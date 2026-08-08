El pentágono publica un nuevo lote de archivos sobre ovnis

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La publicación de 41 nuevos archivos y videos sobre ovnis por parte del Pentágono ha renovado la atención mundial sobre el fenómeno de los objetos no identificados. Esta reciente entrega, compuesta por materiales inéditos, incluye imágenes, documentos y grabaciones que trazan la evolución de los avistamientos de estos misteriosos objetos a lo largo de las décadas.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos subió el primer lote de 161 archivos a su sitio web el 8 de mayo y, según lo anunciado, la liberación de información continuará de manera progresiva, alimentando tanto el debate científico como el interés del público general.

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Entre los materiales desclasificados en este último tramo, se destacan más de una docena de videos, tres imágenes y una veintena de documentos PDF. El archivo más antiguo data de 1953, mientras que el más reciente corresponde a este año, mostrando una continuidad en la recopilación de testimonios y pruebas relacionadas con fenómenos inexplicados.

Los videos, en particular, han captado la atención por la claridad y detalle con los que presentan esferas y luces que desafían la explicación convencional. Además, los documentos adjuntos ofrecen descripciones y análisis realizados por organismos oficiales, como el FBI y el Centro de Interpretación Fotográfica Naval de Estados Unidos, lo que otorga un sustento institucional a los reportes.

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El Pentágono publicó 41 nuevos archivos y videos sobre ovnis y renovó la atención mundial sobre los objetos no identificados

El término Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) ha adquirido relevancia en los últimos años dentro del ámbito oficial estadounidense, desplazando parcialmente la denominación tradicional de Objetos Voladores No Identificados (OVNI). Mientras que el concepto de OVNI se limita a objetos detectados en el aire que no pueden ser identificados, la categoría FANI es más amplia: abarca no solo objetos en el cielo, sino también aquellos detectados en tierra o bajo el agua. Esta distinción refleja una evolución en la manera en que las autoridades y la comunidad científica abordan el fenómeno, reconociendo la diversidad de contextos en los que se han reportado encuentros inexplicables.

Uno de los casos más llamativos incluidos en la reciente publicación es el video captado sobre el Golfo de Omán en 2021. La grabación muestra una “esfera fría” oscura que se desplaza de manera irregular a través de la imagen. Según el informe, el objeto tiene un diámetro aproximado de 1,2 metros y su movimiento desconcertante lo diferencia de cualquier fenómeno natural conocido. La grabación, según quienes la analizaron, representa un claro ejemplo de FANI, ya que no se ajusta a las características de objetos terrestres ni marinos identificables.

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En otro video, grabado en 2025 por una cámara con sensor militar estadounidense en una ubicación no especificada de Oriente Medio, se observa una esfera que se desplaza en línea recta sobre una zona residencial urbana. Este material destaca por la estabilidad de la trayectoria del objeto y por el entorno en el que se produce el avistamiento, lo que permite descartar explicaciones convencionales como drones o aves.

Por su parte, en las imágenes captadas sobre el Océano Pacífico en 2019, una esfera negra aparece y desaparece de manera intermitente. La grabación revela además un movimiento tembloroso, atribuido parcialmente a que fue capturada con un dispositivo portátil, pero la naturaleza del objeto sigue siendo inexplicada.

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La nueva entrega sobre ovnis incluye más de una docena de videos, tres imágenes y una veintena de documentos PDF fechados entre 1953 y este año

Otro documento relevante es el testimonio de un expiloto militar recogido en un archivo del FBI. En octubre de 2023, durante un vuelo entre Boston y Dublín, el piloto reportó haber visto luces blancas en el cielo que aumentaban de intensidad antes de desvanecerse. El fenómeno se repitió en varias ocasiones durante el trayecto, entre la medianoche y las 3 de la madrugada, y el piloto aseguró que otros colegas también habían presenciado sucesos similares.

Las luces cambiaban de posición, algunas permanecían estáticas y otras se desplazaban en línea recta, cambiando a veces de dirección. El testigo relató haber visto este tipo de luces al menos diez veces desde su primer avistamiento.

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Además de las grabaciones y testimonios directos, la nueva entrega incluye imágenes que son representaciones gráficas basadas en relatos de primera mano. Todas las imágenes de este lote son interpretaciones artísticas, no fotografías ni videos reales.

Una de las representaciones más llamativas muestra un gran triángulo oscuro en el cielo con luces redondas en cada vértice, inspirada en un encuentro directo reportado por dos exmilitares estadounidenses en el verano de 2011. Estas ilustraciones buscan ofrecer una imagen visual de lo descrito por los testigos, permitiendo a los investigadores y al público una mejor comprensión de la variedad de formas y comportamientos asociados a los FANI.

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El resurgimiento del interés por la vida extraterrestre y los fenómenos inexplicados ha sido notable en Estados Unidos en los últimos años. En 2022, el Congreso celebró sus primeras audiencias sobre ovnis en cinco décadas, lo que marcó un cambio en la actitud institucional hacia la transparencia sobre estos temas. Las fuerzas armadas y otros organismos oficiales han reiterado su compromiso de facilitar el acceso a la información, atendiendo a la demanda social por respuestas y evidencias claras.

Al anunciar la liberación de esta quinta tanda de archivos, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que el departamento continuará publicando documentos adicionales en futuras entregas.

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