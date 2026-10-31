TPS para venezolanos en Estados Unidos: qué significa el nuevo fallo y qué puede pasar el 6 de noviembre

Un tribunal frenó el intento del Gobierno de mantener bloqueado el beneficio. Te explicamos qué falta para que el alivio migratorio entre en vigencia, quiénes calificarían y qué recomiendan los abogados en esta etapa del proceso. (Fuente: Telemundo 51)

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Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el viernes, de forma unánime, la solicitud de la administración de Donald Trump para mantener suspendida la protección migratoria temporal para venezolanos en Estados Unidos, con lo que abrió la posibilidad de que el Estatus de Protección Temporal (TPS) sea restablecido el próximo 6 de noviembre de 2026. El TPS, sin embargo, no ha sido restaurado todavía.

En la práctica, el fallo significa que la orden judicial favorable a los beneficiarios —bloqueada por la Corte Suprema desde octubre de 2025— volvería a tener efecto a partir del 6 de noviembre, fecha en que vence esa suspensión. La decisión no cierra el litigio ni garantiza el regreso de las protecciones: si el Gobierno apela y el máximo tribunal accede a intervenir antes de esa fecha, la suspensión podría extenderse nuevamente, según advirtió la National TPS Alliance (Alianza Nacional TPS).

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La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la solicitud de la administración de Donald Trump para mantener suspendido el TPS de los venezolanos. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

Qué resolvió la Corte de Apelaciones sobre el TPS para venezolanos

Los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone firmaron la decisión en el caso 25-5724. El tribunal no solo negó la solicitud principal del Gobierno para prolongar la suspensión, sino que también rechazó su petición alternativa de una pausa administrativa de al menos 21 días y anunció que fijará un calendario acelerado para examinar el fondo del litigio.

Los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone descartaron una pausa administrativa de 21 días en el proceso judicial. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El fallo no representa una decisión definitiva sobre el fondo del caso. La abogada de inmigración Khatia Quiros explicó a Noticias Telemundo que el Noveno Circuito concluyó que, aun bajo los criterios fijados por la Corte Suprema, la forma en que se canceló el TPS venezolano constituyó un error. “No es una decisión final porque la Corte Suprema podría volver a extender la suspensión”, subrayó.

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Por qué cuestionan las decisiones de Kristi Noem sobre el TPS venezolano

El origen del litigio se remonta a una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS contra la administración federal. Un tribunal de distrito del Norte de California determinó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se extralimitó en sus facultades al anular una prórroga del TPS otorgada a Venezuela y, en su lugar, poner fin a la designación de ese país.

En vez de extender el beneficio —que protege de la deportación a los inmigrantes y les otorga permisos de trabajo—, Noem terminó la designación, según recogió la agencia EFE.

Qué es el TPS y a cuántos venezolanos afecta

El TPS es un programa migratorio creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 para evitar deportaciones hacia países afectados por desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. Cuando está vigente, impide las deportaciones y autoriza a sus beneficiarios a trabajar legalmente en el país. La designación puede ser otorgada y revocada por la secretaria de Seguridad Nacional.

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El Departamento de Seguridad Nacional contabilizó a 627.750 ciudadanos venezolanos registrados en el programa hasta junio de 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Según datos del DHS de junio de 2026, hay 627.750 beneficiarios venezolanos del programa. De restablecerse el TPS el 6 de noviembre, las protecciones cubrirían a quienes estaban amparados bajo la designación de 2023, así como a los venezolanos con TPS bajo la designación de 2021 que solicitaron extender su estatus conforme a la prórroga del 17 de enero de 2025.

Qué puede ocurrir el 6 de noviembre con el TPS de Venezuela

La suspensión que ahora expira fue impuesta por la Corte Suprema en octubre de 2025, cuando el máximo tribunal bloqueó —sin dar explicaciones, a través del mecanismo conocido como shadow docket o lista de sombra— la sentencia del tribunal de distrito que había declarado ilegales las decisiones de Noem.

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La Corte Suprema mantiene la potestad de frenar el restablecimiento del amparo si el gobierno federal apela antes del 6 de noviembre. (EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El abogado de inmigración José Guerrero advirtió que persisten dudas sobre la duración de las protecciones, incluso si se restauran. “Por ley, si el gobierno no anuncia 60 días antes una terminación, entonces se restablece automáticamente, pero no está claro si eso comenzó desde el 2 de octubre o desde el 6 de noviembre”, explicó a Telemundo 51. “No hay TPS todavía y hay que esperar al 6 de noviembre para ver si el gobierno apela”, concluyó.

Por qué el caso del TPS venezolano todavía no está resuelto

El 5 de octubre de 2026, la Corte Suprema aplicó el precedente Mullin v. Doe —resuelto en junio de ese año con una votación de seis a tres— al caso venezolano, anuló la sentencia favorable del Noveno Circuito y devolvió el expediente para su reconsideración. Ese mismo día, el Gobierno solicitó al Noveno Circuito que mantuviera la suspensión; el tribunal lo rechazó este viernes.

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La Alianza Nacional TPS resumió el alcance del fallo: “A menos que la Corte Suprema intervenga, el TPS para Venezuela será restablecido el 6 de noviembre”, mientras el litigio continúa. Entre las pruebas presentadas ante el tribunal figuran declaraciones de beneficiarios afectados, como la de Carlos Sánchez Villa, un venezolano deportado a Liberia tras perder el amparo. “Fue como algo sacado de una película de terror; pero, lamentablemente, para mí fue real”, declaró, según recogió EFE.

Especialistas en leyes migratorias aconsejaron consultar las notificaciones oficiales del DHS antes de tramitar permisos laborales o viajes internacionales. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Miñana Family Center for Immigration Law and Policy (Centro de Derecho y Política de Inmigración Miñana) de la Universidad de California Los Ángeles, indicó que esperan que la administración “reconozca su error” y, de no ser así, “que la Corte Suprema defienda el estado de derecho manteniendo intacta” la decisión del tribunal de distrito.

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Quiénes podrían recuperar la protección migratoria en Estados Unidos

Los beneficiarios venezolanos del TPS deben seguir con atención la evolución judicial en los próximos días. Antes del 6 de noviembre, la Corte Suprema tiene margen para volver a suspender la orden si el Gobierno presenta una nueva apelación de emergencia.

Incluso si las protecciones se restablecen en esa fecha, el litigio continuará y su resultado final sigue abierto. Los abogados del caso y las organizaciones de defensa recomiendan verificar los anuncios oficiales del DHS y consultar a un abogado de inmigración acreditado antes de tomar decisiones sobre empleo, viajes internacionales o cualquier otro trámite migratorio.