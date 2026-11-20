Jensen Huang presentó su renuncia tras la difusión de su relación con una exdirectiva de Megaspeed y con una empleada de la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nvidia pidió en abril permiso para vender más de 40.000 chips avanzados de inteligencia artificial a una empresa china que The New York Times vincula con Megaspeed y con Alice Huang. El pedido figura en la información confidencial que difundió el jueves el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Megaspeed es la compañía de Singapur que Estados Unidos investiga por el presunto contrabando de chips a China. Alice Huang es su exejecutiva y no es pariente de Jensen Huang. La revelación de la relación entre ambos, y de otra del fundador con una empleada de Nvidia, lo obligó a renunciar la semana pasada.

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La inteligencia estadounidense concluyó que ella era una informante de China, de acuerdo con el diario. Beijing lo niega. El vínculo con el pedido de abril es este: entre los dueños que tuvo la empresa destinataria figura una firma de inversión controlada por la hermana de Alice Huang, según la misma nota.

Nvidia niega la venta. Su vocero John Rizzo dijo que todos los envíos de la compañía fueron legales y autorizados por el gobierno, que no despachó ni despachará esos chips a la firma vinculada con Megaspeed y que ya dejó de enviar ese modelo a China.

Hasta acá, la noticia. Mi lectura es esta: a Huang nadie lo frenó a tiempo, ni dentro de la empresa ni fuera de ella. Con los insultos, con la amante y con los chips pasó lo mismo: los controles existían, pero las consecuencias llegaron cuando el escándalo ya era público.

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Una figura alusiva a Jensen Huang reprende a un grupo de ejecutivos sentados frente a un microchip iluminado en una mesa de reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa pagó más de USD 1 millón por una denuncia sobre el trato de Huang

Los insultos son lo más viejo. Huang les decía a sus subordinados que la única forma de sacarles más trabajo era humillarlos, según tres personas citadas por el Times en una investigación que publicó Infobae. A un ejecutivo le dijo que su madre debería haberlo abortado, según un testigo.

En 2005, un exjefe de recursos humanos denunció que lo habían despedido por objetar ese trato. La empresa pagó más de USD 1 millón para cerrar el caso, sin admitir responsabilidad, según la misma investigación. En 2009, se cerró fuera de los tribunales otra demanda, de un exabogado, que Nvidia había rechazado.

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El vocero de Huang dice que lo que contó ese exdirectivo son inventos de un empleado despedido, y no respondió otras preguntas del diario. El fundador siguió en el cargo más de 20 años después de esa denuncia. Miles de empleados firmaron ahora una carta para pedir que vuelva.

Huang negó la relación durante 13 meses y la empresa lo respaldó

Los informes de inteligencia de Estados Unidos señalaron a Alice Huang como informante de China, afirmación que Beijing desmintió. (REUTERS/Ann Wang)

Con la amante, la secuencia fue más corta. En septiembre de 2025, cuando ese diario preguntó por la cercanía entre Jensen Huang y Alice Huang, Nvidia respondió que era un vínculo de negocios. Él sostuvo esa versión 13 meses, según la misma reconstrucción.

Para entonces, Megaspeed no era un nombre nuevo. El Departamento de Comercio, que decide qué tecnología puede exportarse, la investigaba desde 2024. La propia Nvidia la había puesto en junio de 2025 en su lista de empresas a las que no les vende, según el comunicado oficial del lunes, que no menciona cargos.

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El directorio abrió una investigación este mes, después de que Huang confesara.

El gobierno aprobó más de 800.000 chips para empresas chinas

Con los chips, el control le tocaba al gobierno, que en diciembre había autorizado la exportación de ese modelo a China, con condiciones.

Las autoridades estadounidenses anunciaron medidas para impedir el control a distancia de chips avanzados desde instalaciones del sudeste asiático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el 11 de mayo, Comercio había recibido pedidos para vender más de 3,4 millones de chips a compañías chinas y había aprobado más de 800.000 en lo que iba del año, según los datos que publicaron los legisladores.

Entre las autorizadas hay gigantes tecnológicos chinos, y varias figuran en la lista de empresas militares de ese país que lleva el Pentágono. En los pedidos de Nvidia también aparecen dos compañías cuyas oficinas en China periodistas del diario encontraron vacías.

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El legislador republicano Brian Mast, que preside el comité, las llamó “empresas falsas” y dijo que sería muy preocupante que Comercio hubiera aprobado ventas a esas firmas. Cada pedido de Nvidia declaraba que el riesgo de que los equipos terminaran en otras manos era bajo, según el documento del comité.

Un vocero de Comercio respondió que el departamento cumple las normas de seguridad nacional y que los permisos salen de una deliberación entre varias agencias. Funcionarios y legisladores le reprochan su cercanía con la empresa a la que debe controlar, según el diario.

Hay un dato que no encaja del todo con mi lectura y lo dejo así. En julio, el subsecretario de Comercio Jeffrey Kessler dijo ante ese mismo comité que los envíos reales con esos permisos habían sido mínimos, según Bloomberg. Aprobar no fue vender.

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Tampoco se sabe todo del pedido de abril. El diario no dice que Nvidia conociera el vínculo de esa firma con Megaspeed ni precisa si el permiso fue concedido.

Las reglas nuevas llegaron con Huang ya fuera del cargo

Comercio anunció esta semana que cierra la vía por la que empresas chinas usaban a distancia los chips más potentes de Nvidia, desde centros de datos fuera de China, sobre todo en el sudeste asiático. La regla apunta a compañías como Megaspeed, informó The Wall Street Journal.

El comité que difundió los datos planea llamar a una audiencia el mes próximo al secretario de Comercio Howard Lutnick.

La denuncia de 2005 se cerró con un pago. La relación se negó 13 meses. La investigación sobre Megaspeed empezó en 2024 y el gobierno la confirmó este lunes. A Huang no lo frenó su directorio ni el gobierno. Lo frenaron los diarios.

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