El árbol navideño del Capitolio llegó a Washington desde Idaho (Fox News)

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El árbol navideño del Capitolio de Estados Unidos llegó este viernes 20 de noviembre a Washington después de atravesar 26 comunidades de 10 estados durante un viaje iniciado en Idaho. El ejemplar, que será instalado en el césped oeste del Congreso, abre la preparación de una tradición anual que reúne al Servicio Forestal y a la Oficina del Arquitecto del Capitolio.

La llegada se produjo por la mañana y estuvo acompañada por una ceremonia de recepción. La transmisión de PBS NewsHour confirmó que, tras la decoración, el árbol permanecerá iluminado desde el anochecer hasta las 23:00, cada día, durante las primeras semanas de 2027.

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El árbol partió de los bosques nacionales Nez Perce-Clearwater

Los bosques nacionales Nez Perce-Clearwater aportaron el ejemplar por primera vez en la historia de esta tradición (Captura de video)

El ejemplar procede de los bosques nacionales Nez Perce-Clearwater, en Idaho, donde fue talado el 24 de octubre en el área de Musselshell Meadow. Antes del inicio del recorrido, integrantes de la tribu Nez Perce realizaron una bendición, tal como informó Boise State Public Radio.

La elección convirtió a esos bosques en proveedores del árbol del Capitolio por primera vez. Idaho había aportado antes ejemplares para esta tradición, pero la selección de 2026 puso el foco en una zona forestal vinculada a las comunidades Nez Perce. El plan de decoración también incorporó motivos elaborados por residentes del estado.

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La Oficina del Arquitecto del Capitolio identifica el árbol como una pícea de Engelmann, una especie de conífera similar al pino, que alcanza los 23 metros de altura. La denominación oficial es Engelmann spruce.

El convoy completó un recorrido por diez estados

El convoy completó 26 paradas públicas a través de diez estados bajo el lema Over the River and Through the Woods (Captura de video)

El árbol viajó hasta Washington en un remolque especial, acompañado por un equipo de conductores de la empresa Boise Cascade. Durante el trayecto realizó 26 escalas en 10 estados. Entre los lugares que visitó estuvieron el parque nacional Yellowstone, el monte Rushmore y distintas ciudades de Idaho, Dakota del Sur, Pensilvania y Maryland.

La última parada antes de entrar en la capital fue Hagerstown, Maryland. Desde allí, el convoy avanzó hacia el distrito federal para entregar el ejemplar en el frente oeste del Capitolio de Estados Unidos, informó FOX 5 DC. El medio agregó que el itinerario de este año llevó el lema Over the River and Through the Woods, que puede traducirse como “Sobre el río y a través de los bosques”.

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La tradición del árbol navideño en el Capitolio tiene más de 60 años. La Oficina del Arquitecto del Capitolio elige cada ejemplar junto con el Servicio Forestal de Estados Unidos y coordina su traslado, montaje, decoración y exhibición pública.

La Oficina del Arquitecto del Capitolio prepara el montaje

Luego de la entrega, personal técnico de la Oficina del Arquitecto del Capitolio deberá asegurar el árbol en el césped y comenzar la decoración. La entidad anticipó que sus equipos se encargarían de fijar el ejemplar y de dejarlo listo para las actividades de diciembre.

Está previsto que el acceso sea gratuito y sin necesidad de reserva.

La decoración tendrá luces y adornos elaborados en Idaho

La decoración del árbol principal incluirá 6.000 luces y 5.000 adornos artesanales con motivos alusivos a Idaho (Captura de video)

El árbol recibirá 6.000 luces y 5.000 adornos artesanales, de acuerdo con los datos divulgados por la Oficina del Arquitecto del Capitolio y recogidos por FOX 5 DC. Las piezas buscarán representar paisajes, actividades y referencias culturales de Idaho.

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Alaska Airlines trasladó desde ese estado cerca de 10.000 decoraciones hechas a mano. La diferencia con las 5.000 previstas para el árbol principal se explica porque el envío incluye elementos para otras instalaciones navideñas en dependencias del Servicio Forestal, el Departamento de Agricultura y el Congreso, aseguró KMVT/KSVT.

La fecha de la ceremonia de encendido todavía no fue anunciada. Las autoridades indicaron que tendrá lugar a comienzos de diciembre y que el árbol podrá visitarse hasta principios de enero de 2027.