen se produjo en el marco de una disputa legal entre McKinsey y su esposa por la custodia de sus tres hijos (X: @henrykleeKTVU).

Guardar

Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, se declararon no culpables de los cargos por el asesinato de su yerno, Jonathan McKinsey, ejecutivo de The New York Times que murió baleado el 26 de septiembre en un parque de Dublín, California.

La pareja fue acusada de homicidio en primer grado, uso personal de un arma de fuego con resultado de muerte y la circunstancia especial de acecho. Este agravante podría exponerlos a una condena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, informó CBS News Bay Area.

PUBLICIDAD

La fiscalía del condado de Alameda sostiene que Zhang y Chen esperaron a McKinsey en el estacionamiento del Dublin Sports Grounds antes del ataque. La defensa de Chen niega que hubo planificación y afirma que la pareja reaccionó por temor durante una visita supervisada de la víctima con sus hijos, precisó NBC News.

El tiroteo mortal contra McKinsey tuvo lugar en el estacionamiento del parque Dublin Sports Grounds durante una visita supervisada a sus hijos (LinkedIn).

Las llamadas al 911 comenzaron tras los disparos en un estacionamiento concurrido

El tiroteo ocurrió poco después de las 15:00 del 26 de septiembre en un complejo deportivo ubicado a unos 56 kilómetros al este de San Francisco. McKinsey, de 40 años y jefe de ingeniería de New York Times Games, murió en el lugar.

Las primeras llamadas al 911 fueron realizadas por testigos que se encontraban en el parque junto a niños. Varios señalaron que, tras los disparos, un Honda negro salió a gran velocidad del estacionamiento.

PUBLICIDAD

La policía localizó el vehículo y arrestó a Zhang y Chen cerca de la comisaría de Dublín, pocos minutos después del ataque. Los testigos identificaron a ambos como las personas que efectuaron los disparos, reportó NBC News.

Los agentes determinaron que ambos portaban armas al momento de la detención y encontraron una segunda pistola al revisar el automóvil. Durante el interrogatorio, Zhang admitió haber disparado contra McKinsey. Chen se negó a declarar.

Shouyong Zhang y Shili Chen fueron detenidos minutos después del tiroteo, cerca de la comisaría de policía de Dublín (Captura de video: WTOC-TV).

La defensa niega que el ataque haya sido planificado

Curtis Briggs, abogado de Chen, afirmó que su clienta no planificó el ataque. Según su versión, la pareja presenció una situación que consideró alarmante durante el encuentro supervisado de McKinsey con sus tres hijos, aunque no precisó qué ocurrió, indicó NBC News.

PUBLICIDAD

El letrado declaró que Chen temía por su vida y por la seguridad de sus nietos. A su vez, sostuvo que McKinsey había amenazado de muerte a Chen en tres ocasiones a través de un sicario y que Zhang y Chen compraron armas en marzo para protegerse. “No son asesinos a sangre fría. No premeditaron nada”, afirmó Briggs.

Zhang está representado por la defensoría pública del condado de Alameda. Esa oficina anunció que solicitará su liberación o la fijación de una fianza, al argumentar que no tiene antecedentes penales, es físicamente frágil y presenta signos de demencia, detalló CBS News Bay Area.

PUBLICIDAD

La audiencia para revisar la fianza fue programada para el 4 de noviembre. El expediente también prevé una audiencia previa al juicio el 23 de noviembre.

La defensoría pública solicitará fianza para Shouyong Zhang por su fragilidad física y signos de demencia (Dublin Police).

El asesinato ocurrió en medio de una disputa judicial por violencia y la custodia de tres niños

El homicidio de McKinsey ocurrió tras años de disputas judiciales con su esposa, Candice Jang, hija de los acusados. La pareja, que mantenía una relación desde 2008 y estaba casada desde 2011, se encontraba en proceso de divorcio y una disputa por la custodia de los niños.

Ambos solicitaron órdenes de restricción y se acusaron mutuamente de violencia física y psicológica. McKinsey fue imputado en octubre de 2025 por poner en peligro a un menor y causar lesiones corporales a un niño; se declaró no culpable. El proceso le permitía ver a sus hijos únicamente bajo supervisión.

PUBLICIDAD

En sus presentaciones judiciales, McKinsey denunció que sus suegros lo maltrataban por ser un hombre transgénero y acusó a Jang de ejercer violencia física y emocional contra él y los menores, según CBS News Bay Area.

El ejecutivo alegó, además, que Zhang lo golpeó en el pecho mientras se recuperaba de una doble mastectomía. Además, acusó a Chen de agredir a uno de sus nietos después de que el niño quisiera ponerse vestidos de su hermana y de dirigirle insultos despectivos.

Cuando McKinsey fue asesinado de un disparo, los niños residían con Jang y los padres de ella. De acuerdo con documentos judiciales recogidos por NBC News, McKinsey había iniciado recientemente el proceso de divorcio y debía comparecer ante el tribunal durante la misma semana en que murió.

PUBLICIDAD

La policía no ha dado detalles sobre el móvil del tiroteo ni se ha referido a los cargos previos contra McKinsey o a las actuaciones judiciales posteriores.